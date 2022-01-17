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Renda extra

Aplicações de renda fixa garantem rendimentos mensais ou anuais

Atualmente é comum encontrar pessoas procurando por alternativas de investimentos que possam gerar dividendos a fim de complementar a renda familiar

Públicado em 

17 jan 2022 às 08:31
Fl�vio Mattedi

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Fl�vio Mattedi

Atualmente é comum encontrar pessoas procurando por alternativas de investimentos que possam gerar dividendos a fim de complementar a renda familiar. Normalmente essas pessoas são direcionadas para investimentos em ações com bom potencial de distribuição de dividendos, ou fundos imobiliários, que fazem a distribuição mensal referente aos aluguéis dos imóveis.
Os investimentos acima citados são, de fato, interessantíssimos em seus propósitos de gerar valor a longo prazo, assim como são bons geradores de renda recorrente de curto prazo, mas são ativos de renda variável, e podem não atender ao perfil de investidores que buscam opções mais conservadoras e com menor oscilação em seus preços.

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Para esses investidores (mais conservadores), a boa notícia é que também é possível montar um portfólio gerador de renda com uma carteira de investimentos de renda fixa. Existem títulos públicos, debêntures, CRAs, CRIs, entre outros, que podem cumprir essa função.
investimentos, dinheiro, crédito, cartão de crédito, taxa de juros
Investimentos, dinheiro, crédito, cartão de crédito, taxa de juros Crédito: Pexels
Nesse caso, é importante que o investidor defina os prazos adequados para seus investimentos e distribua a sua carteira em ativos de maneira diversificada no que tange emissores diferentes e com boa avaliação, para gerenciamento do risco de crédito, e que pague seus cupons de juros (a renda) em períodos que atendam à necessidade do investidor. É possível montar uma carteira que pague rendimentos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou mesmo anuais.

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