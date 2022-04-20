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Publieditorial

Maior festival de churrasco do país chega ao Shopping Vitória

Realizado no estacionamento externo do mall, o Carnivoria terá muita carne preparada no fogo de chão, acompanhamentos, cervejas artesanais e atrações musicais ao vivo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:21

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:21

Festival Carnivoria. Imagem para conteúdo de marca, favor não usar.
Assadores renomados de diversos estados do Brasil vão comandar as grelhas com cortes premium Crédito: Marcelo Souza/Divulgação
Vem aí pela primeira vez no Espírito Santo o maior festival de churrasco do país. A partir desta quinta-feira (21) até o dia 24 de abril e nos dias 30 de abril a 1º de maio, das 12h às 23h, o Shopping Vitória recebe exclusivamente o Festival Carnivoria. O evento terá muita carne preparada no fogo de chão, acompanhamentos, cervejas artesanais e atrações musicais ao vivo. Será no estacionamento externo do SV, com entrada gratuita.
O Festival Carnivoria é um verdadeiro churrasco raiz, a céu aberto, com tudo feito à frente do público nas 11 estações de carnes. Assadores renomados, de diversos estados do Brasil, vão comandar as grelhas com cortes premium. São eles:

Fernando Possenti: Estação Salmão Defumado (São Paulo)

Direto de São Paulo, Possenti foi destaque no reality show “BBQ Brasil”, do SBT, e nos principais festivais gastronômicos do país. Chef experiente, traz para a edição Vitória do festival todo seu talento adquirido ao longo de sua carreira.

Lucas Cesar: Texas Brisket (São Paulo)

Lucas é um dos mais talentosos pitmasters do país. É especialista em diversas técnicas de churrasco, e servirá o verdadeiro sabor do BBQ texano.

Fabio Colecionador de Ossos: Costelinha BBQ (Rio de Janeiro)

Fabio é destaque na cena do churrasco no Rio de Janeiro. Leva seu talento para os principais festivais de churrasco do país e na edição Vitória vai preparar a melhor costelinha BBQ do planeta com sua máquina de fumaça.

Edd Campos: Costela de Chão (Espírito Santo)

Prata da casa, já participou de diversas edições do Carnivoria. É um dos principais nomes da cena do churrasco no país. Agora em casa, vai colocar todo seu talento nas brasas em Vitória.
Festival Carnivoria. Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
O Festival Carnivoria é um verdadeiro churrasco raiz, a céu aberto, com tudo feito à frente do público nas 11 estações de carnes. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Além dos diferentes cortes de carnes, os acompanhamentos também ganham estações próprias, para todos os gostos, completando o cardápio do evento:
  • Bife Chorizo Angus
  • Texas Brisket
  • Costela de Chão
  • Linguiça Defumada
  • Burger
  • Costelinha BBQ
  • Salmão Pranchado
  • Cupim no Varal
  • Arroz Carreteiro
  • Pão de Alho
  • Legumes Grelhados
Festival Carnivoria. Imagem para conteúdo de marca, favor não usar.
Além dos diferentes cortes de carnes, os acompanhamentos também ganham estações próprias no Festival Carnivoria Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
A cervejaria confirmada é a Kingbeer, com cinco tipos de cervejas artesanais diferentes: Pilsen, IPA, Blond, Red e Vinho.

ATRAÇÕES MUSICAIS CONFIRMADAS

Festival Carnivoria. Imagem para conteúdo de marca, favor não usar.
Com muita música e entretenimento, o Festival Carnivoria é um espaço para toda a família Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

QUINTA | 21/04

14 horas - Alan Eller Trio | 17 horas - Ferna | 20 horas - Dona Fran

SEXTA | 22/04

14 horas - Dog Trio | 17 horas - Duet's | 20 horas - Saulo Simonassi Trio

SÁBADO | 23/04

14 horas - Manfredo Duo | 17 horas - Vinicius Ayres Trio | 20 horas - Fixer

DOMINGO | 24/04

14 horas - Bad Guys | 17 horas - Quintal Selvagem | 20 horas - Marcelo Ribeiro Trio

SÁBADO | 30/04

14 horas - Gabriel Felipe | 17 horas - The Crew | 20 horas - Replay

DOMINGO | 01/05

14 horas - Amanita Flying Machine | 17 horas - Nano Viana Trio | 20 horas - Meteoro
Festival Carnivoria. Imagem para conteúdo de marca, favor não usar.
Para proporcionar uma experiência gastronômica completa, as sobremesas também serão oferecidas no festival. Crédito: Marcelo Souza/Divulgação
O evento também conta com um espaço kids.
“O Shopping Vitória está sempre em busca de eventos inéditos para o público capixaba e o Carnivoria será uma experiência gastronômica inesquecível, para os amantes de um bom churrasco raiz. É um espaço para toda a família, com muita música e entretenimento”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

SERVIÇO

FESTIVAL CARNIVORIA

Festival Carnivoria. Imagem para conteúdo de marca, favor não usar.
O Festival Carnivoria será realizado no estacionamento externo do Shopping Vitória Crédito: Marcelo Souza/Divulgação
  • Data: de 21/04 a 24/04 e de 30/04 a 01/05
  • Horário: 12h às 23h
  • Local: estacionamento externo do Shopping Vitória
  • Valor: entrada Gratuita

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