Mesas de centro, muxarabis e estofados: veja as tendências de décor para 2024

Decoração de interiores reflete mudanças culturais, tecnológicas e ambientais. Confira as dicas apresentadas pela Danúbio para ficar por dentro de todas as novidades

Mesa de centro, tapetes e estofado: tendência apontadas pela Danúbio. (Divulgação)

No dinâmico mundo da decoração de interiores, a inovação é constante. O ano de 2024 promete tendências que vão redefinir o conceito de estilo nos lares pelo mundo. Em um mergulho nesse universo, é possível descobrir o que há de novo para trazer sofisticação e personalidade para os ambientes.

Móveis em formatos orgânicos são a grande aposta para a decoração da casa com estilo e elegância. A indicação é feita pela diretora da Danúbio Móveis, Marli Bassini, que aponta a característica como elegante e inovadora. “Hoje isso está muito forte no mercado. Os móveis podem ser no formato quadrado, oval ou retangular, trazendo mais requinte e sofisticação para o ambiente”, afirma.

Além do uso de formatos orgânicos, Marli apresenta outras novidades para 2024. Confira:

1. Mesas de centro

No mercado atual, já é possível encontrar mesas de centro de vários tipos, materiais, estruturas, formatos, cores e tamanhos. É possível combinar mesas de formato quadrado, oval ou retangular, mesclando formatos diferentes em um ambiente. É um estilo que traz elegância e inovação para o ambiente da sala de estar, pois foge do tradicional, permitindo brincar com a imaginação.

Mesas de centro, como esta da Danúbio, emprestam charme aos ambientes. (Divulgação)

2. Frentes de móveis com revestimento em tecido

Tendência muito vista em feiras de decoração, as frentes de móveis revestidas em tecido podem ser feitas com produtos naturais, como o linho, que tem uma textura resistente e agradável ao toque. O material traz elegância e sofisticação e pode ser aplicado em gavetas e escrivaninhas, por exemplo.

3. Tapetes e estofados

O uso de tapetes e estofados traz modernidade ao ambiente. No caso dos tapetes, as apostas são em materiais com fibra de lã, fibra de coco, sisal com desenhos abstratos e com cores neutras, formatos irregulares e arredondados. Já os estofados podem imitar o próprio formato da natureza, com curvas mais sinuosas, misturando formas.

Danúbio Móveis têm peças alinhadas à tendência. (Divulgação)

4. Muxarabis

Elemento árabe que vem conquistando corações pela forma como pode revolucionar a decoração, o muxarabi tem como objetivo original oferecer privacidade enquanto mantém a circulação de ar. Essa característica inteligente ainda é relevante hoje e existem algumas maneiras criativas de incluí-la no decor. No caso de móveis, uma ideia mais sútil é usá-lo em frente de gaveta, home, mesa de centro com padrões vazados ou em cabeceira de cama, criando sombras suaves.

5. Acrílico

Material que está voltando à popularidade, o acrílico traz leveza e sofisticação devido à transparência da peça. Pode ser utilizado em cadeiras, aparadores, mesas de centro, nichos, nichos de parede, bandejas e outros objetos.

