Força-tarefa para garantir segurança no Carnaval de Vitória

Durante os dias de folia, viaturas estarão estrategicamente posicionadas em diferentes pontos na região do Sambão do Povo Crédito: PMV/ Divulgação

Na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória, a administração municipal montou um esquema especial de segurança para os Desfiles das Escolas de Samba nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.

Além do robusto efetivo de mais de 120 agentes da Guarda Municipal na região do Sambão do Povo, haverá um moderno Posto de Comando e Controle com videomonitoramento, policiais militares, civis, bombeiros e agentes da Guarda, localizado em frente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

“O planejamento foi iniciado há 45 dias, em conjunto com as forças de segurança estaduais. Estabelecemos um extenso policiamento em toda a região do Sambão, com agentes posicionados de forma a não haver duplicidade e mais locais monitorados. Teremos ao menos um agente ou veículo de segurança a cada 150 metros”, afirma Amarilio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.

Foliões vão contar com mais de 40 câmeras de videomonitoramento espalhadas na avenida e em seu entorno, além de uma unidade de videomonitoramento móvel. Crédito: PMV/ Divulgação

Durante os dias de folia, viaturas estarão estrategicamente posicionadas nos pontos de interdição, como o Posto de Comando e Controle, Clínica dos Acidentados, Curva do Rabaioli e Avenida Santo Antônio.

Também haverá viaturas em outros pontos em que não há interdição, como o Posto Ouro Negro, Rua Duarte Lemos, Rodoviária (sentido centro - ponto do viaduto), Mercado da Vila Rubim, Avenida Getúlio Vargas (próximo ao posto BR) e Praça de Santo Antônio.

Doze agentes da equipe de patrulhamento ostensivo a pé vão circular na região dos camarotes, tanto na entrada, como na parte de trás. Cinco viaturas vão realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo na região de Santo Antônio, sendo três do grupamento Romu. Ao todo, serão 16 viaturas e 50 agentes da Gerência de Proteção Comunitária (GPC).

Além disso, serão mais de 40 câmeras de videomonitoramento espalhadas na avenida e em seu entorno, além de uma unidade de videomonitoramento móvel.

“Tudo isso é feito com o objetivo de termos um evento sem violência, como já ocorreu, por exemplo, em nosso Réveillon”, pontua o secretário, que destaca a importância de haver um posto de controle no local. “Teremos uma unidade de inteligência no próprio Sambão para dar velocidade ao atendimento de qualquer demanda. Os foliões também poderão utilizar o 156 e o 190”, ressalta Boni.

Amarilio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória: "Tudo isso é feito com o objetivo de termos um evento sem violência" Crédito: Leonardo Silveira/PMV/ Divulgação

Agentes de trânsito para assegurar mobilidade

A equipe do trânsito de Vitória contará com 15 viaturas e 30 agentes nos três dias de folia. Os agentes estarão posicionados nos pontos de interdição com o intuito de garantir a mobilidade e a segurança, principalmente dos pedestres que estarão no evento.

Além disso, para realizar a verificação de qualquer irregularidade quanto às interrupções no trânsito e garantir a fluidez do mesmo, viaturas circularão pela região.

Dentro do Tancredão, haverá uma área para embarque e desembarque com o Táxi Vitória, onde os taxistas serão previamente cadastrados. Haverá também um ponto de táxi em Santo Antônio, atrás do Hidroavião, e outro na entrada do Sambão.

Nestas áreas, haverá fiscais junto a uma equipe da Guarda Municipal orientando e organizando os pontos. Será obrigatório o uso de taxímetro. Cerca de 300 veículos estarão disponíveis atendendo a população.

Carros de aplicativos serão chamados somente para embarque e desembarque nas proximidades. Motoristas de app não poderão fazer ponto.

“Todas essas áreas serão ostensivamente monitoradas”, destaca Amarilio Boni.

A Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) vai retomar a campanha educativa "Carnaval Sem Assédio: Não é Não" Crédito: PMV/ divulgação

Carnaval sem Assédio

A Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) vai retomar a campanha educativa "Carnaval Sem Assédio: Não é Não". A campanha será realizada durante o Desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.

Servidores da Semcid vão realizar abordagens ao público do Sambão do Povo com informações sobre os tipos de violência contra a mulher, a rede de proteção e os canais de denúncia.

SAIBA MAIS