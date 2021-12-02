Empresa familiar é certificada duplamente pela qualidade

O LabMaia tem premissas que considera importantes: investimento em tecnologia, atendimento humanizado e a qualificação dos colaboradores Crédito: LabMaia/Divulgação

Com o perfil de uma empresa familiar no mercado de Colatina desde 1978, o LabMaia tem premissas que considera importantes: investimento em tecnologia, atendimento humanizado e a qualificação dos colaboradores.

“Sempre investimos em equipamentos modernos e tecnologia de ponta, além de treinamento frequente dos nossos colaboradores prezando por um atendimento diferenciado no mercado”, salienta Cleber Maia, fundador do laboratório de análises clínicas.

O empresário acrescenta que, atualmente o LabMaia, é o único laboratório da cidade com qualidade duplamente certificada ISO 9001 e mais recentemente a acreditação na DICQ (certificação específica do segmento).

Além do reconhecimento técnico, o público também valoriza o trabalho do LabMaia, tanto que ficou em primeiro lugar na categoria “Laboratório de Análises Clínicas” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina.