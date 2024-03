Conteúdo de Marca

Supermercado do ES abre quarta loja, na Praia do Canto

Localizada na esquina mais charmosa do bairro da Capital capixaba, da Chapot Presvot com a Joaquim Lírio, o novo Extraplus trouxe para a região mais opções de produtos, praticidade e comodidade

O novo supermercado marca também o início de uma nova fase da bandeira. (Extraplus Supermercados/Divulgação)

O Extraplus, que contava com três lojas – duas em Vitória e uma em Vila Velha –, acaba de inaugurar uma nova loja, a quarta filial. O endereço escolhido foi na esquina da rua Chapot Presvot com a Joaquim Lírio, região que é considerada o coração da Praia do Canto, na Capital capixaba.

O novo supermercado marca também o início de uma nova fase da bandeira.

Conforme conta a gerente comercial e de operações do Extraplus, Rayza Coutinho, a marca passou, recentemente, por um processo de rebranding completo.

“Mudamos desde o logo, trazendo mais jovialidade e modernidade para a marca, até o mix de produtos, com uma curadoria mais assertiva e com foco em alta qualidade, para deixar as lojas mais confortáveis e tecnológicas. Tudo isso para que a experiência de compra seja memorável”, aponta.

Aliás, o projeto de arquitetura do novo Extraplus foi idealizado pelo escritório Espaço Novo, que tem expertise em projetos para lojas de varejo em todo país, com premiações nacional e internacional.

A loja recebe o cliente com uma adega elegante logo na entrada, com rótulos premiados e exclusivos. (Extraplus Supermercados/Divulgação)

Equipada com mercearia, frios e congelados, padaria, hortifrúti, carnes, queijos finos, entre outras seções, a loja recebe o cliente com uma adega elegante logo na entrada, com rótulos premiados e exclusivos.

“A loja também conta com uma confortável varanda gourmet para tomar um delicioso café pela manhã ou, à noite, uma taça de vinho direto no nosso Wine Dispenser”, adianta Rayza.

Nova casa

Localizada em um ponto estratégico da Praia do Canto, a loja oferece uma experiência única.

De acordo com o diretor-presidente, Luiz Coutinho, o Extraplus é um supermercado destinado a um público que busca produtos premium, selecionados e exclusivos.

“O bairro da Praia do Canto reúne as características ideais para não só receber a nossa loja do Extraplus, como também ser o ponto de partida para esse novo reposicionamento da marca. Estamos promovendo mudanças expressivas em todo layout da loja e que será adiante implementado nas demais unidades existentes. Queremos oferecer um ambiente ainda mais sofisticado, aconchegante e que permita uma experiência de compras ainda mais exclusiva”, pontua.

Rayza complementa que a Praia do Canto sempre foi a cara do Plus e vice-versa. “Só estávamos esperando o momento e o local certo. Estamos na esquina mais charmosa do bairro, da Chapot com a Joaquim Lírio. Viemos para trazer mais opções de compras, praticidade e comodidade”, conclui.

