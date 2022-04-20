Maior festival de churrasco do país chega ao Shopping Vitória

Vem aí pela primeira vez no Espírito Santo o maior festival de churrasco do país. A partir desta quinta-feira (21) até o dia 24 de abril e nos dias 30 de abril a 1º de maio, das 12h às 23h, o Shopping Vitória recebe exclusivamente o Festival Carnivoria. O evento terá muita carne preparada no fogo de chão, acompanhamentos, cervejas artesanais e atrações musicais ao vivo. Será no estacionamento externo do SV, com entrada gratuita.
O Festival Carnivoria é um verdadeiro churrasco raiz, a céu aberto, com tudo feito à frente do público nas 11 estações de carnes. Assadores renomados, de diversos estados do Brasil, vão comandar as grelhas com cortes premium. São eles:
Fernando Possenti: Estação Salmão Defumado (São Paulo)
Direto de São Paulo, Possenti foi destaque no reality show “BBQ Brasil”, do SBT, e nos principais festivais gastronômicos do país. Chef experiente, traz para a edição Vitória do festival todo seu talento adquirido ao longo de sua carreira.
Lucas Cesar: Texas Brisket (São Paulo)
Lucas é um dos mais talentosos pitmasters do país. É especialista em diversas técnicas de churrasco, e servirá o verdadeiro sabor do BBQ texano.
Fabio Colecionador de Ossos: Costelinha BBQ (Rio de Janeiro)
Fabio é destaque na cena do churrasco no Rio de Janeiro. Leva seu talento para os principais festivais de churrasco do país e na edição Vitória vai preparar a melhor costelinha BBQ do planeta com sua máquina de fumaça.
Edd Campos: Costela de Chão (Espírito Santo)
Prata da casa, já participou de diversas edições do Carnivoria. É um dos principais nomes da cena do churrasco no país. Agora em casa, vai colocar todo seu talento nas brasas em Vitória.
Além dos diferentes cortes de carnes, os acompanhamentos também ganham estações próprias, para todos os gostos, completando o cardápio do evento:
- Bife Chorizo Angus
- Texas Brisket
- Costela de Chão
- Linguiça Defumada
- Burger
- Costelinha BBQ
- Salmão Pranchado
- Cupim no Varal
- Arroz Carreteiro
- Pão de Alho
- Legumes Grelhados
A cervejaria confirmada é a Kingbeer, com cinco tipos de cervejas artesanais diferentes: Pilsen, IPA, Blond, Red e Vinho.
ATRAÇÕES MUSICAIS CONFIRMADAS
QUINTA | 21/04
14 horas - Alan Eller Trio | 17 horas - Ferna | 20 horas - Dona Fran
SEXTA | 22/04
14 horas - Dog Trio | 17 horas - Duet's | 20 horas - Saulo Simonassi Trio
SÁBADO | 23/04
14 horas - Manfredo Duo | 17 horas - Vinicius Ayres Trio | 20 horas - Fixer
DOMINGO | 24/04
14 horas - Bad Guys | 17 horas - Quintal Selvagem | 20 horas - Marcelo Ribeiro Trio
SÁBADO | 30/04
14 horas - Gabriel Felipe | 17 horas - The Crew | 20 horas - Replay
DOMINGO | 01/05
14 horas - Amanita Flying Machine | 17 horas - Nano Viana Trio | 20 horas - Meteoro
O evento também conta com um espaço kids.
“O Shopping Vitória está sempre em busca de eventos inéditos para o público capixaba e o Carnivoria será uma experiência gastronômica inesquecível, para os amantes de um bom churrasco raiz. É um espaço para toda a família, com muita música e entretenimento”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
SERVIÇO
FESTIVAL CARNIVORIA
- Data: de 21/04 a 24/04 e de 30/04 a 01/05
- Horário: 12h às 23h
- Local: estacionamento externo do Shopping Vitória
- Valor: entrada Gratuita