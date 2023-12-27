Mesas de centro, muxarabis e estofados: veja as tendências de décor para 2024

Mesa de centro, tapetes e estofado: tendência apontadas pela Danúbio Crédito: Divulgação

No dinâmico mundo da decoração de interiores, a inovação é constante. O ano de 2024 promete tendências que vão redefinir o conceito de estilo nos lares pelo mundo. Em um mergulho nesse universo, é possível descobrir o que há de novo para trazer sofisticação e personalidade para os ambientes.

Móveis em formatos orgânicos são a grande aposta para a decoração da casa com estilo e elegância. A indicação é feita pela diretora da Danúbio Móveis, Marli Bassini, que aponta a característica como elegante e inovadora. “Hoje isso está muito forte no mercado. Os móveis podem ser no formato quadrado, oval ou retangular, trazendo mais requinte e sofisticação para o ambiente”, afirma.

Além do uso de formatos orgânicos, Marli apresenta outras novidades para 2024. Confira:

1. Mesas de centro

No mercado atual, já é possível encontrar mesas de centro de vários tipos, materiais, estruturas, formatos, cores e tamanhos. É possível combinar mesas de formato quadrado, oval ou retangular, mesclando formatos diferentes em um ambiente. É um estilo que traz elegância e inovação para o ambiente da sala de estar, pois foge do tradicional, permitindo brincar com a imaginação.

Mesas de centro, como esta da Danúbio, emprestam charme aos ambientes Crédito: Divulgação

2. Frentes de móveis com revestimento em tecido

Tendência muito vista em feiras de decoração, as frentes de móveis revestidas em tecido podem ser feitas com produtos naturais, como o linho, que tem uma textura resistente e agradável ao toque. O material traz elegância e sofisticação e pode ser aplicado em gavetas e escrivaninhas, por exemplo.

3. Tapetes e estofados

O uso de tapetes e estofados traz modernidade ao ambiente. No caso dos tapetes, as apostas são em materiais com fibra de lã, fibra de coco, sisal com desenhos abstratos e com cores neutras, formatos irregulares e arredondados. Já os estofados podem imitar o próprio formato da natureza, com curvas mais sinuosas, misturando formas.

Danúbio Móveis têm peças alinhadas à tendência Crédito: Divulgação

4. Muxarabis

Elemento árabe que vem conquistando corações pela forma como pode revolucionar a decoração, o muxarabi tem como objetivo original oferecer privacidade enquanto mantém a circulação de ar. Essa característica inteligente ainda é relevante hoje e existem algumas maneiras criativas de incluí-la no decor. No caso de móveis, uma ideia mais sútil é usá-lo em frente de gaveta, home, mesa de centro com padrões vazados ou em cabeceira de cama, criando sombras suaves.

5. Acrílico