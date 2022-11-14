Faculdade do ES referência em educação de qualidade abre vestibular

Com mais de duas décadas de história, a UCL é referência no cenário educacional capixaba nas áreas de Engenharia, Gestão, Arquitetura e Tecnologia Crédito: UCL/Divulgação

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e ter um curso superior pode ser um diferencial no currículo na hora de disputar uma vaga de emprego. Isso porque, segundo o diretor executivo da UCL, Paulo Vitor Onezorge, mais do que apenas uma formação técnica, durante a graduação o aluno acumula referências, conhecimentos e habilidades que permitem ampliar o horizonte de possibilidades da atuação profissional.

“Para que isso aconteça, além da oferta de um nível de ensino muito elevado, as práticas desenvolvidas durante o processo de formação precisam conduzir o estudante a um outro olhar sobre as suas aspirações profissionais. É isso que buscamos desenvolver aqui na UCL”, destaca o diretor-executivo.

Com mais de duas décadas de história, a faculdade é referência no cenário educacional capixaba nas áreas de Engenharia, Gestão, Arquitetura e Tecnologia, como apontou o resultado do último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Essa ferramenta do Governo Federal avalia os conteúdos programáticos, o desempenho dos alunos, a infraestrutura das instituições e uma série de outros fatores. Os cursos de tecnologia da UCL, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Informática - Sistemas de Informação, foram apontados como uns dos melhores do Espírito Santo.

Os cursos de tecnologia da UCL, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Informática - Sistemas de Informação, foram apontados como uns dos melhores do Espírito Santo. Crédito: UCL/Divulgação

“Todos os nossos cursos possuem um viés profissional com uma pegada muito ligada ao empreendedorismo. Também buscamos manter uma relação muito próxima com o mercado produtivo, com uma série de convênios que possibilitem a vivência de atividades que, geralmente, só são possíveis nos ambientes empresariais”, afirma Onezorge.

Ao todo, a UCL oferece, hoje, 14 cursos na modalidade presencial, nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Gestão e Tecnologia da Informação, e 5 cursos na modalidade semipresencial, dos quais quatro são Engenharias e um é de Tecnologia.

“Nossa infraestrutura é, sem dúvida, um grande diferencial. Possuímos laboratórios experimentais modernos, recursos computacionais de última geração, salas de aula confortáveis com todos os recursos necessários a aulas expositivas, experimentais e com a possibilidade das mais diversas aplicações, uma das maiores bibliotecas físicas do Estado e uma biblioteca virtual de excelência”, reforça.

Vest+UCL

Quem ficou interessado e quer fazer parte da Instituição deve aproveitar esta oportunidade! No próximo dia 26 de novembro, a UCL vai realizar um processo de seleção inovador, o VEST + UCL 2023. Nele, além de fazer uma avaliação das chamadas hard skills através de uma prova de múltipla escolha e redação, o candidato terá a oportunidade de experimentar tudo aquilo que acontece em sala de aula.

O processo seletivo acontecerá junto com a Mostra UCL, que terá também atividades acadêmicas e culturais. Os candidatos que tiverem destaque nesse processo seletivo ganharão bolsas de estudo. Serão 100 bolsas de até 100% de desconto. Para se inscrever, basta acessar o site www.ucl.br.

Além disso, a qualquer momento os estudantes podem se inscrever para realizar o processo seletivo virtual ou, ainda, utilizar a nota do ENEM para ingressar na faculdade. Ao todo, há 700 vagas, distribuídas em 14 cursos de graduação, para início das aulas no primeiro semestre de 2023.

“Nossa instituição está de portas abertas para receber famílias, escolas e grupos que queiram marcar uma visita para conhecer nossas instalações físicas ou, ainda, participar de uma aula-teste. Basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp e agendar”, finaliza o diretor-executivo da UCL, Paulo Vitor Onezorge.

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Ao todo, a UCL oferece, hoje, 14 cursos na modalidade presencial e 5 cursos na modalidade semipresencial Crédito: UCL/Divulgação