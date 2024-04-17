Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Entenda o papel dos espaços físicos na promoção da educação

Ambientes atrativos, confortáveis, seguros e diversificados apoiam as atividades educativas, estimulando o aprendizado no Centro Educacional Leonardo da Vinci
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 abr 2024 às 10:54

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 10:54

O Centro Educacional Leonardo da Vinci investe em espaços diversificados, que oferecem estímulo, conforto e segurança aos alunos
A disposição de objetos e o uso de materiais e cores em uma decoração proporcionam sensações diversas na escola Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
Pesquisas nas áreas de Arquitetura e Psicologia mostram que o ambiente influencia o comportamento das pessoas. A disposição de objetos e o uso de materiais e cores em uma decoração proporcionam sensações diversas e benefícios que podem ser explorados também pelas instituições de ensino.
Ciente disso, o Centro Educacional Leonardo da Vinci, escola capixaba que faz parte do Inspired Education Group, investe em espaços diversificados, que oferecem estímulo, conforto e segurança, explorando aspectos considerados relevantes na educação como o contato com a natureza, o esporte, as artes, a tecnologia, a ciência, a humanização, a leitura, a alimentação saudável, a cultura, a higiene, a saúde, o descanso, a socialização, a pesquisa e as diferentes áreas de conhecimento.
De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, foi-se a época em que as salas de aula tradicionais eram o único espaço capaz de gerar aprendizagens. Para ele, com as transformações comportamentais e tecnológicas dos últimos anos, a missão de educar se tornou mais desafiadora.
“Para atrair a atenção dos alunos e oferecer uma formação integral, é preciso apostar em diferentes práticas pedagógicas, principalmente aquelas que estimulam o protagonismo deles. A possibilidade de contar com espaços diferenciados que agreguem valor ao projeto pedagógico da escola nos ajuda a oferecer uma educação mais adaptada às necessidades atuais, deixando o aprendizado mais participativo, significativo e efetivo, e contribuindo com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais”, explica Mário.
A possibilidade de contar com espaços diferenciados ajuda a oferecer uma educação mais adaptada às necessidades atuais
A possibilidade de contar com espaços diferenciados ajuda a oferecer uma educação mais adaptada às necessidades atuais Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
Nesse sentido, o diretor destaca a existência dos seguintes ambientes dentro da estrutura do Centro Educacional Leonardo da Vinci:

01

Contato com a natureza

O Centro Educacional Leonardo da Vinci estimula o contato com a natureza oferecendo aos seus estudantes uma Estação Biológica que conta com aquário, viveiro, orquidário, herbanário, borboletário, jardins, lago de tartarugas e acesso à Reserva Itapenambi. A estrutura cumpre um papel pedagógico nos projetos de Educação Alimentar e respeito ao meio ambiente, e ainda funciona como aliviadora de tensões para o cuidado com a saúde mental.

02

Laboratórios tecnológicos

Outro aspecto relevante atualmente é o contato intencional e educativo com tecnologias. Por isso, o Centro Educacional Leonardo da Vinci dispõe de laboratórios bem equipados e atualizados de Física, Química e Informática, além de um espaço maker (oficina) chamado Bottega Leonardo. Os ambientes tornam o ensino mais atrativo, estimulando a observação de fenômenos, a pesquisa e o conhecimento científico.

03

Espaço Percosi

Momento especial de início na vida escolar, a educação infantil no Centro Educacional Leonardo da Vinci conta com um espaço exclusivo, chamado Percorsi (palavra italiana que significa caminhos), formado por ateliês multifuncionais que valorizam o “aprender fazendo”, de forma lúdica e dinâmica. A estrutura favorece aprendizagens integradoras e colaborativas, estimula a criatividade e desenvolve habilidades por meio de oficinas de arte, experiências motoras e corporais, cozinha experimental e contação de histórias.

04

Artes e cultura

Por entender que o desenvolvimento cultural é um ponto alto na formação dos alunos, o Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém ambientes que apoiam as atividades culturais e artísticas promovidas com os alunos. São eles: Centro Musical com oito salas, teatro, anfiteatro, dois auditórios, museu, três bibliotecas e salas de musicalização e artes.

05

Cuidado com alimentação e saúde

Para realizar o projeto de Educação Alimentar, o Centro Educacional Leonardo da Vinci tem como apoio a existência de três refeitórios adequados às faixas etárias. Neles, a escola oferece todas as refeições do dia, indicadas por uma nutricionista e preparadas preferencialmente com alimentos naturais. Ainda preocupada com a saúde dos alunos, a escola dispõe de Posto de Enfermagem para orientações e primeiros cuidados em casos de mal-estar ou acidentes.

06

Bem-estar, higiene e descanso

O Centro Educacional Leonardo da Vinci entende que, para que estudem bem, os alunos precisam estar em ambientes que acolham e ofereçam segurança e bem-estar. Por isso, todas as salas de aula são climatizadas, os banheiros são supervisionados e adaptados às idades e o dormitório confortável para o descanso após o almoço dos alunos da educação infantil. Além disso, possui espaços agradáveis de socialização, como a Praça da Convivência.

07

Atividades físicas

Para formar cidadãos ativos também fisicamente, o Centro Educacional Leonardo da Vinci oferece uma ampla estrutura para práticas esportivas diversas com sala de ginástica e balé, duas piscinas (uma semiolímpica e outra aquecida), seis quadras e quatro mesas de ping-pong. De forma extracurricular, também oferece exclusivamente para seus alunos escolas de futebol, vôlei, ginástica, natação, entre outras.
A disposição de objetos e o uso de materiais e cores em uma decoração proporcionam sensações diversas
O Centro Educacional Leonardo da Vinci conta com duas piscinas, uma semiolímpica e outra aquecida Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Centro Educacional Leonardo da Vinci

Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
Semi-integral, integral, programa infantil bilíngue, elementary, middle e high school 
Rua Elias Tommasi Sobrinho, 154, Santa Lúcia - Vitória, ES 
Tel: (27) 3334 6300 
Site: davincivix.com.br
Facebook: davincivix 
Instagram: @davinci.vix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados