Força-tarefa para garantir segurança no Carnaval de Vitória

Na contagem regressiva para o Carnaval de Vitória, a administração municipal montou um esquema especial de segurança para os Desfiles das Escolas de Samba nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.
Além do robusto efetivo de mais de 120 agentes da Guarda Municipal na região do Sambão do Povo, haverá um moderno Posto de Comando e Controle com videomonitoramento, policiais militares, civis, bombeiros e agentes da Guarda, localizado em frente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
“O planejamento foi iniciado há 45 dias, em conjunto com as forças de segurança estaduais. Estabelecemos um extenso policiamento em toda a região do Sambão, com agentes posicionados de forma a não haver duplicidade e mais locais monitorados. Teremos ao menos um agente ou veículo de segurança a cada 150 metros”, afirma Amarilio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.
Durante os dias de folia, viaturas estarão estrategicamente posicionadas nos pontos de interdição, como o Posto de Comando e Controle, Clínica dos Acidentados, Curva do Rabaioli e Avenida Santo Antônio.
Também haverá viaturas em outros pontos em que não há interdição, como o Posto Ouro Negro, Rua Duarte Lemos, Rodoviária (sentido centro - ponto do viaduto), Mercado da Vila Rubim, Avenida Getúlio Vargas (próximo ao posto BR) e Praça de Santo Antônio.
Doze agentes da equipe de patrulhamento ostensivo a pé vão circular na região dos camarotes, tanto na entrada, como na parte de trás. Cinco viaturas vão realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo na região de Santo Antônio, sendo três do grupamento Romu. Ao todo, serão 16 viaturas e 50 agentes da Gerência de Proteção Comunitária (GPC).
Além disso, serão mais de 40 câmeras de videomonitoramento espalhadas na avenida e em seu entorno, além de uma unidade de videomonitoramento móvel.
“Tudo isso é feito com o objetivo de termos um evento sem violência, como já ocorreu, por exemplo, em nosso Réveillon”, pontua o secretário, que destaca a importância de haver um posto de controle no local. “Teremos uma unidade de inteligência no próprio Sambão para dar velocidade ao atendimento de qualquer demanda. Os foliões também poderão utilizar o 156 e o 190”, ressalta Boni.
Agentes de trânsito para assegurar mobilidade
A equipe do trânsito de Vitória contará com 15 viaturas e 30 agentes nos três dias de folia. Os agentes estarão posicionados nos pontos de interdição com o intuito de garantir a mobilidade e a segurança, principalmente dos pedestres que estarão no evento.
Além disso, para realizar a verificação de qualquer irregularidade quanto às interrupções no trânsito e garantir a fluidez do mesmo, viaturas circularão pela região.
Dentro do Tancredão, haverá uma área para embarque e desembarque com o Táxi Vitória, onde os taxistas serão previamente cadastrados. Haverá também um ponto de táxi em Santo Antônio, atrás do Hidroavião, e outro na entrada do Sambão.
Nestas áreas, haverá fiscais junto a uma equipe da Guarda Municipal orientando e organizando os pontos. Será obrigatório o uso de taxímetro. Cerca de 300 veículos estarão disponíveis atendendo a população.
Carros de aplicativos serão chamados somente para embarque e desembarque nas proximidades. Motoristas de app não poderão fazer ponto.
“Todas essas áreas serão ostensivamente monitoradas”, destaca Amarilio Boni.
Carnaval sem Assédio
A Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) vai retomar a campanha educativa "Carnaval Sem Assédio: Não é Não". A campanha será realizada durante o Desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.
Servidores da Semcid vão realizar abordagens ao público do Sambão do Povo com informações sobre os tipos de violência contra a mulher, a rede de proteção e os canais de denúncia.
SAIBA MAIS
Interdições e estacionamento
- A Avenida Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo) ficará interditada até o dia 28 de fevereiro. Os ônibus que atendem a região serão desviados pela Avenida Duarte Lemos e pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes.
- Faixas informativas sobre a interdição já foram instaladas em vias que dão acesso ao Sambão.
- A Setran está sinalizando o local com proibições de estacionamento.
- Três semáforos temporários serão instalados para colaborar na organização das escolas. Os equipamentos vão ser operados pela equipe de organização do evento.
- Serão disponibilizadas 28 barracas para moradores do entorno do Sambão do Povo gerarem renda extra nos dias dos desfiles. As barracas serão montadas no dia 7 de fevereiro, entre a Clínica dos Acidentados e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDTIV) fará o credenciamento e crachás de identificação desses ambulantes.
- Os ambulantes que ficarem na área externa serão ordenados pela fiscalização de posturas do município. A equipe vai controlar todas as entradas para evitar o acesso às áreas não permitidas e organizando, por ordem de chegada, nas áreas permitidas (que são fora dos limites do evento).
- Os food trucks estarão localizados na área da dispersão, próximo ao Cais do Hidroavião.
- Equipes médicas dos prontos atendimentos da Praia do Suá e São Pedro serão reforçadas para garantir o atendimento dos casos de urgência e emergência. Além do reforço nas equipes médicas, a administração municipal também vai disponibilizar duas ambulâncias básicas para transporte de pacientes de baixa gravidade.
- A equipe da Vigilância Sanitária vai acompanhar e orientar o comércio de alimentos e bebidas e realizar orientações gerais para a população.
- O Carnaval de Vitória também se preocupa com a sustentabilidade. Você sabia que as fantasias que os foliões descartam após os desfiles são reaproveitadas e recicladas pelo projeto ReciclaFolia?
- Esta é uma iniciativa que surgiu há 15 anos, e consiste em intervenções juntamente ao folião para doem suas fantasias para a iniciativa. O trabalho é realizado em etapas: incentivo, coleta e distribuição responsável para escolas, grupos de teatro, blocos de carnaval e artesãos. Como última etapa, o projeto realiza oficinas de artesanato, visando o estímulo ao reaproveitamento, sustentabilidade, e proporcionando o surgimento de uma nova fonte de renda para as famílias, a partir do artesanato e consumo consciente.
- Para 2023, a expectativa do ReciclaFolia é recolher ao menos 8 toneladas de fantasias além de estarem recepcionando novos municípios, que se cadastraram previamente para fazer parte da iniciativa.