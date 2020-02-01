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  • Desastres no ES provocaram R$ 311 milhões de prejuízo em 2019
Leonel Ximenes

Desastres no ES provocaram R$ 311 milhões de prejuízo em 2019

Desse total, R$ 260 milhões foram somente do setor privado; na área pública, as perdas foram de  R$ 51,2 milhões

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Voluntários ajudam a limpar um parque infantil público afetado pela enchente ao lado do Rio Iconha Crédito: Raquel Lopes
Os desastres naturais causaram no Espírito Santo, no ano passado, um prejuízo de R$ 311 milhões. Desse valor, R$ 260 milhões foram somente do setor privado. Em 2019, aconteceram 18 situações de desastres que culminaram em portarias de emergências, como em ocasiões de estiagem, doenças infecciosas virais, inundações e tempestades, entre outras. Os dados estão disponíveis na seção de Histórico de Danos e Prejuízos da Defesa Civil capixaba.
Colatina foi quem mais contabilizou prejuízos no setor privado no ES. Foram R$ 87,7 milhões de danos na agricultura e outros R$ 13,3 milhões na pecuária - perda total de R$ 101 milhões.

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Os cofres públicos tiveram um golpe de R$ 51,2 milhões por causa das intempéries e desastres naturais. Os principais danos estão relacionados a obras de infraestrutura pública, calculados em R$ 26,9 milhões. Por conta desses desastres, 454 obras ficaram danificadas e outras 21, destruídas.

EM APENAS UM MÊS DE 2020, TRAGÉDIA É MUITO MAIOR

A dimensão do caos provocado pelas enchentes no Espírito Santo em 2020 é tão grande que dá para ter noção pelo número de pessoas que ficaram fora de suas casas no ano passado, por causa das tragédias. Em 2019, 2.152 ficaram desalojados e outros 432 ficaram desabrigados. Um total de 2.584 indivíduos.
Nos primeiros 30 dias de 2020, 14.765 pessoas estavam desalojadas ou desabrigadas por causa da enchente.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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