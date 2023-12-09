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Profissionais premiados

Rede Gazeta leva 7 troféus no 16° Prêmio de Jornalismo Cooperativista

O evento de premiação foi realizado pelo Sistema OCB/ES na última sexta-feira (08)

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 01:55

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

09 dez 2023 às 01:55
Vencedores 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista
"Gazeters" que foram premiados no 16º Prêmio Cooperativista Crédito: Divulgação
A noite desta sexta-feira (8) foi de comemoração e reconhecimento para os profissionais da Rede Gazeta no 16º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela OCB | ES. Disputando prêmios em 5 das 7 categorias da noite, os “gazeters” garantiram 7 troféus na cerimônia.
Com isso, mais uma vez, a Rede Gazeta consagrou-se como a empresa mais premiada do que hoje é o principal reconhecimento a jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas do Espírito Santo. Archimedes Patrício, Natália Bourguignon e Fernando Madeira conquistaram, respectivamente, os primeiros lugares nas categorias Repórter Cinegrafista, Webjornalismo e Fotojornalismo. Já Isaac Ribeiro, João Brito, Murilo Cuzzuol e Ricardo Medeiros conquistaram de forma respectiva os segundos lugares nas categorias Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo
Para o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento, esses prêmios são o reconhecimento de um trabalho feito com muito compromisso o ano todo pelos integrantes da Redação de Jornalismo. Ele ressalta que o objetivo de A Gazeta é fortalecer cada vez mais o elo com o capixaba e melhorar a vida das pessoas por meio do jornalismo.
"Tratar de temas econômicos destacando as potencialidades do nosso Estado é uma forma de seguir nesse propósito. O prêmio ajuda a motivar nossos profissionais com o reconhecimento público desse trabalho permanente"
Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória
Concorrendo na categoria Estudante, onde participam alunos de Jornalismo que produziram conteúdos sobre o universo cooperativista para os veículos de suas respectivas faculdades, a estagiária Laura Gomes, do Estúdio A Gazeta, e a Nayra Loureiro, de A Gazeta, foram as “gazeter” premiadas na noite.

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