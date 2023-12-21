Mudanças climáticas e produção de água são prioridades da Cesan

As mudanças climáticas estão cada vez mais interferindo no nosso dia a dia e, para isso, é preciso pensar em soluções para garantir a qualidade de vida da população. Um dos pontos mais sensíveis está relacionado à restauração florestal e à produção de água. E esses dois temas estiveram na edição deste ano do painel Atitude Sustentável.

Promovido por A Gazeta com apoio da Cesan, o evento discutiu sobre as iniciativas relacionadas a esses temas e também os impactos das mudanças climáticas no Espírito Santo. O painel recebeu representantes de diversas áreas para compartilharem experiências, visões e iniciativas que consideram o cenário econômico capixaba.