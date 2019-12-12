Coronel Nylton será candidato a prefeito de Vitória pelo Novo

Aridelmo Teixeira e Nylton Rodrigues: juntos, no Novo Crédito: Amarildo

Está decidido. O coronel Nylton Rodrigues será candidato a prefeito de Vitória pelo partido Novo. “É irrevogável”, diz ele. Já o empresário e professor Aridelmo Teixeira apoiará Nylton em 2020 e pretende ser candidato ao governo do Espírito Santo de novo, dessa vez pelo Novo, em 2022. Os dois chegaram a esse entendimento há poucos dias e farão o anúncio oficial na noite desta quinta-feira (12), em encontro do Novo, na Fucape Business School, faculdade que pertence a Aridelmo. A informação é confirmada por ambos.

Agora coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Nylton chegou a ser comandante-geral da tropa e secretário estadual de Segurança no último governo Paulo Hartung (2015-2018). Assumiu o comando-geral da PMES no auge da greve de fevereiro de 2017, permanecendo no cargo até abril de 2018. Nos últimos nove meses do governo, comandou a Sesp. Nos primeiros meses deste ano, foi secretário de Defesa Social da Serra, sob a chefia do prefeito Audifax Barcelos (Rede), que tinha planos eleitorais para ele: Audifax queria filiar Nylton à Rede e lançá-lo a prefeito da Serra em 2020. Nylton não topou. Em maio, os dois romperam.

A convite de Aridelmo, o coronel filiou-se ao Novo e, assim como o dono da Fucape, inscreveu-se no processo seletivo promovido nacionalmente pelo partido para escolher os candidatos que representarão a sigla nas maiores cidades do país nas próximas eleições municipais.

A seleção envolveu quatro etapas, sendo a última delas uma entrevista realizada por uma empresa de headhunter, especializada em seleção de gestores para grandes empresas no país. Contando Nylton e Aridelmo, cinco filiados ao Novo participaram do processo para poderem representar o partido na eleição a prefeito de Vitória. Só Nylton e Aridelmo foram aprovados (ou “habilitados”, termo que eles preferem). Com isso, a princípio, os dois disputariam a legenda somente lá na frente, na convenção municipal do Novo, a ser realizada entre julho e o início de agosto do ano que vem.

Mas, conversando entre si, os dois resolveram não prolongar essa indefinição. E Aridelmo achou melhor abrir mão da pré-candidatura em favor de Nylton. Enquanto mira a eleição ao governo do Estado em 2022 (após ter disputado o mesmo cargo pelo PTB em 2018), o empresário vai continuar ajudando a organizar o Novo no Espírito Santo. Ele garante que vai entrar de cabeça na campanha de Nylton em Vitória e também na de Dalton Morais, procurador federal da AGU no Espírito Santo, já habilitado a representar o Novo na eleição a prefeito de Vila Velha. Esses dois municípios são prioritários para o Novo, que não lançará candidatos a prefeito em outras cidades da Grande Vitória.

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Mas a decisão não foi tomada só por Aridelmo e Nylton. Também contou com a participação do presidente nacional do Novo, o empresário e banqueiro João Amoêdo, candidato do partido à Presidência da República em 2018. Em novembro, durante encontro nacional da agremiação em São Paulo, com Aridelmo já aprovado na seleção interna e Nylton ainda precisando superar a etapa da entrevista, Amoêdo chegou a lançar a pré-candidatura do primeiro a prefeito de Vitória. Mas aí Nylton também foi aprovado, e o partido ficou com esses dois nomes credenciados.

“Nós dois nos credenciamos num patamar bastante elevado na comparação com as outras cidades, dados os critérios que o próprio partido colocou”, conta Aridelmo. “Aí eles nos chamaram para conversar: o Amoêdo, o pessoal da direção nacional, em uma conversa por Skype na última sexta [6]. E ele falaram assim: ‘Olha, os dois satisfazem plenamente as expectativas do projeto do Novo. Mas um dos valores do Novo é exatamente o plano de longo prazo. Pensando nesse longo prazo, botar os dois numa mesma disputa e com grandes chances de ganhar, na avaliação do partido, é ativo demais…’ Eles nos deram essa visão. Pediram que a gente tivesse um candidato a prefeito de Vitória e o outro trabalhasse no projeto do partido para 2022. Então isso nos acendeu uma luz. E, a partir daí, passamos a reavaliar a nossa posição”, relata Aridelmo.

