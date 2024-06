Publieditorial

Shopping Vitória vai sortear carro elétrico para o Dia dos Namorados

No Shopping Vitória, além de encontrar o presente ideal e restaurantes para comemoração a dois, a cada R$ 400 em compras, clientes concorrem a um Dolphin Mini da BYD

Dolphin Mini da BYD vai ser sorteado entre os clientes do Shopping Vitória. O resultado do sorteio será divulgado no dia 20 de junho. (Shopping Vitória/ Divulgação)

O amor já tomou conta das lojas e vitrines do Shopping Vitória como convite para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Para tornar a experiência de compras ainda mais especial, o shopping vai sortear um carro elétrico zero-quilômetro Dolphin Mini, da BYD, um superpresente para marcar a data mais romântica do ano. O modelo está entre os mais procurados no país, surpreendendo com o design moderno e o recarregamento rápido.

A cada R$ 400,00 em compras nas lojas participantes, no período de 29 de maio a 16 de junho, o consumidor recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio. Para participar da promoção, é preciso fazer o cadastro e enviar notas fiscais pelo aplicativo do Shopping Vitória, disponível para baixar por smartphones e tablets com sistema Android ou iOS.

Após o recebimento de confirmação da validação das notas fiscais no aplicativo do Shopping Vitória, o sistema irá gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.

O resultado do sorteio será divulgado no dia 20 de junho. Para mais informações, o balcão de atendimento da promoção estará localizado no 2º piso, em frente à loja Havaianas. No mesmo local estará posicionado o carro do sorteio. Consulte o regulamento completo no site www.shoppingvitoria.com.br e o Certificado de Autorização SPA/ME n.° 04.034333/2024.

Destino certo para escolher o presente ideal

Com uma seleção de lojas, serviços e promoções exclusivas, o Shopping Vitória é o destino certo para escolha do presente ideal, com opções de roupas, perfumes, calçados, joias, chocolates e acessórios, como também o ponto de encontro para comemoração em grande estilo nos restaurantes e até assistir a um filme no cinema.

As vitrines do Shopping Vitória já estão no clima da data mais romântica do ano, com diversas opções de presentes. (Divulgação / Shopping Vitória)

Para quem busca surpreender o seu amor, a loja Granado sugere sua linha de perfumes Flora Magnífica (fragrância floral, com notas de jasmim e flor de coco) e Boêmia (amadeirado e oriental) no valor de R$ 260 cada. Na Origens, a dica são camisas com temas Capixabismo, Cafezinho, Santa Tereza e Alma de Boteco com preços a partir de R$ 159,90, além de canecas, acessórios e cuecas a partir de R$ 39,90.

Nas Óticas Paris, na compra de dois óculos (seja de grau ou de sol), o cliente ganha 60% de desconto no segundo item de menor ou igual valor. Na Intimissimi, para as compras acima de R$ 590 o cliente ganha de brinde um pingente de pérola natural com prata da Monte Carlo Joias. Já a Lindt sugere mimos de chocolates a partir de R$ 9,90, com barras recheadas, caixas de bombons sortidos, pacotes de trufas recheadas de 600g com 20% de desconto. Destaque para a trufa sazonal de framboesa e creme.

“A expectativa é que no Dia dos Namorados possamos ter um desempenho em vendas tão positivo como no Dia das Mães. Temos muitos produtos em loja e não faltará opção de presentes para atender as namoradas e os namorados” afirma José Carlos Tavares Filho, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Vitória (Alosvit).

Promoção Dia dos Namorados Shopping Vitória 2024

Data: de 29 de maio a 16 de junho

de 29 de maio a 16 de junho Prêmio: nas compras acima de R$ 400 nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um automóvel zero-quilômetro da marca BYD, modelo Dolphin.

nas compras acima de R$ 400 nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um automóvel zero-quilômetro da marca BYD, modelo Dolphin. Resultado do sorteio: 20 de junho

20 de junho Ponto de atendimento: 2º piso do Shopping Vitória, em frente à loja das Havaianas

2º piso do Shopping Vitória, em frente à loja das Havaianas Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SPA/ME em www.shoppingvitoria.com.br

