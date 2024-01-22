Santa Maria firma parceria e reduz custos de energia para cooperados do Sicoob ES

Com mais de 75 anos de atuação no setor elétrico, o Grupo Santa Maria atua na geração, distribuição, comercialização, mobilidade elétrica e serviços técnicos Crédito: Santa Maria/Divulgação

Com o objetivo de promover flexibilidade e economia na gestão dos gastos com eletricidade, a Santa Maria Energia firmou uma parceria com as empresas cooperadas do Sicoob ES, com o objetivo de oferecer uma redução de até 35% nas contas de luz.

Para usufruir dos benefícios dessa parceria é necessário que as empresas tenham um transformador próprio e um consumo mensal de eletricidade superior a R$ 5 mil. Além, é claro, de serem associadas a uma das cooperativas do Sicoob ES.

O diretor-executivo do Sicoob Coopermais, Éder Lemke, ressalta a importância dessa parceria: “Por meio dessa colaboração estratégica, as empresas têm a oportunidade de reduzir seus custos operacionais, o que, por sua vez, aumentará sua competitividade e estimulará o crescimento dos negócios”, explicou.

Éder Lemke também destaca que todo o processo de transição para o mercado livre de energia será facilitado e viabilizado pela Santa Maria Energia.

Vale destacar que, nesse mercado, os consumidores têm a liberdade de negociar diretamente com as empresas geradoras o volume de energia que melhor atenda às necessidades de suas operações. Isso significa que os contratos podem personalizar preços, volumes, prazos e ajustes sazonais de acordo com as demandas de cada empresa.

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