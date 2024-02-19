Prêmio Mulher ArcelorMittal prorroga inscrições até 21 de fevereiro

Um evento com a jornalista, escritora e apresentadora Chris Pelajo, marcou a abertura das inscrições ao Prêmio Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Tem notícia boa para mulheres empreendedoras e que executam projetos com impacto positivo na sociedade. As inscrições para a terceira edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal foram prorrogadas até 21 de fevereiro. Podem participar mulheres, cis e trânsgeneros, de diversas áreas de atuação e que têm liderado negócios ou projetos que buscam fazer a diferença. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial.

As vencedoras vão receber um cartão-presente no valor de R$ 5 mil, troféu, medalha e todas as finalistas ganharão uma capacitação profissional para potencializar as iniciativas. Esses projetos, vale destacar, podem ser do âmbito privado, público ou do terceiro setor. O importante é constituírem negócios que gerem impacto e promovam mudanças significativas em suas comunidades.

Segundo a gerente-geral de Finanças da ArcelorMittal, Cristina de Morais Oliveira, o objetivo é reconhecer e capacitar essas mulheres para que elas continuem fazendo a diferença. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e este ano, inclusive, tem novidade.

"Estamos estendendo o prêmio para o Estado do Ceará, além do Espírito Santo e de Santa Catarina, onde temos unidades operacionais. Ações como esta oportunizam as mulheres a fazerem a diferença em suas áreas de atuação" Cristina de Morais Oliveira - Gerente-geral de Finanças da ArcelorMittal

As finalistas serão divulgadas em março e a cerimônia de premiação será em maio. O regulamento completo pode ser consultado no site de inscrições.

Confira as categorias:

Academia: trabalhos de Graduação, Pós-graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado.

trabalhos de Graduação, Pós-graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado. Imprensa: reportagens com temas de transformação social, publicadas em veículos reconhecidos no mercado.

reportagens com temas de transformação social, publicadas em veículos reconhecidos no mercado. Empresa Privada: projetos de microempreendedoras individuais e também de micro, pequenas e médias ou grandes empresas.

projetos de microempreendedoras individuais e também de micro, pequenas e médias ou grandes empresas. Poder Público: projetos e iniciativas desenvolvidas por servidoras públicas das esferas municipal, estadual ou federal.

projetos e iniciativas desenvolvidas por servidoras públicas das esferas municipal, estadual ou federal. Terceiro Setor: projetos desenvolvidos por ONGs, associações, entidades sem fins lucrativos ou lideranças comunitárias.

projetos desenvolvidos por ONGs, associações, entidades sem fins lucrativos ou lideranças comunitárias. Público Interno: ações realizadas por empregadas da ArcelorMittal Aços Planos

O que dizem as finalistas

Desde 2019, o Prêmio Mulher tem como premissa capacitar e transformar a realidade profissional de figuras femininas que lideram projetos em diferentes áreas. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Desde 2019, o Prêmio Mulher tem como premissa capacitar e transformar a realidade profissional de figuras femininas que lideram projetos em diferentes áreas. Como é o caso da finalista na categoria “Pequena Empresa”, na edição anterior, Heloisa Guimarães.

“Durante o primeiro ano da minha empresa, os trabalhos se concentravam somente no Espírito Santo. Depois do prêmio, começamos a rodar pelo país inteiro. Hoje, estamos de Norte a Sul do Brasil e fizemos recentemente o nosso primeiro trabalho fora do país, em Moçambique”, explica.

Heloisa oferece consultorias e palestras na área da saúde, segurança do trabalho e meio ambiente e, apesar da edição anterior ter participado em 2022, ela relata que ainda está colhendo os frutos da participação.

Já Julyana Couvre, vencedora na categoria “Pequena Empresa”, conta que o contato com diferentes mentoras e palestrantes criou um ambiente de acolhimento 100% feminino e rendeu um grupo de WhatsApp que sobrevive até hoje.

A vencedora é responsável pela escola “Árvore do Saber”, a primeira instituição de ensino capixaba de consciência ecológica.

“O prêmio veio para dizer assim para mim: ‘você seguiu o caminho que tinha que seguir’. O resultado disso é que criamos um ambiente de acolhimento 100% feminino para se comunicar por um grupo de WhatsApp que resiste até hoje”, finaliza.

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