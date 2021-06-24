Vidro em casa: conforto e segurança sob medida para as famílias

Produção de vidros na fábrica da Viminas, na Serra Crédito: Viminas/Divulgação

Hoje em dia, é praticamente impossível pensar em construir ou reformar, sem incluir o vidro na lista de necessidades. O material se tornou um curinga na construção civil, pois, graças à evolução dos processos de beneficiamento e transformação pelos quais passa, serve para diversas aplicações e é capaz de atender a diversas demandas.

Ao oferecer vantagens como conforto térmico e acústico, resistência, economia de energia e praticidade, entre outras, o vidro proporciona bem-estar e segurança na medida certa para atender aos anseios dos mais exigentes clientes.

É preciso, no entanto, ficar atento a uma coisa: vidro tem marca, sim, e essa não é uma questão secundária. A escolha do fornecedor influencia diretamente na entrega de todos os benefícios que o material pode oferecer, principalmente segurança, característica primordial quando se trata do dia a dia das famílias.

“Ao escolher vidros conforme a procedência, o cliente se certifica de que eles passaram por processos com protocolos de qualidade rigorosos e que obedecem às normas técnicas de segurança, por exemplo. Por isso, tão importante quanto contratar vidraceiros de confiança, é fundamental conhecer o fornecedor dos vidros que eles utilizam”, destacou o consultor técnico da Viminas Vidros Especiais, Luiz Cláudio Rezende.

O especialista citou exemplos que justificam essa preocupação. “Quando o cliente exige vidros Viminas, mais do que simplesmente escolher uma marca com 37 anos de tradição, ele está adquirindo produtos de uma empresa certificada nacional e internacionalmente, que se molda ao sistema de gestão da qualidade, com os selos ISO 9001:2015 e NBR 14.698 de vidro temperado plano”, comentou.

UM MATERIAL, DIVERSAS POSSIBILIDADES

Antes, eles ficavam restritos a janelas, tampos de mesa e prateleiras. Agora, estão em portas, paredes, piscinas, no chão e até no teto. Vidro não é tudo igual: existe um tipo adequado a cada uma dessas diversas aplicações.

O vidro temperado, por exemplo, é considerado um vidro de segurança, porque é até cinco vezes mais resistente do que o vidro comum. Serve para boxes de banheiros, portas, divisórias, vitrines e muros. O vidro laminado é ainda mais seguro e barra a entrada de raios ultravioleta. Pode ser usado em fachadas e tetos.