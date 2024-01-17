Palco Petrobras terá shows gratuitos de Arlindinho e Cacique de Ramos em Vitória

Arlindinho vai ser um dos destaques da mostra cultural que vai acontecer no Centro de Vitória Crédito: Samba Que Eu Quero Ver/Divulgação

O esquenta pré-Carnaval de Vitória será durante a segunda edição da Mostra Cultural de Bamba Capixaba, mais conhecida como “Samba Que Eu Quero Ver”. O evento vai agitar o Centro da capital capixaba nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de janeiro, com mais de 40 horas de filmes, shows, exposições, oficinas e rodas de conversa. O público poderá curtir toda a programação de graça.

Com o tema “O samba é a vida da cidade”, a mostra vai acontecer no Hub ES+ e na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória. Na praça, o destaque é o Palco Petrobras, com os shows do sambista Arlindinho e do tradicional bloco carioca Cacique de Ramos, que, pela primeira vez, desembarca em terras capixabas.

Cacique de Ramos vai se apresentar em Vitória no próximo dia 19, a partir da 22h30 Crédito: Michelle Beff/Divulgação

Serão três oficinas, duas rodas de conversa e quatro sessões de cinema (totalizando 11 filmes), além de 12 shows musicais, palestra e exposição artística.

Já quem gosta de uma boa gastronomia e de artesanato, o Instituto Cultural Vale apresenta a Feira Griô nos dias 19 e 20, na Praça Getúlio Vargas. Essa é uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo no contexto da cultura negra, indígena e periférica no ES.

A diretora de programação do evento, Nabila Gomes, conta que o objetivo da mostra vai além do entretenimento: a ideia é destacar a urgência de valorizar e reconhecer o samba enquanto patrimônio cultural e fortalecer a produção artística do samba no Espírito Santo, buscando resgatar uma parte crucial da identidade capixaba, ainda subestimada.

“Teremos oficinas formativas de cobertura audiovisual de Carnaval, oportunizando aos jovens de agremiações da Grande Vitória o acompanhamento de aulas de roteiro, de direção e de fotografia, no intuito de registrar os bastidores dos barracões alegóricos e ensaios técnicos e criar um acervo dessas imagens e memórias do Carnaval capixaba a partir de suas próprias narrativas e visões”, adianta.

Outro destaque será a palestra com Nei Lopes, um dos maiores pesquisadores de samba e da cultura afro-brasileira em atividade. “Isso porque uma das nossas propostas é promover a aproximação do samba enquanto cultura popular com o universo acadêmico”, aponta Nabila.

Além disso, Deborah Sabará, primeira mulher trans a ocupar o posto de porta-bandeira no Carnaval capixaba, será homenageada nesta edição do evento, ao lado de Nei Lopes.

Confira a programação completa:

Data: terça-feira, 16 de janeiro



Local: HubES+, no Centro de Vitória

Horários

13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix

18h às 20h – Roda de conversa 1: “Um negócio chamado Carnaval: inovação, criatividade e estratégia de mercado”, com o presidente da Liga RJ, Wallace Palhares; o diretor de Carnaval da Liga ES, João Filipe Moyses; e o diretor-administrativo da Mocidade Unida da Glória (MUG), Patrick Rocha.

18h às 20h – Oficina “Samba no Pé”, com Vini Sayos

Data: quarta-feira, 17 de janeiro



Local: HubES+, no Centro de Vitória



Horários

13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix

18h às 20h – Abertura da Mostra e sessão 1, com a exibição de dois filmes

20h às 21h – Show de Veloso Quarteto - Samba Jazz

21h30 às 23h – Show de Pura Raiz

Data: quinta-feira, 18 de janeiro

Local: HubES+, no Centro de Vitória



JV ABREU é uma das atrações do Samba Que Eu Quero Ver Crédito: Samba Que Eu Quero Ver/Divulgação

Horários

10h às 12h – Sessão 2 (infanto-juvenil)

13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix

14h às 15h30 – Sessão 3 (infanto-juvenil)

18h às 20h – Sessão 4

18h – Abertura da exposição artística “Correria”, de JV ABREU

Data: sexta-feira, 19 de janeiro



Local: HubES+, no Centro de Vitória



Horários

13h às 17h – Oficina de cobertura audiovisual “Carnaval que Eu Quero Ver”, com André Felix

18h às 20h – Roda de Conversa 2: “Carnaval e identidade: o papel dos blocos de rua e a ocupação da cidade”, com o representante do bloco Coisa de Negres, Edson Bomfim; o coordenador do Centro de Memória e de Acervo do Cacique de Ramos, Walter Pereira; e a representante do bloco AfroKizomba, Rayane Loiola. A mediação vai ficar por conta do historiador Marcus Vinicius

Data: sexta-feira, 19 de janeiro



Local: Palco Petrobras, na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória



Nei Lopes é um dos homenageados da mostra, considerado um dos maiores pesquisadores de samba em atividade Crédito: Jefferson Mello/Divulgação

Horários

18h – Já Gamei

19h30 – Dj Karolla



20h – Homenagem a Nei Lopes e Deborah Sabará



20h30 – Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes



22h – Dj Karolla



22h30 – Cacique de Ramos

Data: sábado, 20 de janeiro

Local: HubES+, no Centro de Vitória

Horários

9h às 10h30 – palestra “Samba e carnaval: encontros e desencontros”, com Nei Lopes

Data: sábado, 20 de janeiro

Local: Praça Costa Pereira, em frente ao HubES+, no Centro de Vitória

Horários

10h às 12h – Oficina de bateria mirim “Sambinha que Eu Quero Ver”, com o percussionista Glaydson Santos

10h30 às 11h30 – Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do HubES+ para a Praça Getúlio Vargas

Data: sábado, 20 de janeiro

Local: Palco Petrobras, na Praça Getúlio Vargas, Centro de Vitória



Horários

12h – Mulembá

13h30 – DJ Negana

14h – Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES

15h30 — DJ Negana

16h – Clube do Samba

17h30 – DJ Negana

18h – Arlindinho

Sobre o evento

O “Samba Que Eu Quero Ver” acontece desde 2022, com o patrocínio master da Petrobras por meio do Programa Petrobras Cultural, patrocínio premium do Instituto Cultural Vale e patrocínio do Grupo Tristão.

O evento também conta com a parceria do HubES+, que faz parte do programa ES+Criativo, realizado pelo governo do Estado do Espírito Santo, apoio institucional da Rede Gazeta, por meio do "Somos Capixabas", e da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial – ES (Liesge).

A produção é da Odoyá Arte & Cultura, Machê Arte & Cultura, LC Market e Terreiro de Ideias.

Já a realização é da Lúdica Audiovisual e do governo federal, por meio do Ministério da Cultura e via Lei Federal de Incentivo à Cultura.