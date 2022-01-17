Aplicações de renda fixa garantem rendimentos mensais ou anuais

Atualmente é comum encontrar pessoas procurando por alternativas de investimentos que possam gerar dividendos a fim de complementar a renda familiar. Normalmente essas pessoas são direcionadas para investimentos em ações com bom potencial de distribuição de dividendos, ou fundos imobiliários, que fazem a distribuição mensal referente aos aluguéis dos imóveis.

Os investimentos acima citados são, de fato, interessantíssimos em seus propósitos de gerar valor a longo prazo, assim como são bons geradores de renda recorrente de curto prazo, mas são ativos de renda variável, e podem não atender ao perfil de investidores que buscam opções mais conservadoras e com menor oscilação em seus preços.

Para esses investidores (mais conservadores), a boa notícia é que também é possível montar um portfólio gerador de renda com uma carteira de investimentos de renda fixa. Existem títulos públicos, debêntures, CRAs, CRIs, entre outros, que podem cumprir essa função.

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