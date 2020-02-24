Deus é uma provocação eterna: chega de mansinho ou de forma repentina

Demonstração de fé Crédito: Divulgação

Fernando Meirelles, diretor do filme “Dois Papas” , deu um excelente Roda Viva. Grande cineasta e um papo agradável, Meirelles desnudou com simplicidade o impacto que o filme teve na sua vida.

Até completar oito anos, o diretor de “Cidade Deus” (2002), “Ensaio Sobre a Cegueira (2008), “Dois Papas” (2020), entre outros, ia à missa todos os domingos. Hoje, no entanto, aos 64 anos, se considera agnóstico. Mesmo assim, desde que rodou “Dois Papas”, admite que algo mudou. De uns tempos para cá, anda com vontade de encontrar “um padre legal” para virar seu confessor.

Depois de ouvir tanta gente falando sobre fé, oração e espiritualidade, Meirelles passou a sentir uma ponta de inveja de quem, segundo ele, tem essa capacidade de “conexão”.

“A vida parece ficar mais leve se alguém fora de nós toma conta de tudo. E, mesmo quando tudo dá errado, como Ele tem um propósito, acredita-se que o mal tenha acontecido para o bem. Isso ajuda a viver”, conclui Meirelles.

Deus é uma provocação eterna. Às vezes, chega de mansinho. Outras vezes, de forma repentina. Mas sempre chega. Compartilho com você uma experiência surpreendente.

Dia 8 de julho de 1935: um rapaz de 20 anos que estava à procura de um amigo, com quem tinha combinado jantar, entrava, por engano, numa capela de Paris. Chamava-se André Frossard. Era filho do líder sindical L.O. Frossard, jornalista e primeiro secretário do Partido Comunista Francês. Dizia-se “cético e ateu de extrema esquerda. Ainda mais do que cético, ainda mais do que ateu, indiferente e ocupado em coisa bem diversa do que um Deus que nem pensava mais negar”. Cinco minutos depois, saía de lá “católico, apostólico, romano”, (...)“transportado, levantado, retomado e envolvido pela onda de uma alegria inexaurível”.

O impacto existencial dessa conversão ficou registrado num livro que ocupou muito tempo as listas dos best-sellers: "Deus Existe, Eu O Encontrei". André Frossard, jornalista de prestígio, cronista do Figaro, redator-chefe da revista "Temps Présent" e, de 1988 até sua morte, em 1997, membro da Academia Francesa de Letras, faz parte daquela estirpe de intelectuais que cinzelam a cultura dos povos. Por isso, "Deus em Questões" (Editora Quadrante, São Paulo), livro que acabo de reler com muito prazer, merece ser compartilhado com você, caro leitor.

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Trata-se de um livro estimulante, quase interativo. O autor, armado de uma coragem afiada e de um bom humor cativante, assume um desafio inusitado. Frossard condensa, em 47 “questões”, cerca de 2 mil perguntas que lhe foram feitas por estudantes franceses. Em cada questão, expõe primeiro as objeções, assumindo lealmente o ponto de vista crítico, e depois formula respostas que extrai da sua “experiência da fé”.