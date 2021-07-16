Centro de Diagnósticos do ES cria pacotes de check-up para vários perfis

Surgeon holding a blood test Crédito: Rawpixel.com/Teddy Rawpixel/Freepik

Se você é uma mulher ou um homem de mais de 40 anos, precisa estar de olho em algumas taxas, como a de colesterol. É para isso que existe o velho conhecido check-up, aquela bateria de exames que devemos fazer todo ano para ver como anda a saúde, mesmo que ela não esteja dando nenhum sinal de que algo está errado.

Por causa da pandemia de Covid-19, muita gente adiou esse compromisso anual, deixando o que era rotina para segundo plano. No entanto, essa prática pode esconder um problema.

"As pessoas realmente deixaram de realizar muitos exames de rotina por causa da pandemia, o que é muito negativo para a manutenção da saúde ao longo dos anos, pois aquela velha máxima é verdadeira: 'é muito mais fácil prevenir do que remediar'", observa Tadeu Epichin, especialista comercial do Cremasco Medicina Diagnóstica.

É no check-up, destaca Epichin, que se descobre desde uma anemia até um câncer em estágio inicial. Ele também frisa a importância de manter os exames em dia e consultar regularmente com o médico, que é o profissional responsável para analisar todos os resultados.

Pensando em estimular esse cuidado, o Cremasco está lançando a campanha Check-Up, cujo objetivo é atrair pessoas das mais variadas idades e estilos de vida para fazer seus exames com um preço especial.

OS PACOTES

Os pacotes abrangem desde crianças até idosos, além de pessoas que praticam esportes ou ainda com foco na saúde feminina, na saúde masculina e algumas mais específicas, como saúde renal e diabetes.

Segundo Epichin, o check-up direcionado para crianças foi pensado nos exames mais solicitados pelos pediatras, buscando assim dar uma análise geral na saúde infantil. "Os exames incluídos no pacote são hemograma e ferritina, para avaliar anemias e possíveis quadros infecciosos; colesterol total e frações; glicemia; TGO e TGP, para avaliar a saúde do fígado; creatinina e EAS (Aparelho Urinário); além do parasitológico de fezes", cita ele.

Esportistas podem conferir a saúde com outro pacote bem completo. "Esse check-up é indicado para monitorar alguns parâmetros sanguíneos que estão relacionados à prática de exercícios, com o objetivo de avaliar se esses marcadores estão melhorando com a atividade física e se a intensidade dessas atividades estão ideais para a pessoa", afirma o especialista.

Há também dois tipos de pacotes para o público feminino: um para as mais jovens e outro para mulheres acima de 40 anos. De acordo com Tadeu Epichin, o primeiro é voltado para avaliar os principais parâmetros sanguíneos relacionados à saúde geral da mulher, como para identificar uma possível anemia, por exemplo.

Já o segundo é idealizado para mulheres que estão chegando ou já chegaram à menopausa, permitindo, por meio da análise desses exames, identificar uma variação nos níveis de cálcio sanguíneo, alterações hormonais e outras mudanças que acontecem nessa faixa etária.

Esses e outros pacotes da campanha podem ser realizados em qualquer unidade Cremasco da Grande Vitória. As condições são válidas até o dia 31 de dezembro de 2021.

SAIBA MAIS SOBRE OS PACOTES:

HOMEM 40+ - R$ 185,16 Hemograma, PCR, Dímero-D, Fibrinogênio, fatores de coagulação, gasometria arterial, DHL, ureia, ferritina e CPK total. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, EAS, TGO, TGP, Ferritina, ureia e Parasitológico (EPF). Gama GT, proteínas totais e frações, bilirrubinas, TGO, TGP e fosfatase alcalina. Colesterol total e frações, homocisteína e PCR ultra sensível. Proteínas totais e frações, hemograma, ácido fólico, ferro sérico, ferritina e vitamina B12. Testosterona total, testosterona livre, LH, FSH, TSH, T4L e insulina. Creatinina, ureia, ácido úrico, EAS, hemograma e transferrina. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, TSH, ácido úrico, EAS, TGO, TGP, ferritina, fósforo, cálcio, fosfatase alcalina, vitamina D, FSH, estradiol, magnésio, ureia, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, TSH, ácido úrico, EAS, TGO, TGP e ureia. Anti-HIV, VDRL (Sífilis), Hepatite B (HbsAg) e Hepatite C (Anti-HCV). TSH, T4L, FSH, LH, estrogênio (estradiol, estriol, estrona), progesterona, insulina e testosterona total. Dengue IgG e IgM, Zika Vírus teste molecular, Chikungunya IgG e IgM. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, TSH, ácido úrico, EAS, TGO, TGP e Ferritina. Glicose, hemoglobina glicada e insulina. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, ureia, ferritina, testosterona total. Hemograma, glicose, colesterol total e frações, creatinina, TSH, ácido úrico, EAS, TGO, TGP, PSA, vitamina D, testosterona total, magnésio, ureia, pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Atenção: planos check-up de exames disponíveis nas unidades Cremasco da Grande Vitória e com validade até 31/12/2021. Consulte na Central de Relacionamento o horário de atendimento das unidades, formas de pagamento e outras informações acerca dos exames.

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