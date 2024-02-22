Programa oferta 300 vagas para acelerar pequenos negócios capixabas

A notícia é boa para as micro e pequenas empresas capixabas. O programa Brasil Mais Produtivo, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), está com inscrições abertas e oferece, até o dia 29 deste mês, 300 vagas para uma jornada de seis meses de acompanhamentos de empreendedores que querem acelerar seus negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.
O objetivo, de acordo com a analista técnica da Unidade de Competitividade do Sebrae/ES Ana Carolina Apolinário Ferreira, é contribuir para que as empresas atendidas estejam mais preparadas para aumentar a produtividade e competitividade no mercado em que atuam.
“O programa atende micro e pequenas empresas de segmentos como comércio, serviços e indústria. Nosso propósito é, justamente, elevar o patamar desses empreendimentos e implementar ações de melhoria dos processos e economia de desperdícios, em até seis meses de atuação”, explica Ana Carolina.
Durante o período de acompanhamento, os empreendedores poderão contar com as orientações gratuitas de um Agente Local de Inovação (ALI), que, por meio de visitas regulares e presenciais, vai apresentar ferramentas de gestão inovadoras customizadas para as necessidades da empresa.
No ano passado, inclusive, Ana Carolina Apolinário conta que, por meio dessa metodologia, as empresas participantes registraram um aumento de 13,9% de produtividade. Para esse novo ciclo, o propósito é dar continuidade a esse crescimento com novos clientes e oportunidades de ganho.
Vale ressaltar que as 300 vagas são destinadas para empreendedores da região metropolitana e das regiões de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.
“Recomendamos que o empresário garanta sua inscrição o quanto antes porque as vagas são limitadas. Queremos oferecer aos pequenos negócios que ainda não passaram pelo programa, essa grande oportunidade de se destacar no mercado e aumentar a produtividade.”