Obra da Cesan vai garantir continuidade do abastecimento para 570 mil moradores no ES

Expansão da Estação de Tratamento de Água V da Cesan beneficiará comunidades de cinco municípios capixabas, garantindo menos interrupções no fornecimento. Entrega está prevista para fevereiro de 2024

Obra de expansão da ETA V, que vai incluir mais etapas no tratamento de água na unidade. (Divulgação/Cesan)

Uma obra que deve ser concluída no próximo trimestre vai aprimorar o fornecimento da água tratada para mais de 570 mil moradores e reduzir a quantidade de interrupções do abastecimento em cinco municípios capixabas, Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz.

Esse avanço será alcançado após a ampliação da Estação de Tratamento de Água V (ETA V) da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), em Carapina, unidade localizada na Serra que recebe investimentos de R$ 61,5 milhões nesse projeto.

A obra de expansão é necessária para solucionar problemas históricos observados principalmente em períodos críticos do ano. Em épocas de chuvas muito fortes, por exemplo, a água que chega para ser tratada pela Cesan, captada do Rio Santa Maria da Vitória, apresenta maior nível de turbidez (lama). Isso se deve, sobretudo, às intervenções humanas no curso do manancial, que causam problemas severos como assoreamentos.

A implementação de duas novas etapas no tratamento vai ampliar e intensificar o processo de tratamento e, consequentemente, tornar o abastecimento mais eficaz, explica a diretora de Meio Ambiente e Engenharia da Cesan, Kátia Muniz. Ela afirma que a companhia tem dedicado esforços em melhorias, pois o compromisso assumido é com o fornecimento de um serviço de qualidade, como o que é garantido hoje.

A qualidade da água no corpo hídrico (no Rio Santa Maria) vem piorando. Com a obra, garantiremos um tratamento adicional, o qual chamamos de tratamento convencional completo, que dispõe de mais recursos tecnológicos para o processo, garantindo menos interrupções no abastecimento para lavagens de filtros da estação, por exemplo. Kátia Muniz • Diretora de Meio Ambiente e Engenharia da Cesan

Além da incluir de novas etapas, a obra da ETA V vai expandir a atual estrutura de filtragem . (Divulgação/Cesan)

Para mitigar os contratempos com interrupções, a Cesan também planeja a expansão da estrutura de filtragem hídrica. O gestor da Divisão de Tratamento Norte, André Luís de Oliveira Lima, afirma que a previsão é duplicar a estação para que os equipamentos sejam capazes de suprir a demanda desse processo.

Lima reforça que a obra na ETA V, a ser entregue em fevereiro, vai otimizar as operações de filtragem, uma vez que as impurezas presentes na água captada do manancial vão diretamente para os filtros, muito demandados nos dias críticos de chuva.

“Hoje, por conta dessa quantidade de resíduos que chegam ao filtro, frequentemente temos de parar a estação porque o filtro satura. Com essa ampliação da ETA, essas paralisações serão reduzidas, chegando até a zero. Temos um período útil de operação do filtro, que gira em torno de 16 até 20 horas entre um período de lavagem e outro. Em períodos críticos, de muita turbidez (quando a água está muito turva), esse período de 20 horas é encurtado para até três horas. A cada três horas, é preciso lavar os seis filtros”, detalha.

A filtragem é uma das etapas do tratamento de água realizadas pela Cesan na ETA V. (Gabriel Mazim)

Relação mais estreita com as comunidades

Segundo o coordenador de Relações com a Comunidade da Cesan, Jonas Cabral, a obra de melhoria da ETA V traz vantagens para as comunidades que são atingidas com mais frequência pelas interrupções de abastecimento.

A Cesan tem uma escuta permanente com as lideranças comunitárias. Todas as demandas vêm direto para a nossa área de Relações com a Comunidade. Estabelecemos diálogo com as diversas unidades e entregamos uma devolutiva para essas comunidades que nos demandam. No caso da Serra, o primeiro impacto observado é com a falta da água em períodos quando o sistema para e diminui o volume distribuído. Jonas Cabral • Coordenador de Relações com a Comunidade da Cesan

Para aproximar a população do processo de tratamento e explicar os motivos das interrupções, a Cesan promove visitas técnicas com os líderes comunitários. Segundo Cabral, essa iniciativa foi bem recebida pelos representantes dos bairros atendidos pela ETA V. “Eles saem daqui satisfeitos com o que veem. Compreendem os esforços da Cesan para melhorar continuamente o atendimento e a vida das pessoas das comunidades.”

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Palmeiras (Serra), Vagner de Jesus Lima, aprova a iniciativa. O líder comunitário afirma que, ao levar a população para dentro da estação, a Cesan ajuda a promover a conscientização sobre a importância do trabalho realizado.

“Muitas das vezes, a gente, quando fica de fora, não tem noção de como é feito o tratamento. Com a gente ali, vendo a situação, entende que a Cesan tem um trabalho muito grande para essa água chegar até a torneira com uma boa qualidade”, destaca.

Vagner também cita o desperdício como uma atitude que pode ser combatida com a conscientização estimulada pelas visitas. Segundo o líder comunitário, isso ajuda os líderes das comunidades a levarem mais informação para a população, que passa a valorizar a relevância do tratamento da água.

“Eu acho muito importante a empresa levar isso, para a gente trazer essas informações até para dentro da comunidade também, porque as pessoas às vezes veem a cobrança da água como [apenas] mais um imposto para a gente pagar, mas a gente paga por água para poder ter qualidade de vida, né?”, ressalta.

As etapas de tratamento da água

A tecnologia que está sendo implementada vai transformar a unidade em uma estação de ciclo completo, ou seja, que realiza todas as etapas de tratamento da água. Entenda como funciona esse processo, desde que a água é captada no rio até chegar às casas dos milhares de moradores atendidos pela Cesan.

1. Captação

A água é captada de rios, lagos ou fontes subterrâneas, passando por um sistema de grades que impede a passagem de resíduos sólidos maiores (galhos e lixo, por exemplo). No caso da ETA V, a água captada é do Rio Santa Maria.

2. Adução

Trata-se da condução da água, por meio de bombas, até o local de tratamento.

3. Coagulação

Já na estação de tratamento, é adicionado ao tanque um coagulante chamado sulfato de alumínio, para tornar as partículas de impurezas presentes na água mais pesadas.

4. Floculação

Após a adição do coagulante, a água é agitada para que essas impurezas formem flocos maiores e mais pesados.

5. Decantação

Pesados, os flocos de impureza vão para o fundo do tanque, onde formam um lodo e são separados do resto do líquido. Esse material é descartado e a água segue para as próximas etapas.

6. Filtração

A água então passa por filtros formados por camadas de carvão antracito, areia fina, areia grossa e seixos (pedras) de rio. Essa etapa serve para reter flocos que não decantaram na etapa anterior, além de remover outros resíduos menores.

7. Alcalinização, desinfecção e fluoretação

Essa etapa, que serve para remover vírus e bactérias da água, começa com a adição de cloro. Depois vem a correção do pH da água e então aplica-se o flúor, que serve para a prevenção de cáries na população.

8. Reservação

Por fim, a água é bombeada para os reservatórios e passa a ser distribuída à população.

Gabriel Mazim é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora do programa, Andréia Pegoretti.

