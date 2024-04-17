Entenda o papel dos espaços físicos na promoção da educação

Pesquisas nas áreas de Arquitetura e Psicologia mostram que o ambiente influencia o comportamento das pessoas. A disposição de objetos e o uso de materiais e cores em uma decoração proporcionam sensações diversas e benefícios que podem ser explorados também pelas instituições de ensino.
Ciente disso, o Centro Educacional Leonardo da Vinci, escola capixaba que faz parte do Inspired Education Group, investe em espaços diversificados, que oferecem estímulo, conforto e segurança, explorando aspectos considerados relevantes na educação como o contato com a natureza, o esporte, as artes, a tecnologia, a ciência, a humanização, a leitura, a alimentação saudável, a cultura, a higiene, a saúde, o descanso, a socialização, a pesquisa e as diferentes áreas de conhecimento.
De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, foi-se a época em que as salas de aula tradicionais eram o único espaço capaz de gerar aprendizagens. Para ele, com as transformações comportamentais e tecnológicas dos últimos anos, a missão de educar se tornou mais desafiadora.
“Para atrair a atenção dos alunos e oferecer uma formação integral, é preciso apostar em diferentes práticas pedagógicas, principalmente aquelas que estimulam o protagonismo deles. A possibilidade de contar com espaços diferenciados que agreguem valor ao projeto pedagógico da escola nos ajuda a oferecer uma educação mais adaptada às necessidades atuais, deixando o aprendizado mais participativo, significativo e efetivo, e contribuindo com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais”, explica Mário.
Nesse sentido, o diretor destaca a existência dos seguintes ambientes dentro da estrutura do Centro Educacional Leonardo da Vinci:
01
Contato com a natureza
O Centro Educacional Leonardo da Vinci estimula o contato com a natureza oferecendo aos seus estudantes uma Estação Biológica que conta com aquário, viveiro, orquidário, herbanário, borboletário, jardins, lago de tartarugas e acesso à Reserva Itapenambi. A estrutura cumpre um papel pedagógico nos projetos de Educação Alimentar e respeito ao meio ambiente, e ainda funciona como aliviadora de tensões para o cuidado com a saúde mental.
02
Laboratórios tecnológicos
Outro aspecto relevante atualmente é o contato intencional e educativo com tecnologias. Por isso, o Centro Educacional Leonardo da Vinci dispõe de laboratórios bem equipados e atualizados de Física, Química e Informática, além de um espaço maker (oficina) chamado Bottega Leonardo. Os ambientes tornam o ensino mais atrativo, estimulando a observação de fenômenos, a pesquisa e o conhecimento científico.
03
Espaço Percosi
Momento especial de início na vida escolar, a educação infantil no Centro Educacional Leonardo da Vinci conta com um espaço exclusivo, chamado Percorsi (palavra italiana que significa caminhos), formado por ateliês multifuncionais que valorizam o “aprender fazendo”, de forma lúdica e dinâmica. A estrutura favorece aprendizagens integradoras e colaborativas, estimula a criatividade e desenvolve habilidades por meio de oficinas de arte, experiências motoras e corporais, cozinha experimental e contação de histórias.
04
Artes e cultura
Por entender que o desenvolvimento cultural é um ponto alto na formação dos alunos, o Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém ambientes que apoiam as atividades culturais e artísticas promovidas com os alunos. São eles: Centro Musical com oito salas, teatro, anfiteatro, dois auditórios, museu, três bibliotecas e salas de musicalização e artes.
05
Cuidado com alimentação e saúde
Para realizar o projeto de Educação Alimentar, o Centro Educacional Leonardo da Vinci tem como apoio a existência de três refeitórios adequados às faixas etárias. Neles, a escola oferece todas as refeições do dia, indicadas por uma nutricionista e preparadas preferencialmente com alimentos naturais. Ainda preocupada com a saúde dos alunos, a escola dispõe de Posto de Enfermagem para orientações e primeiros cuidados em casos de mal-estar ou acidentes.
06
Bem-estar, higiene e descanso
O Centro Educacional Leonardo da Vinci entende que, para que estudem bem, os alunos precisam estar em ambientes que acolham e ofereçam segurança e bem-estar. Por isso, todas as salas de aula são climatizadas, os banheiros são supervisionados e adaptados às idades e o dormitório confortável para o descanso após o almoço dos alunos da educação infantil. Além disso, possui espaços agradáveis de socialização, como a Praça da Convivência.
07
Atividades físicas
Para formar cidadãos ativos também fisicamente, o Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece uma ampla estrutura para práticas esportivas diversas com sala de ginástica e balé, duas piscinas (uma semiolímpica e outra aquecida), seis quadras e quatro mesas de ping-pong. De forma extracurricular, também oferece exclusivamente para seus alunos escolas de futebol, vôlei, ginástica, natação, entre outras.
Centro Educacional Leonardo da Vinci
Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
Semi-integral, integral, programa infantil bilíngue, elementary, middle e high school
Rua Elias Tommasi Sobrinho, 154, Santa Lúcia - Vitória, ES
Tel: (27) 3334 6300
Site: davincivix.com.br
Facebook: davincivix
Instagram: @davinci.vix
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