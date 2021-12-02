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Empresa familiar é certificada duplamente pela qualidade

Na pandemia, o LabMaia ampliou o sistema drive-thru e intensificou as coletas domiciliares visando a segurança dos clientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 dez 2021 às 16:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:00

LabMaia
O LabMaia tem premissas que considera importantes: investimento em tecnologia, atendimento humanizado e a qualificação dos colaboradores Crédito: LabMaia/Divulgação
Com o perfil de uma empresa familiar no mercado de Colatina desde 1978, o LabMaia tem premissas que considera importantes: investimento em tecnologia, atendimento humanizado e a qualificação dos colaboradores.
“Sempre investimos em equipamentos modernos e tecnologia de ponta, além de treinamento frequente dos nossos colaboradores prezando por um atendimento diferenciado no mercado”, salienta Cleber Maia, fundador do laboratório de análises clínicas.
O empresário acrescenta que, atualmente o LabMaia, é o único laboratório da cidade com qualidade duplamente certificada ISO 9001 e mais recentemente a acreditação na DICQ (certificação específica do segmento).
Além do reconhecimento técnico, o público também valoriza o trabalho do LabMaia, tanto que ficou em primeiro lugar na categoria “Laboratório de Análises Clínicas” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina.
Mesmo com as adversidades trazidas com a pandemia, o laboratório continuou investindo. Focando em um atendimento com mais segurança, ampliou o sistema drive-thru e intensificou as coletas domiciliares visando a segurança dos clientes.

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