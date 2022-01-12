Mall em Vila Velha inicia 2022 com eventos para crianças e adultos

O Shopping Vila Velha abriu mais de 10 novas lojas contemplando diversos segmentos Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

O mês de janeiro promete muita animação para as famílias que curtem as férias no Estado. Três atrações diferentes envolvendo entretenimento, esporte, cultura e gastronomia prometem movimentar o Shopping Vila Velha, que também acaba de abrir mais de 10 novas lojas de diferentes segmentos.

Um dos destaques para quem busca lazer é o Evento Pop It, uma proposta inspirada nos fidgets toys, que são a sensação do momento, e que promete garantir muita diversão. Um pop it em proporção maior contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço para integração e instagramável, inspirado no brinquedo que traz uma bandeja à base de silicone com "bolhas" de meia esfera que tem feito a cabeça da garotada. A atração, que será montada na Praça de Eventos (piso 1) do Shopping Vila Velha, estará aberta ao público a partir do dia 13 de janeiro e ficará até 27 de fevereiro.

Outro evento que já é tradição e voltou para fazer parte do calendário do shopping é o Degusta. O melhor evento de cerveja artesanal e gastronomia do Espírito Santo terá sua primeira edição do ano com a temática “verão” a partir do dia 13 de janeiro, e contará com mais de 10 apresentações musicais.

Com entrada gratuita, o agora "Degusta Sunset" transforma o estacionamento externo do shopping em um festival que valoriza a cultura capixaba, com cervejas produzidas no Estado e shows com músicos e bandas locais. Em 2022, a edição será realizada entre os dias 13 e 16 de janeiro e entre 20 e 23 de janeiro.

"Pensamos em eventos diversificados voltados para crianças e adultos, que atendam pessoas que buscam diversão e entretenimento com segurança, e uma programação que reúne atrações para todos os gostos" Carolina Marapodi - Gerente de marketing do Shopping Vila Velha

As lojas que inauguraram recentemente e que estão para abrir neste início de 2022, ressalta Carolina, refletem o objetivo do shopping em diversificar as marcas, oferecendo opções em vários segmentos para todos os clientes.

"Dessa forma, o Shopping Vila Velha vem crescendo exponencialmente, trazendo marcas nacionais e relevantes para o mercado capixaba”, reforça a gerente de marketing.

No final do mês, o Shopping Vila Velha recebe o Circuito Capixaba de Beach Tennis, que contará com a infraestrutura necessária para oferecer aos competidores e ao público um espaço completo para competir, torcer e se divertir. O campeonato acontece entre os dias 28 e 30 de janeiro e de 4 a 6 de fevereiro.

NOVAS LOJAS

Além das atrações de entretenimento, o Shopping Vila Velha também traz mais 10 lojas para ampliar seu já variado e completo mix comercial. Entre as novas unidades, algumas abriram suas portas no final de 2021 e outras se preparam para iniciar as atividades neste início de ano.

Carolina Marapodi acompanha otimista as novidades e as tendências dos segmentos. Em dezembro, o shopping ganhou novas marcas como Ellus, Luiza Barcelos, Five, Reserva, Laser Rosa, Kings, Coast e Jéssica Puzziol. E, para inaugurar, estão as marcas YouCom, Splash Bebidas Urbanas, KFC e Hot In Tender.

SAIBA MAIS

Degusta Sunset: o melhor evento de cerveja artesanal e gastronomia do Espírito Santo terá sua primeira edição do ano com temática de verão.

Data : de 13 a 16 e de 20 a 23 de janeiro

: de 13 a 16 e de 20 a 23 de janeiro Horário : das 17h à meia-noite, nas quintas-feiras e domingos; e das 17h às 2h, nas sextas e sábados

: das 17h à meia-noite, nas quintas-feiras e domingos; e das 17h às 2h, nas sextas e sábados Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha

Mais uma edição do Degusta, evento de cerveja artesanal e gastronomia, vai ser realizada neste mês Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

Programação:

Dia 13 - Casaca

Dia 14- Claudio Bocca

Dia 14- Duets

Dia 15- Cadu Caruzzo

Dia 15- Dona Fran

Dia 16: The Singles

Dia 16: Projeto Manimal

Dia 20- Macucos

Dia 21- Usados e Seminovis

Dia 21: Back To The Past

Dia 22- Sheep Parafina

Dia 22: Ubando

Dia 23: Quintal Selvagem

Dia 23- Mustang 66

Evento POP IT: diversão para toda a família em um brinquedo inspirado no fidget toy do momento. O brinquedo contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço incrível para toda a família tirar fotos.

Data : de 13 de janeiro a 27 de fevereiro

: de 13 de janeiro a 27 de fevereiro Horário : das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 11h às 21h, aos domingos e feriados

: das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 11h às 21h, aos domingos e feriados Local: Praça de Eventos, Piso L1

Circuito Capixaba de Beach Tennis: campeonato de beach tennis com uma estrutura avançada, oferecendo aos competidores e público um espaço para competições e diversão completa.