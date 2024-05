Conteúdo de Marca

Investimento em imóveis corporativos cresce em Linhares

Lar de grandes indústrias e quinta maior economia do Estado, Linhares também é uma potência no mercado imobiliário

Linhares é um polo importante para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é a maior cidade em extensão territorial e o sexto município mais populoso do Estado. A cidade também se destaca por concentrar grandes empresas do ramo dos móveis, alimentos e motores, o que impacta o mercado imobiliário residencial e também corporativo.

Com aeroporto operando com voos comerciais desde 2023, o município também é atravessado pela BR-101, o que facilita o transporte de mercadorias e abre caminho para atrair novos negócios. Ainda segundo o IBGE, em 2021, Linhares alcançou o patamar de quinto maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, além de ser o oitavo município que mais atrai investimentos no ES, de acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

No mercado imobiliário o cenário não é diferente. Para o gerente comercial da Helmer Imóveis, Ramiro Helmer, o desenvolvimento da cidade influenciou diretamente a busca pelos imóveis.

“Temos percebido um aumento na busca por imóveis e acredito que o principal responsável por isso foi o crescimento da cidade de uma forma geral, tanto populacional, quanto industrial. Presenciamos instalações de novos bancos, construção de grandes lojas e do parque fabril. Tudo isso influenciou o aquecimento do mercado imobiliário aqui em Linhares", afirma.

Com o desenvolvimento de Linhares e o mercado imobiliário em alta, a busca por imóveis corporativos também cresceu. Segundo Ramiro, este tipo de imóvel passou a existir com mais força nos últimos cinco anos, principalmente após a pandemia.

A demanda por galpões aumentou com mais força nos últimos cinco anos, principalmente após a pandemia. (Helmer Imóveis/Divulgação)

Os imóveis corporativos são aqueles voltados para acomodar empresas e indústrias de portes variados. Os galpões, por exemplo, são espaços maiores que geralmente estão em locais mais distantes do centro. Já os comerciais costumam estar concentrados no centro da cidade e em bairros do entorno.

Com o movimento em prol da verticalização das construções residenciais, principalmente na região central da cidade, era comum a ideia de que o melhor lugar para investir em espaços como as salas comerciais é o centro, mas essa história está mudando. É o que destaca o gerente administrativo da Helmer Imóveis, Rômulo Helmer.

“Este é um ponto de atenção. O centro já está bem aquecido, tem muitas lojas e muitas estão sendo construídas. Por isso, é importante analisar diversos fatores antes de tomar a decisão final. Por exemplo: é importante saber onde valoriza mais, ou se o mercado está ou não saturado naquela região”, pontua.

Aliás, com o crescimento constante do município de Linhares, o diretor da Helmer Imóveis, Tarcísio Helmer, reforça a importância de investimentos para manter esse aquecimento na cidade.

“O mercado imobiliário tem crescido bastante e é muito importante que o poder público continue pensando em ações de mobilidade e outros serviços para impulsionar cada vez mais a cidade de Linhares e o mercado imobiliário da região”, afirma Tarcísio.

Investimento com segurança

A Helmer é um exemplo de empresa do ramo imobiliário que atua há 22 anos com vendas e locação de diferentes tipos de imóveis. (Helmer Imóveis/Divulgação)

Para orientar e auxiliar na escolha mais assertiva daqueles que buscam investir em imóveis em Linhares, além de poder mensurar o retorno do investimento, Rômulo reforça que a imobiliária é uma grande aliada.

“A imobiliária não só fornece imóveis corporativos, mas também residenciais, além de possuir uma carteira de aluguel muito grande, o que nos permite ter uma boa noção de quanto o imóvel vai render para o investidor. Dessa forma, conseguimos auxiliar na escolha mais assertiva para que o investimento faça sentido e valha a pena”, afirma Rômulo.

A Helmer Imóveis é um exemplo de empresa do ramo imobiliário que atua há 22 anos com vendas e locação de diferentes tipos de imóveis, desde salas comerciais e galpões a casas e apartamentos. Consolidada em Linhares, a Helmer tem como prioridade a agilidade e a transparência na prestação de serviço e atendimento ao cliente.

Helmer Imóveis

