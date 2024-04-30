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Empresas que utilizam marketing sensitivo se destacam mais entre os concorrentes

Um dos pilares da agência de marketing Casulo Humano é o “branding sensorial”, estratégia que se concentra na criação de uma experiência memorável por meio dos cinco sentidos do cliente
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 abr 2024 às 09:51

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 09:51

O ser humano percebe o mundo por meio dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, e sua trajetória de vida influencia nessa percepção
O ser humano percebe o mundo por meio dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, e sua trajetória de vida influencia nessa percepção Crédito: Shutterstock
Em terra de pulverização de plataformas de comunicação, quem conhece o seu público de verdade é rei. Para isso, a empresa precisa se antecipar e entender o comportamento, as dores e as necessidades do seu cliente para se comunicar de forma consistente.
“Uma estratégia assertiva é capaz de emocionar e impactar o público, atingindo o hipocampo do seu cérebro, onde ficam armazenadas as memórias ao longo prazo. Esse é, definitivamente, o sonho de toda marca”, explica Simone Castanheira, proprietária da Casulo Humano, de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a especialista, o foco da empresa é o resultado e o centro das estratégias é o ser humano. “É importante a realização de um trabalho integrado: estratégias on-line, off-line, cliente interno e cliente externo. Por isso, a agência trabalha com treinamento de equipes, por exemplo, quando a demanda é campanha de vendas o resultado é fantástico”, detalha.
É onde entra o “branding sensorial” – também chamado de marketing sensorial. Essa estratégia pode ser usada para criar uma linguagem coerente nos diferentes pontos em que o consumidor tem contato com a marca, como lojas físicas, sites e anúncios. Tudo isso com a finalidade de criar uma experiência de marca consistente e memorável.
Simone conta que diversas estratégias e ferramentas evidenciam o marketing sensorial. A proprietária destaca o design thinking, que tem se evidenciado em projetos de inovação, como uma ferramenta de solução de problema. “Ele é fundamentado na criatividade e empatia, já que o ser humano é o centro do processo, assim é que nossos trabalhos são desenvolvidos.”

Na prática

Conforme aponta a especialista, o ser humano percebe o mundo por meio dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, e sua trajetória de vida influencia nessa percepção.
Simone Castanheira, proprietária da Casulo Humano, de Cachoeiro de Itapemirim, conta que diversas estratégias e ferramentas evidenciam o marketing sensorial
Simone Castanheira, proprietária da Casulo Humano, de Cachoeiro de Itapemirim, conta que diversas estratégias e ferramentas evidenciam o marketing sensorial Crédito: Arquivo pessoal
“Com base nisso, o fundamento da Programação Neurolinguística (PNL) explica que cada pessoa possui um modelo operacional de mente, ou seja, cada um absorve uma mensagem de uma forma diferente”, pontua.
Isso quer dizer que, ao visualizar um produto ou ao consumir um serviço, absorvemos a informação de acordo com a nossa percepção individual.
“As amígdalas, localizadas no córtex do cérebro, buscam na sua história de vida uma conexão positiva ou negativa com a nova informação recebida”, continua.
Na avaliação da proprietária da Casulo, é por esse motivo que o branding sensorial precisa estimular positivamente os cinco sentidos do ser humano, criando uma experiência inesquecível para o cliente, conectando-o de forma emocional com a marca e, por fim, impactando na fidelização e nas vendas.

A Casulo Humano

Para colocar tudo isso em prática, a Casulo Humano Marketing e Treinamentos trabalha com gestão de marketing digital, assessoria de marketing tradicional com campanhas integradas, desenvolvimento de identidade visual, gestão de redes sociais e treinamento de equipe de vendas e atendimento ao cliente.
"Um trabalho de desenvolvimento de branding sensorial ajuda a marca a fortalecer sua identidade, evidenciando suas características peculiares e diferenciando-as dos concorrentes"
Simone Castanheira - Proprietária da Casulo Humano, de Cachoeiro de Itapemirim

Saiba mais sobre a Casulo Humano

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