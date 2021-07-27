Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local

As unidades também vão oferecer exames de tomografia computadorizada. Crédito: Cremasco Medicina Diagnóstica/Divulgação

Imagine ter que fazer um exame de sangue, uma tomografia e aproveitar para levar o filho para tomar vacina. Na correria do dia a dia, tudo o que vier com o objetivo de facilitar a vida é bem-vindo. Ainda mais quando se trata de cuidar da saúde.

Pensando exatamente nisso, as empresas de medicina diagnóstica vêm se modernizando para oferecer uma variedade de serviços num só lugar.

“Quando um paciente sai do consultório médico, ele sai com vários exames para realizar, como exames laboratoriais, uma coleta de sangue, um preventivo, uma biópsia para fazer no laboratório, um raio-x, um ultrassom, entre outros exames de imagem. E cada exame desse você tem que fazer num lugar diferente”, afirma Geordânia Cremasco Fraga, gerente de operações do Cremasco Medicina Diagnóstica.

No Cremasco, é possível realizar tudo isso no mesmo local. Serão quatro unidades na Grande Vitória, com mais de 500 metros quadrados de espaço, no conceito de Centro de Diagnósticos. “São todos os serviços num só lugar: exames laboratoriais, patologias, exames de imagem e vacina, o que gera praticidade, comodidade, evitando deslocamentos e agendamentos em locais diferentes”, diz a gerente.

Empresas de medicina diagnóstica vêm se modernizando para oferecer uma variedade de serviços num só lugar. Crédito: Freepik

No final de agosto, já estarão funcionando as unidades de Cariacica, Serra e Vila Velha. A unidade de Vitória está prevista para começar a funcionar no final do segundo semestre deste ano.

Os Centros de Diagnósticos, além de sua grande área útil, contam com estruturas novas, modernas e equipamentos de última geração. Os pacientes também poderão fazer exames como espirometria, audiometria, tonometria e outros muito comumente utilizados na medicina ocupacional.

EQUIPAMENTOS COM DIAGNÓSTICOS PRECISOS

Como destaques nessas unidades, o coordenador de imagem do Cremasco, Eduardo Pacheco, cita os equipamentos para exames de imagem.

"São exames desde os mais simples, como radiografia digital, até os mais complexos, como ressonância magnética. Os aparelhos de raio-x serão compostos por máquinas modernas, que permitem uma maior qualidade de imagem e, consequentemente, diagnósticos mais precisos, com menores doses de radiação", explica ele.

Eduardo Pacheco: "Vamos ofertar exame de tomossíntese mamária, que ainda é muito escassa no ES". Crédito: Cremasco Medicina Diagnóstica/Divulgação

Além disso, complementa Pacheco, os aparelhos de mamografia e densitometria óssea ficam em locais mais reservados, visando a um atendimento mais humanizado e personalizado das pacientes. “Os mamógrafos são modernos, aumentando a capacidade de detecção precoce do câncer de mama. Vamos ofertar ainda o exame de tomossíntese mamária, que ainda é muito escassa no Espírito Santo.”

TECNOLOGIA ALIADA DO CONFORTO

Centro de Diagnósticos Cremasco reúne todos os serviços num só lugar: exames laboratoriais, patologias, exames de imagem e vacina. Crédito: Freepik

As unidades também vão oferecer exames de tomografia computadorizada com aparelhos modernos, com aberturas mais amplas, que dão conforto ao paciente, menores doses de radiação e imagens de altíssima qualidade. "Estamos falando de tomógrafos de 16 a 80 canais, com exames desde os convencionais até os de coronárias, oferecidos por poucos serviços no Estado", cita Eduardo Pacheco.

Os equipamentos de ressonância magnética também são de alta tecnologia, conhecidos por terem aberturas bem amplas em comparação com as disponíveis no mercado, garantindo mais conforto aos pacientes. "Assim, o incômodo, que é bem comum aos pacientes, fica reduzido, além do tempo de exame e da alta resolução", aponta o coordenador.