Palco Petrobras terá shows gratuitos de Arlindinho e Cacique de Ramos em Vitória

O esquenta pré-Carnaval de Vitória será durante a segunda edição da Mostra Cultural de Bamba Capixaba, mais conhecida como “Samba Que Eu Quero Ver”. O evento vai agitar o Centro da capital capixaba nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de janeiro, com mais de 40 horas de filmes, shows, exposições, oficinas e rodas de conversa. O público poderá curtir toda a programação de graça.
Com o tema “O samba é a vida da cidade”, a mostra vai acontecer no Hub ES+ e na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória. Na praça, o destaque é o Palco Petrobras, com os shows do sambista Arlindinho e do tradicional bloco carioca Cacique de Ramos, que, pela primeira vez, desembarca em terras capixabas.
Serão três oficinas, duas rodas de conversa e quatro sessões de cinema (totalizando 11 filmes), além de 12 shows musicais, palestra e exposição artística.
Já quem gosta de uma boa gastronomia e de artesanato, o Instituto Cultural Vale apresenta a Feira Griô nos dias 19 e 20, na Praça Getúlio Vargas. Essa é uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo no contexto da cultura negra, indígena e periférica no ES.
A diretora de programação do evento, Nabila Gomes, conta que o objetivo da mostra vai além do entretenimento: a ideia é destacar a urgência de valorizar e reconhecer o samba enquanto patrimônio cultural e fortalecer a produção artística do samba no Espírito Santo, buscando resgatar uma parte crucial da identidade capixaba, ainda subestimada.
“Teremos oficinas formativas de cobertura audiovisual de Carnaval, oportunizando aos jovens de agremiações da Grande Vitória o acompanhamento de aulas de roteiro, de direção e de fotografia, no intuito de registrar os bastidores dos barracões alegóricos e ensaios técnicos e criar um acervo dessas imagens e memórias do Carnaval capixaba a partir de suas próprias narrativas e visões”, adianta.
Outro destaque será a palestra com Nei Lopes, um dos maiores pesquisadores de samba e da cultura afro-brasileira em atividade. “Isso porque uma das nossas propostas é promover a aproximação do samba enquanto cultura popular com o universo acadêmico”, aponta Nabila.
Além disso, Deborah Sabará, primeira mulher trans a ocupar o posto de porta-bandeira no Carnaval capixaba, será homenageada nesta edição do evento, ao lado de Nei Lopes.
Confira a programação completa:
- Data: terça-feira, 16 de janeiro
- Local: HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix
- 18h às 20h – Roda de conversa 1: “Um negócio chamado Carnaval: inovação, criatividade e estratégia de mercado”, com o presidente da Liga RJ, Wallace Palhares; o diretor de Carnaval da Liga ES, João Filipe Moyses; e o diretor-administrativo da Mocidade Unida da Glória (MUG), Patrick Rocha.
- 18h às 20h – Oficina “Samba no Pé”, com Vini Sayos
- Data: quarta-feira, 17 de janeiro
- Local: HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix
- 18h às 20h – Abertura da Mostra e sessão 1, com a exibição de dois filmes
- 20h às 21h – Show de Veloso Quarteto - Samba Jazz
- 21h30 às 23h – Show de Pura Raiz
- Data: quinta-feira, 18 de janeiro
- Local: HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 10h às 12h – Sessão 2 (infanto-juvenil)
- 13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix
- 14h às 15h30 – Sessão 3 (infanto-juvenil)
- 18h às 20h – Sessão 4
- 18h – Abertura da exposição artística “Correria”, de JV ABREU
- Data: sexta-feira, 19 de janeiro
- Local: HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix
- 18h às 20h – Roda de Conversa 2: “Carnaval e identidade: o papel dos blocos de rua e a ocupação da cidade”, com o representante do bloco Coisa de Negres, Edson Bomfim; o coordenador do Centro de Memória e de Acervo do Cacique de Ramos, Walter Pereira; e a representante do bloco AfroKizomba, Rayane Loiola. A mediação vai ficar por conta do historiador Marcus Vinicius
- Data: sexta-feira, 19 de janeiro
- Local: Palco Petrobras, na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória
Horários
- 18h – Já Gamei
- 19h30 – Dj Karolla
- 20h – Homenagem a Nei Lopes e Deborah Sabará
- 20h30 – Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes
- 22h – Dj Karolla
- 22h30 – Cacique de Ramos
- Data: sábado, 20 de janeiro
- Local: HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 9h às 10h30 – palestra “Samba e carnaval: encontros e desencontros”, com Nei Lopes
- Data: sábado, 20 de janeiro
- Local: Praça Costa Pereira, em frente ao HubES+, no Centro de Vitória
Horários
- 10h às 12h – Oficina de bateria mirim “Sambinha que Eu Quero Ver”, com o percussionista Glaydson Santos
- 10h30 às 11h30 – Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do HubES+ para a Praça Getúlio Vargas
- Data: sábado, 20 de janeiro
- Local: Palco Petrobras, na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória
Horários
- 12h – Mulembá
- 13h30 – DJ Negana
- 14h – Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES
- 15h30 — DJ Negana
- 16h – Clube do Samba
- 17h30 – DJ Negana
- 18h – Arlindinho
Sobre o evento
O “Samba Que Eu Quero Ver” acontece desde 2022, com o patrocínio master da Petrobras por meio do Programa Petrobras Cultural, patrocínio premium do Instituto Cultural Vale e patrocínio do Grupo Tristão.
O evento também conta com a parceria do HubES+, que faz parte do programa ES+Criativo, realizado pelo governo do Estado do Espírito Santo, apoio institucional da Rede Gazeta, por meio do "Somos Capixabas", e da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial – ES (Liesge).
A produção é da Odoyá Arte & Cultura, Machê Arte & Cultura, LC Market e Terreiro de Ideias.
Já a realização é da Lúdica Audiovisual e do governo federal, por meio do Ministério da Cultura e via Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Para mais informações, acesse o site e o perfil do Instagram @sambaqueeuquerover.