Segundo ele, a decisão de dar um passo atrás em favor de Nylton foi “muito fácil e tranquila”. “Foi muito natural a decisão de eu continuar organizando o partido e pensando em 2022 e o Nylton focar na cidade de Vitória. Chegamos a um consenso de que o projeto do Novo está muito bem resguardado nas mãos do Nylton. Ele representa 100% das aspirações do Novo em Vitória, como eu faria. Vou estar com ele o carregando para cima e para baixo. Ele vai puxar o bloco, porque agora é o encarregado de fazer isso em nome do partido em Vitória. Tenho convicção de que essa decisão é a melhor para a cidade e é a melhor para o Estado.”

Assim, ao retirar a pré-candidatura a prefeito de Vitória, Aridelmo se preserva para 2022 e desponta, automaticamente, como virtual candidato do partido para a sucessão de Renato Casagrande na próxima disputa estadual. Ele confirma isso. “A preço de hoje, como a gente diz no mercado, eu estou me colocando à disposição. Ou seja, o partido terá um candidato ao governo em 2022. E esse candidato, a preço de hoje, é o Aridelmo. Vamos construir esse projeto até lá, da mesma forma que fizemos em Vitória, chamando outras pessoas para ajudar a construir.”

A IDENTIDADE DE NYLTON COM O NOVO: MERITOCRACIA

Que Aridelmo tem perfeita aderência ideológica ao Novo, não cabe a menor dúvida. No partido de Amoêdo – após uma rápida e estranha incursão pelo PTB no pleito de 2018 –, o empresário encontrou seu verdadeiro lar político. Mas e quanto a Nylton? Será que o coronel também possui identidade política e programática com o Novo (grosso modo, um partido de direita que defende o liberalismo econômico e o enxugamento do Estado)? Aridelmo vê o coronel muito identificado com o partido. Entende que Nylton absorveu e representa bem o ideário do Novo.

“Não temos dúvida. No Novo nós temos seis princípios: liberdade com responsabilidade, responsabilidade individual, visão de longo prazo, economia de mercado, Estado menor e mais forte e cidadania ativa. Quando convidei o Nylton, conversamos sobre isso. Ele está alinhado com tudo isso. Quando você pega a trajetória e a carreira do Nylton, sempre foi nesse sentido. Dentro da liberdade econômica, o que você tem é meritocracia. Quando você olha as principais conquistas dele nos últimos anos da carreira dele na PMES, o foco dele foi esse.”

Um exemplo marcante, citado por Aridelmo, foi a lei elaborada por Nylton, aprovada a jato pela Assembleia e sancionada por Paulo Hartung em março de 2017, a qual estabeleceu novas regras para promoções dentro da hierarquia da PMES, passando a conferir um peso muito maior ao que se dava antes ao mérito dos candidatos, além da antiguidade na tropa. Foi essa a resposta imediata mais impactante à rebelião que tomou conta da PMES em fevereiro daquele ano.

“Então está extremamente alinhado. Como empreendedor, você sabe que todo incentivo mal dado vai se voltar contra você. Então um lugar em que o seu mérito e o seu esforço adicional não têm valor nenhum... ele volta contra você”, conclui Aridelmo.

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LEI DE PROMOÇÕES: ALTERAÇÃO DA ALTERAÇÃO

Para constar: em abril deste ano, cumprindo uma promessa de campanha, o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou duas novas leis de promoções na PMES (uma para praças e uma para oficiais), a partir de projetos mandados por ele para a Assembleia Legislativa e aprovados pelos deputados estaduais. Alterou em alguns pontos a lei de Hartung e Nylton, de março de 2017.

O LIAME: PAULO HARTUNG

À primeira vista, essa fusão entre Nylton e Aridelmo pode parecer inesperada, insólita até… Além da filiação partidária, qual o liame entre eles? Resposta: Paulo Hartung. Os dois são aliados políticos do ex-governador.