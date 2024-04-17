Entenda o papel dos espaços físicos na promoção da educação

01

Contato com a natureza

O Centro Educacional Leonardo da Vinci estimula o contato com a natureza oferecendo aos seus estudantes uma Estação Biológica que conta com aquário, viveiro, orquidário, herbanário, borboletário, jardins, lago de tartarugas e acesso à Reserva Itapenambi. A estrutura cumpre um papel pedagógico nos projetos de Educação Alimentar e respeito ao meio ambiente, e ainda funciona como aliviadora de tensões para o cuidado com a saúde mental.

02

Laboratórios tecnológicos

Outro aspecto relevante atualmente é o contato intencional e educativo com tecnologias. Por isso, o Centro Educacional Leonardo da Vinci dispõe de laboratórios bem equipados e atualizados de Física, Química e Informática, além de um espaço maker (oficina) chamado Bottega Leonardo. Os ambientes tornam o ensino mais atrativo, estimulando a observação de fenômenos, a pesquisa e o conhecimento científico.

03

Espaço Percosi

Momento especial de início na vida escolar, a educação infantil no Centro Educacional Leonardo da Vinci conta com um espaço exclusivo, chamado Percorsi (palavra italiana que significa caminhos), formado por ateliês multifuncionais que valorizam o “aprender fazendo”, de forma lúdica e dinâmica. A estrutura favorece aprendizagens integradoras e colaborativas, estimula a criatividade e desenvolve habilidades por meio de oficinas de arte, experiências motoras e corporais, cozinha experimental e contação de histórias.

04

Artes e cultura

Por entender que o desenvolvimento cultural é um ponto alto na formação dos alunos, o Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém ambientes que apoiam as atividades culturais e artísticas promovidas com os alunos. São eles: Centro Musical com oito salas, teatro, anfiteatro, dois auditórios, museu, três bibliotecas e salas de musicalização e artes.

05

Cuidado com alimentação e saúde

Para realizar o projeto de Educação Alimentar, o Centro Educacional Leonardo da Vinci tem como apoio a existência de três refeitórios adequados às faixas etárias. Neles, a escola oferece todas as refeições do dia, indicadas por uma nutricionista e preparadas preferencialmente com alimentos naturais. Ainda preocupada com a saúde dos alunos, a escola dispõe de Posto de Enfermagem para orientações e primeiros cuidados em casos de mal-estar ou acidentes.

06

Bem-estar, higiene e descanso

O Centro Educacional Leonardo da Vinci entende que, para que estudem bem, os alunos precisam estar em ambientes que acolham e ofereçam segurança e bem-estar. Por isso, todas as salas de aula são climatizadas, os banheiros são supervisionados e adaptados às idades e o dormitório confortável para o descanso após o almoço dos alunos da educação infantil. Além disso, possui espaços agradáveis de socialização, como a Praça da Convivência.

07

Atividades físicas