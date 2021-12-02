Frigorífico é destaque na área de alimentos e em desenvolvimento econômico

O Frisa trabalha agora para apresentar novos produtos e tornar os atuais cada vez mais aderentes aos hábitos de consumo dos clientes Crédito: Frisa/Divulgação

Preocupado em ofertar produtos de alta qualidade, o Frisa se consolida no mercado frigorífico por propiciar saborosa experiência alimentar aos consumidores.

O diretor administrativo Emerson Leonardo Lazaro avalia que toda a história da empresa, que começou em 1968 com a criação do Frigorífico Rio Doce S.A - Frisa, passa pelo cuidado com as pessoas.

“Quando olhamos para o passado e observamos desde a fundação da empresa até os dias atuais, percebemos um profundo cuidado com as pessoas envolvidas no processo, sejam elas colaboradores, parceiros ou clientes. É sempre com muita honestidade e seriedade que conduzimos as nossas relações”, salienta.

Emerson Leonardo acredita que seja esse o motivo da lembrança recorrente do frigorífico perante o público. “Conseguimos marcar uma presença positiva na vida das pessoas”, evidencia.

O reconhecimento pode ser comprovado no resultado do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, no qual o Frisa levou o primeiro lugar na categoria “Alimentos Embutidos e Derivados de Carne” e ainda conquistou o prêmio especial de desenvolvimento econômico da cidade.

“Participamos de momentos importantes na vida dos nossos clientes. Através da confiança construída ao longo de todos esses anos, entramos em milhares de casas ao redor do mundo e precisamos honrar isso. Nosso diferencial está no processo, na relação e no produto final de toda história construída com nosso cliente”, sustenta Emerson Leonardo.