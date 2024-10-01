O impacto das bets: dinheiro para comida das famílias vai para apostas

Adolescentes têm sido particularmente afetados, utilizando cartões de crédito para realizar apostas e, em alguns casos, buscando empréstimos com agiotas. A insensatez dessa prática é alarmante, pois muitos jovens ainda estão em fase de formação financeira e podem não compreender os riscos associados ao endividamento. Esse fenômeno não apenas prejudica a saúde financeira das famílias, mas também pode resultar em sérios problemas emocionais e sociais entre os jovens.