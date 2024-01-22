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Santa Maria firma parceria e reduz custos de energia para cooperados do Sicoob ES

A redução de custos nas contas de luz pode chegar até 35% para empresas cooperadas. Confira o que é necessário para usufruir dos benefícios
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 jan 2024 às 17:34

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 17:34

Grupo Santa Maria mira outros territórios e investe em diversas frentes de atuação com foco no mercado de geração distribuída, geração centralizada e tecnologia
Com mais de 75 anos de atuação no setor elétrico, o Grupo Santa Maria atua na geração, distribuição, comercialização, mobilidade elétrica e serviços técnicos Crédito: Santa Maria/Divulgação
Com o objetivo de promover flexibilidade e economia na gestão dos gastos com eletricidade, a Santa Maria Energia firmou uma parceria com as empresas cooperadas do Sicoob ES, com o objetivo de oferecer uma redução de até 35% nas contas de luz.
Para usufruir dos benefícios dessa parceria é necessário que as empresas tenham um transformador próprio e um consumo mensal de eletricidade superior a R$ 5 mil. Além, é claro, de serem associadas a uma das cooperativas do Sicoob ES.
O diretor-executivo do Sicoob Coopermais, Éder Lemke, ressalta a importância dessa parceria: “Por meio dessa colaboração estratégica, as empresas têm a oportunidade de reduzir seus custos operacionais, o que, por sua vez, aumentará sua competitividade e estimulará o crescimento dos negócios”, explicou.
Éder Lemke também destaca que todo o processo de transição para o mercado livre de energia será facilitado e viabilizado pela Santa Maria Energia.
Vale destacar que, nesse mercado, os consumidores têm a liberdade de negociar diretamente com as empresas geradoras o volume de energia que melhor atenda às necessidades de suas operações. Isso significa que os contratos podem personalizar preços, volumes, prazos e ajustes sazonais de acordo com as demandas de cada empresa.

Santa Maria Energia 

Com mais de 75 anos de atuação no setor elétrico, o Grupo Santa Maria atua na geração, distribuição, comercialização, mobilidade elétrica e serviços técnicos. Presente em 18 Estados brasileiros, a empresa está habilitada para atender a todo o território nacional. No Espírito Santo, onde está localizada sua sede, ela já atende mais de 30% dos clientes livres, oferecendo serviços de representação, gestão e comercialização de energia.

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