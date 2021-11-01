Grupo investe R$ 40 milhões para ampliar e inovar medicina diagnóstica

O Grupo Cremasco expandiu seus negócios na área de medicina diagnóstica e atualmente está investindo mais de R$ 40 milhões em novas tecnologias Crédito: Camilla Baptistin

Um diagnóstico seguro, rápido e prático é crucial para o sucesso de um tratamento médico e até mesmo para salvar a vida de um paciente. E ter a possibilidade de realizar vários exames em um único lugar é uma facilidade para quem tem pouco tempo, busca comodidade e quer cuidar da saúde.

Pensando nesses clientes, o Grupo Cremasco expandiu seus negócios na área de medicina diagnóstica e atualmente está investindo mais de R$ 40 milhões em novas tecnologias e na ampliação de sua estrutura em todo o Espírito Santo.

A empresa familiar - que nasceu há mais de quatro décadas em Cariacica como laboratório de análises clínicas - ampliou seus serviços e criou Centros de Diagnósticos.

Hoje, é possível fazer, em um único lugar, desde um simples exame de glicose até tomografia com uso de inteligência artificial.

NOVAS TECNOLOGIAS

As vantagens das novas tecnologias da área de saúde vão além de facilitar o trabalho médico. Elas auxiliam o tratamento e têm impacto direto na vida ou na sobrevida do paciente.

As novas tecnologias auxiliam no tratamento e têm impacto direto na vida ou na sobrevida do paciente. Crédito: Camilla Baptistin

Uma das últimas aquisições do Cremasco, que acaba de chegar dos Estados Unidos, e é novidade no Espírito Santo, é o analisador automático “BD Viper LT”.

“O Viper pesquisa e identifica o HPV de alto risco, doença responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. O diagnóstico precoce é um benefício enorme para médicos e pacientes”, explica o médico patologista e diretor-presidente do Grupo, João Vinícius Cremasco Fraga.

Outra novidade é o sistema automatizado para identificação de bactérias, fungos e leveduras “MALDI–TOF Biotyper System”. O equipamento é capaz de identificar 3.159 bactérias, além de leveduras e fungos, em menos de 24 horas. Hoje, esse tempo varia de três a cinco dias no método convencional.

“Existem pouquíssimos aparelhos como este no Brasil, talvez outros seis, em centros como São Paulo e Rio de Janeiro”, complementa o médico.

Um dos tomógrafos mais modernos do mercado também já está disponível no Grupo Cremasco. Trata-se do Canon Aquilon Lightning. Ele usa inteligência artificial, emitindo menores doses de radiação, gerando imagens de alta resolução e garantindo diagnósticos mais precisos e seguros.

O tomógrafo Canon Aquilon Lightning usa inteligência artificial para emitir menores doses de radiação e garantir diagnósticos mais precisos e seguros. Crédito: Camilla Baptistin

CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Ter que se deslocar até dois ou mais locais, muitas vezes em cidades diferentes ou bairros distantes, é um complicador na hora de realizar exames.

Nos Centros de Diagnósticos do Cremasco, o cliente tem acesso a vários serviços de laboratório; anatomia patológica; diagnósticos por imagem; vacinas; medicina ocupacional; biologia molecular e genética; e diagnósticos cardiológicos.

Os Centros de Diagnósticos também oferecem o Espaço da Mulher, onde é possível realizar mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea e outros exames ginecológicos, tudo de forma humanizada.

Atualmente, esses centros estão localizados em Cariacica, Vila Velha e Serra. E, em breve, será inaugurada a unidade de Vitória.

Durante a pandemia, a empresa se reinventou, sendo a única do Estado a entregar resultados de exame RT-PCR para Covid-19 em até 24 horas e a reduzir o custo do exame em quase 50%. Crédito: Camilla Baptistin

REDE DE ATENDIMENTO

O Cremasco tem cerca de 600 colaboradores e realiza uma média de 70 mil atendimentos por mês, em todo o Estado.

O grupo, que atende diversos planos de saúde, presta serviço para mais de 50 clínicas e consultórios capixabas e ainda tem 34 unidades próprias.

Hoje, essa rede conta com: 16 locais de atendimento na Grande Vitória; 15 unidades dentro de hospitais e 03 Centros de Diagnósticos na Região Metropolitana.

Durante a pandemia, a empresa se reinventou, sendo a única do Estado a entregar resultados de exame RT-PCR para Covid-19 em até 24 horas e a reduzir o custo do exame em quase 50%.

“Acreditamos que um diagnóstico bom e rápido salva vidas. Por isso, buscamos uma medicina diagnóstica segura, ágil e acessível”, finaliza João Vinícius Cremasco Fraga.