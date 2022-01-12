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Mall em Vila Velha inicia 2022 com eventos para crianças e adultos

Entre as novidades, o Shopping Vila Velha vai trazer o Evento Pop It, inspirado nos fidget toys, febre do momento entre diferentes públicos; espaço ainda apresenta novas lojas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:43

Shopping Vila Velha
O Shopping Vila Velha abriu mais de 10 novas lojas contemplando diversos segmentos Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
O mês de janeiro promete muita animação para as famílias que curtem as férias no Estado. Três atrações diferentes envolvendo entretenimento, esporte, cultura e gastronomia prometem movimentar o Shopping Vila Velha, que também acaba de abrir mais de 10 novas lojas de diferentes segmentos.
Um dos destaques para quem busca lazer é o Evento Pop It, uma proposta inspirada nos fidgets toys, que são a sensação do momento, e que promete garantir muita diversão. Um pop it em proporção maior contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço para integração e instagramável, inspirado no brinquedo que traz uma bandeja à base de silicone com "bolhas" de meia esfera que tem feito a cabeça da garotada. A atração, que será montada na Praça de Eventos (piso 1) do Shopping Vila Velha, estará aberta ao público a partir do dia 13 de janeiro e ficará até 27 de fevereiro.
Outro evento que já é tradição e voltou para fazer parte do calendário do shopping é o Degusta. O melhor evento de cerveja artesanal e gastronomia do Espírito Santo terá sua primeira edição do ano com a temática “verão” a partir do dia 13 de janeiro, e contará com mais de 10 apresentações musicais.
Com entrada gratuita, o agora "Degusta Sunset" transforma o estacionamento externo do shopping em um festival que valoriza a cultura capixaba, com cervejas produzidas no Estado e shows com músicos e bandas locais. Em 2022, a edição será realizada entre os dias 13 e 16 de janeiro e entre 20 e 23 de janeiro.
"Pensamos em eventos diversificados voltados para crianças e adultos, que atendam pessoas que buscam diversão e entretenimento com segurança, e uma programação que reúne atrações para todos os gostos"
Carolina Marapodi - Gerente de marketing do Shopping Vila Velha
As lojas que inauguraram recentemente e que estão para abrir neste início de 2022, ressalta Carolina, refletem o objetivo do shopping em diversificar as marcas, oferecendo opções em vários segmentos para todos os clientes.
"Dessa forma, o Shopping Vila Velha vem crescendo exponencialmente, trazendo marcas nacionais e relevantes para o mercado capixaba”, reforça a gerente de marketing. 
No final do mês, o Shopping Vila Velha recebe o Circuito Capixaba de Beach Tennis, que contará com a infraestrutura necessária para oferecer aos competidores e ao público um espaço completo para competir, torcer e se divertir. O campeonato acontece entre os dias 28 e 30 de janeiro e de 4 a 6 de fevereiro. 

NOVAS LOJAS

Além das atrações de entretenimento, o Shopping Vila Velha também traz mais 10 lojas para ampliar seu já variado e completo mix comercial. Entre as novas unidades, algumas abriram suas portas no final de 2021 e outras se preparam para iniciar as atividades neste início de ano.
Carolina Marapodi acompanha otimista as novidades e as tendências dos segmentos. Em dezembro, o shopping ganhou novas marcas como Ellus, Luiza Barcelos, Five, Reserva, Laser Rosa, Kings, Coast e Jéssica Puzziol. E, para inaugurar, estão as marcas YouCom, Splash Bebidas Urbanas, KFC e Hot In Tender.

SAIBA MAIS

Degusta Sunset: o melhor evento de cerveja artesanal e gastronomia do Espírito Santo terá sua primeira edição do ano com temática de verão.
  • Data: de 13 a 16 e de 20 a 23 de janeiro
  • Horário: das 17h à meia-noite, nas quintas-feiras e domingos; e das 17h às 2h, nas sextas e sábados
  • Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha - Degusta
Mais uma edição do Degusta, evento de cerveja artesanal e gastronomia, vai ser realizada neste mês Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Programação:
  • Dia 13 - Casaca
  • Dia 14- Claudio Bocca
  • Dia 14- Duets
  • Dia 15- Cadu Caruzzo
  • Dia 15- Dona Fran
  • Dia 16: The Singles
  • Dia 16: Projeto Manimal
  • Dia 20- Macucos
  • Dia 21- Usados e Seminovis
  • Dia 21: Back To The Past
  • Dia 22- Sheep Parafina
  • Dia 22: Ubando
  • Dia 23: Quintal Selvagem
  • Dia 23- Mustang 66
Evento POP IT: diversão para toda a família em um brinquedo inspirado no fidget toy do momento. O brinquedo contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço incrível para toda a família tirar fotos.
  • Data: de 13 de janeiro a 27 de fevereiro
  •  Horário: das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 11h às 21h, aos domingos e feriados 
  • Local: Praça de Eventos, Piso L1
Circuito Capixaba de Beach Tennis: campeonato de beach tennis com uma estrutura avançada, oferecendo aos competidores e público um espaço para competições e diversão completa.
  • Data: de 28 a 30 de janeiro e de 4 a 6 de fevereiro  
  • Horário: das 8h às 22h
  • Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha
  • Evento gratuito

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