Feira de petróleo e gás vai movimentar R$ 150 milhões no ES

Realizada de 2 a 4 de abril, a Vitória PetroShow vai promover discussões estratégicas com o objetivo de estabelecer novas parcerias entre empresários e profissionais do setor

“Apenas na nossa rodada de negócios, uma das atrações do evento, estimamos que a curto prazo, ou seja, em até um ano, sejam gerados investimentos na faixa de R$ 150 milhões, podendo variar de acordo com as praças das empresas participantes”, destaca Nicolás Honorato, diretor da Austral Energy Consulting, uma das empresas realizadoras do evento.

Ainda segundo ele, o Vitória PetroShow 2024 é o maior evento da indústria de óleo e gás no Estado e introduz um novo conceito com formatos mais voltados para a geração de negócios.

O objetivo é fornecer um espaço para que surjam oportunidades para investidores, empresários e profissionais do setor, conforme explica o presidente da Associação Capixaba das Empresas de Serviços de Petróleo, Gás e Energias (Acespetro), Manoel Passos, também realizador do evento.

"Entre as atrações desta edição estão as seguintes iniciativas: a 5ª Feira Capixaba de Empresas do Setor de Petróleo, Gás e Energia (FECAPGE), a 3ª Conferência PetroSul, a Arena ESG, a Arena Inovação, a Arena Comercial, a Seção Técnica, o PetroSupply Meeting e as Visitas Técnicas, que proporcionam a oportunidade de conhecer de perto as operações locais e fortalecer o networking”, detalha.