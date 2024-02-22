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Programa oferta 300 vagas para acelerar pequenos negócios capixabas

Inscrições estão abertas, até o dia 29 deste mês, para capacitações gratuitas voltadas às micro e pequenas empresas do comércio, serviços e indústria
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 11:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 11:05

O programa Brasil Mais Produtivo oferece 300 vagas para uma jornada de seis meses de acompanhamentos de empreendedores que querem acelerar seus negócios
O programa Brasil Mais Produtivo oferece 300 vagas para uma jornada de seis meses de acompanhamentos de empreendedores que querem acelerar seus negócios Crédito: Freepik
A notícia é boa para as micro e pequenas empresas capixabas. O programa Brasil Mais Produtivo, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), está com inscrições abertas e oferece, até o dia 29 deste mês, 300 vagas para uma jornada de seis meses de acompanhamentos de empreendedores que querem acelerar seus negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.
O objetivo, de acordo com a analista técnica da Unidade de Competitividade do Sebrae/ES Ana Carolina Apolinário Ferreira, é contribuir para que as empresas atendidas estejam mais preparadas para aumentar a produtividade e competitividade no mercado em que atuam.
“O programa atende micro e pequenas empresas de segmentos como comércio, serviços e indústria. Nosso propósito é, justamente, elevar o patamar desses empreendimentos e implementar ações de melhoria dos processos e economia de desperdícios, em até seis meses de atuação”, explica Ana Carolina.

O que são as micro e pequenas empresas?

As micro e pequenas empresas podem ser definidas pelo faturamento anual ou pelo número de funcionários. 

 ● Microempresas: com faturamento anual de até R$ 360 mil ou nove funcionários contratados no setor de comércio e serviços ou 19 funcionários no setor industrial. 

 ● Pequenas empresas: com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões ou 10 a 49 funcionários contratados no setor de comércio e serviços ou 20 a 99 funcionários no setor industrial.

Durante o período de acompanhamento, os empreendedores poderão contar com as orientações gratuitas de um Agente Local de Inovação (ALI), que, por meio de visitas regulares e presenciais, vai apresentar ferramentas de gestão inovadoras customizadas para as necessidades da empresa.
No ano passado, inclusive, Ana Carolina Apolinário conta que, por meio dessa metodologia, as empresas participantes registraram um aumento de 13,9% de produtividade. Para esse novo ciclo, o propósito é dar continuidade a esse crescimento com novos clientes e oportunidades de ganho.
Vale ressaltar que as 300 vagas são destinadas para empreendedores da região metropolitana e das regiões de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.
“Recomendamos que o empresário garanta sua inscrição o quanto antes porque as vagas são limitadas. Queremos oferecer aos pequenos negócios que ainda não passaram pelo programa, essa grande oportunidade de se destacar no mercado e aumentar a produtividade.”

Programa Brasil Mais Produtivo

  • Quantas vagas? 300
  • Onde se inscrever? Pelo site.
  • Quem pode participar? Micro e pequenas empresas dos setores de comércio, serviços e indústria da região metropolitana e dos municípios de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.
  • As inscrições vão até quando? Até 29 de fevereiro.
  • Mais informações: 0800 570 0800

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