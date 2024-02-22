Programa oferta 300 vagas para acelerar pequenos negócios capixabas

As micro e pequenas empresas podem ser definidas pelo faturamento anual ou pelo número de funcionários.

● Microempresas: com faturamento anual de até R$ 360 mil ou nove funcionários contratados no setor de comércio e serviços ou 19 funcionários no setor industrial.

● Pequenas empresas: com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões ou 10 a 49 funcionários contratados no setor de comércio e serviços ou 20 a 99 funcionários no setor industrial.