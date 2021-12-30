Projeto incentiva tratamento de esgoto nas propriedades rurais

Lançamento do projeto “Água Limpa + Saúde”, que incentiva os produtores a fazer manejo adequado dos recursos naturais Crédito: Sicoob/Divulgação

Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa atualmente por tratamento adequado. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza, o que corresponde a 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. Os dados do Instituto Trata Brasil ligam o alerta para a necessidade de investimentos na área de saneamento. Atento a esta situação, o Sicoob ES lançou o projeto “Água Limpa + Saúde”.

A proposta é levar para as propriedades rurais o tratamento adequado do esgoto doméstico, evitando a contaminação dos rios e mananciais, contribuindo com a saúde dos produtores rurais e familiares, bem como incentivando os produtores a promover o manejo adequado dos recursos naturais de suas propriedades. Para isso, a instituição financeira vai adotar o modelo de intercooperação, que é um dos sete princípios do cooperativismo.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Como isso será feito? Para permitir que um grande número de produtores rurais adote a ideia do projeto, o Sicoob ES vai financiar a aquisição de biodigestores, desenvolvidos pela Fortlev.

As cooperativas atuantes no segmento agro do Estado, como Coopeavi, Coocafé, Cooabriel e outras, serão parceiras no Projeto, incentivando e auxiliando na comercialização do biodigestor e na sensibilização dos produtores rurais para importância do tratamento do esgoto doméstico de suas propriedades.

O sistema, desenvolvido pela Fortlev, parceira no projeto, faz tratamento do esgoto doméstico com a maior eficiência do mercado. Os biodigestores da Fortlev possuem capacidade para tratamento do esgoto de até 15 pessoas e contam com um exclusivo sistema de cloração, que combate os microrganismos nocivos à saúde.

O equipamento é prático e compacto. Fica acoplado sob o solo, e somente sua tampa fica visível. Permite a simples retirada do lodo sem necessidade de contratar serviço de caminhão limpa-fossa, trazendo economia para o produtor e rápido retorno do investimento. Outro benefício é que o esgoto em tratamento no biodigestor não tem contato com o solo, protegendo a natureza de qualquer contaminação.

FINANCIAMENTO

Bento Venturim, presidente do Sicoob ES: “É crescente a preocupação com a saúde e o bem-estar dos produtores rurais e suas famílias" Crédito: Joacir Azevedo

O financiamento do equipamento será realizado por meio da linha de crédito “Ecoar”, do Sicoob. O produtor poderá financiar o biodigestor em até 36 vezes, sem juros.

Na prática, o financiamento terá os juros incluídos, mas o produtor receberá o estorno do valor quando as parcelas forem quitadas em dia (operações adimplentes).