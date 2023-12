Rede Gazeta leva 7 troféus no 16° Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Rede Gazeta leva 7 troféus no 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista

O evento de premiação foi realizado pelo Sistema OCB/ES na última sexta-feira (08)

A noite desta sexta-feira (8) foi de comemoração e reconhecimento para os profissionais da Rede Gazeta no 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela OCB | ES. Disputando prêmios em 5 das 7 categorias da noite, os “gazeters” garantiram 7 troféus na cerimônia.

Com isso, mais uma vez, a Rede Gazeta consagrou-se como a empresa mais premiada do que hoje é o principal reconhecimento a jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas do Espírito Santo. Archimedes Patrício, Natália Bourguignon e Fernando Madeira conquistaram, respectivamente, os primeiros lugares nas categorias Repórter Cinegrafista, Webjornalismo e Fotojornalismo. Já Isaac Ribeiro, João Brito, Murilo Cuzzuol e Ricardo Medeiros conquistaram de forma respectiva os segundos lugares nas categorias Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo