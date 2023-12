Conteúdo de Marca

Guarapari ganha novo condomínio de casas na planta com lazer de 42 mil m²

O Villa Amary, na Enseada Azul, em Guarapari, incorpora o Reserva Amary, condomínio de lotes da Macafé Urbanismo, e conta com 10 unidades na planta de até 338 m²

2 min de leitura min de leitura

As 10 unidades na planta do Villa Amary fazem parte, então, do Reserva Amary, que incorpora uma área de expansão urbana do grupo de 2 milhões de m². ( Aldeia Construtora/Divulgação)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por Aldeia Construtora

Com a promessa de unir lazer, sustentabilidade e qualidade de vida, o Villa Amary, novo projeto de casas de alto padrão da Aldeia Construtora, empresa do Grupo Macafé. Localizado na Enseada Azul, em Guarapari, é um condomínio de 10 casas exclusivas com diferentes tipologias para os mais variados tipos de clientes. A expectativa é de, inclusive, transformar a região em um bairro planejado com a expansão de novos empreendimentos do Grupo.

A gestora de marketing e comunicação e inteligência de mercado da Macafé, Fabiola Pessini, conta que foi a partir do lançamento do Reserva Amary, outro produto da empresa, que se percebeu uma demanda de clientes que buscavam também pela facilidade de comprar uma casa pronta para curtir o verão.

“Foi nesse sentido que decidimos promover o nosso primeiro lançamento de casas na planta. O time de desenvolvimento e produtos se reuniu para elaborar o projeto em que trabalhamos a individualidade e exclusividade. Junto ao time de arquitetura chegamos a um modelo de projeto com casas maiores de até três pavimentos”, pontua.

As 10 unidades na planta do Villa Amary fazem parte, então, do Reserva Amary, que incorpora uma área de expansão urbana do grupo de 2 milhões de m² afirma Pessini.

É por isso que ela destaca que o cliente que adquirir uma unidade do condomínio, já vai poder usufruir de alguns benefícios de lazer, como um beach club (pé na areia) e um clube social com lazer de resort.

Quem explica mais sobre isso é o arquiteto responsável pelo projeto do condomínio Tito Carvalho, que define o novo condomínio como uma “evolução” do lançamento anterior. Isso porque agora serão construídas casas que atendam as demandas do mercado, de conceito aberto e integração das áreas sociais.

“Estamos trabalhando não apenas no Amary, mas também em toda a região porque existe um planejamento de expansão de novos empreendimentos com o objetivo de transformar a localização em um bairro planejado com qualidade de vida e uma relação que valoriza o meio ambiente se pautando na sustentabilidade”, pontua.

Serão mais de 42 mil metros quadrados de lazer, incluindo os já mencionados clube social e o beach clube “pé na areia”, de frente para a praia de Peracanga. Entre as tipologias estão opções de 255 m² a 338 m², com 3 a 5 suítes e todas as unidades equipadas com varanda gourmet.

O lançamento será na quinta-feira (21/12), no beach club do Reserva Amary na enseada azul.

Villa Amary

Endereço: Av. Norte Sul - Nova Guarapari, Guarapari - ES, 29206-570

Telefone: (27) 98843-0340

Instagram: @aldeiaincorporadora



Guarapari ganha novo condomínio de casas com lazer de 42 mil m² Tela cheia 1 de 8

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta