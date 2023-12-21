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Mudanças climáticas e produção de água são prioridades da Cesan

Operadora de saneamento participou do painel Atitude Sustentável e abordou a importância dos recursos hídricos

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 18:00

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

21 dez 2023 às 18:00
As mudanças climáticas estão cada vez mais interferindo no nosso dia a dia e, para isso, é preciso pensar em soluções para garantir a qualidade de vida da população. Um dos pontos mais sensíveis está relacionado à restauração florestal e à produção de água. E esses dois temas estiveram na edição deste ano do painel Atitude Sustentável.
Promovido por A Gazeta com apoio da Cesan, o evento discutiu sobre as iniciativas relacionadas a esses temas e também os impactos das mudanças climáticas no Espírito Santo. O painel recebeu representantes de diversas áreas para compartilharem experiências, visões e iniciativas que consideram o cenário econômico capixaba.
A diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco, foi uma das palestrantes e ressaltou a importância dos recursos hídricos no diálogo sobre o tema em questão.
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Água Cesan Saneamento Mudanças Climáticas
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