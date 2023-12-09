Rede Gazeta leva 7 troféus no 16° Prêmio de Jornalismo Cooperativista

"Gazeters" que foram premiados no 16º Prêmio Cooperativista Crédito: Divulgação

A noite desta sexta-feira (8) foi de comemoração e reconhecimento para os profissionais da Rede Gazeta no 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela OCB | ES. Disputando prêmios em 5 das 7 categorias da noite, os “gazeters” garantiram 7 troféus na cerimônia.

Com isso, mais uma vez, a Rede Gazeta consagrou-se como a empresa mais premiada do que hoje é o principal reconhecimento a jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas do Espírito Santo. Archimedes Patrício, Natália Bourguignon e Fernando Madeira conquistaram, respectivamente, os primeiros lugares nas categorias Repórter Cinegrafista, Webjornalismo e Fotojornalismo. Já Isaac Ribeiro, João Brito, Murilo Cuzzuol e Ricardo Medeiros conquistaram de forma respectiva os segundos lugares nas categorias Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo

Para o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento, esses prêmios são o reconhecimento de um trabalho feito com muito compromisso o ano todo pelos integrantes da Redação de Jornalismo. Ele ressalta que o objetivo de A Gazeta é fortalecer cada vez mais o elo com o capixaba e melhorar a vida das pessoas por meio do jornalismo.

"Tratar de temas econômicos destacando as potencialidades do nosso Estado é uma forma de seguir nesse propósito. O prêmio ajuda a motivar nossos profissionais com o reconhecimento público desse trabalho permanente" Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória