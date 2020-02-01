Desastres no ES provocaram R$ 311 milhões de prejuízo em 2019

Os desastres naturais causaram no Espírito Santo, no ano passado, um prejuízo de R$ 311 milhões. Desse valor, R$ 260 milhões foram somente do setor privado. Em 2019, aconteceram 18 situações de desastres que culminaram em portarias de emergências, como em ocasiões de estiagem
, doenças infecciosas virais, inundações e tempestades
, entre outras. Os dados estão disponíveis na seção de Histórico de Danos e Prejuízos da Defesa Civil capixaba.
Os cofres públicos tiveram um golpe de R$ 51,2 milhões por causa das intempéries e desastres naturais. Os principais danos estão relacionados a obras de infraestrutura pública, calculados em R$ 26,9 milhões. Por conta desses desastres, 454 obras ficaram danificadas e outras 21, destruídas.
A dimensão do caos provocado pelas enchentes no Espírito Santo em 2020 é tão grande que dá para ter noção pelo número de pessoas que ficaram fora de suas casas no ano passado, por causa das tragédias. Em 2019, 2.152 ficaram desalojados e outros 432 ficaram desabrigados. Um total de 2.584 indivíduos.