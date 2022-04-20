Maior festival de churrasco do país chega ao Shopping Vitória

Prata da casa, já participou de diversas edições do Carnivoria. É um dos principais nomes da cena do churrasco no país. Agora em casa, vai colocar todo seu talento nas brasas em Vitória.

Fabio é destaque na cena do churrasco no Rio de Janeiro. Leva seu talento para os principais festivais de churrasco do país e na edição Vitória vai preparar a melhor costelinha BBQ do planeta com sua máquina de fumaça.

Lucas é um dos mais talentosos pitmasters do país. É especialista em diversas técnicas de churrasco, e servirá o verdadeiro sabor do BBQ texano.

Direto de São Paulo, Possenti foi destaque no reality show “BBQ Brasil”, do SBT, e nos principais festivais gastronômicos do país. Chef experiente, traz para a edição Vitória do festival todo seu talento adquirido ao longo de sua carreira.

O Festival Carnivoria é um verdadeiro churrasco raiz, a céu aberto, com tudo feito à frente do público nas 11 estações de carnes.

, os acompanhamentos também ganham estações próprias, para todos os gostos, completando o cardápio do evento:

Com muita música e entretenimento, o Festival Carnivoria é um espaço para toda a família

“O Shopping Vitória está sempre em busca de eventos inéditos para o público capixaba e o Carnivoria será uma experiência gastronômica inesquecível, para os amantes de um bom churrasco raiz. É um espaço para toda a família, com muita música e entretenimento”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.