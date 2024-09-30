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Bets

Anatel derrubará 500 bets e apostador deve retirar dinheiro já. Entenda

"Do mesmo jeito que o X saiu do ar, essas empresas devem sair também, por falta de adequação a regras", diz Fernando Haddad
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 10:23

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 10:23

Apostas esportivas, bets
As apostas esportivas estão gerando gerndes discussões no cenário nacional  Crédito: iStockphoto
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira (30) que cerca de 500 bets que não entraram com pedido de regulação do governo terão sites derrubados na próxima semana pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)."Do mesmo jeito que o X saiu do ar, essas empresas devem sair também, por falta de adequação a regras", disse, durante entrevista ao Jornal da CBN. "Se você tem dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já". 
Haddad também afirmou que o governo prepara o bloqueio a formas de pagamento como cartão de crédito e cartão do Bolsa Família nos sites de aposta. Além disso, a pasta deve fazer um acompanhamento de evolução dos prêmios por CPF de cada apostador.
"Quem aposta muito e ganha pouco está com dependência psicologia, quem aposta pouco e ganha muito está geralmente lavando dinheiro". O ministro afirmou que deve se reunir na terça-feira com entidades do setor para tratar do assunto da publicidade das bets, que estaria "fora do controle".

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