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Investimento

De olho na inflação e as oportunidades em renda fixa

Dois indicadores são muito importantes para quem pretende investir ou para quem já investe em renda fixa: a taxa básica de juros (Selic) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou seja, a inflação

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 09:03

Públicado em 

31 jan 2022 às 09:03
Fl�vio Mattedi

Colunista

Fl�vio Mattedi

Cenário de juros altos e volatilidade fortalecem ativos como títulos atrelados à inflação. Antes de entrar no detalhe, uma dica. Dois indicadores são muito importantes para quem pretende investir ou para quem já investe em renda fixa: a taxa básica de juros (Selic) e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou seja, a inflação. 

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Esses dados são realizados e atualizados semanalmente pelo Banco Central, intitulado Boletim Focus. Vale a pena conferir esses dois indicadores na tabela.
Boletim Focus
Boletim Focus Crédito: Reprodução/Banco Central
Ficar de olho no Boletim ou Relatório Focus é importante para se ter uma nação básica de como os ativos que compõem a renda fixa podem se comportar. Por exemplo, de acordo com o relatório  observado no dia 21 de janeiro , a projeção da Selic e do IPCA, em 2022, é de 11,75% e 5,15% respectivamente. Já para o ano de 2023, os valores e as projeções mudam sensivelmente: 8,00% e 3,40%.
Ou seja, temos em ambos os casos  Selic e IPCA  projeções de quedas, que afetam os rendimentos em inúmeras classes de ativos do mercado financeiro, mas especificamente a renda fixa. Assim, conseguimos vislumbrar a performance das nossas alocações de recursos de forma mais eficiente em cenários distintos, especialmente no que tange aos movimentos políticos.

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Não se deve, necessariamente, alocar em renda fixa porque as taxas estão maiores, mas é essencial avaliar e respeitar o perfil do investidor e os objetivos.
O reflexo dos indicadores é visto de forma negativa, se analisada a rentabilidade acumulada de títulos públicos. No caso do Tesouro IPCA+ 2045, por exemplo, a queda já é superior a 25% no ano de 2021. Por outro lado, as expectativas para o rendimento de ativos atrelados ao CDB e à inflação nos próximos meses são atrativas para o investidor, por oferecer retornos que chegam a ultrapassar os dois dígitos.

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É bom ressaltar que, na renda fixa, existem dois efeitos que merecem atenção: carrego e marcação a mercado (falaremos na próxima coluna). Não dá para afirmar que 2022 é o ano da renda fixa, mas com certeza existem boas oportunidades.
Em um momento em que o mercado se encontra em estado de grande volatilidade, é muito importante prezar pela segurança e estabilidade nos investimentos, reforçando a importância da diversificação mesmo dentro de uma única classe de ativos.

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