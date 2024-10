Conteúdo de Marca

Duplicação do trecho norte da BR-101 no ES impulsiona mobilidade e economia da região

A obra é uma nova fase da ampliação da BR-101/ES/BA, que vai melhorar a fluidez do tráfego e reduzir o tempo de viagem dos motoristas. Além disso, será possível sair da Serra até Anchieta com a pista 100% duplicada

Duplicação do trecho norte da BR-101 se junta a outros trechos já entregues que fazem parte da duplicação da BR-101/ES/BA. (Mosaico Imagem)

Na hora de pegar a estrada, vias bem sinalizadas, com facilidades, retornos e, principalmente, duplicações tornam os trajetos mais seguros e reduzem o tempo dos percursos. Com esse objetivo, a Eco101, concessionária responsável pela administração da BR-101/ES/BA, iniciou as obras de duplicação do trecho norte da rodovia, uma nova fase da ampliação, considerada um marco importante para a região.

No Espírito Santo, importantes trechos da BR-101 já foram duplicados, como são os casos de Viana, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, João Neiva, Ibiraçu e Iconha. Agora, outros estão sendo duplicados com o objetivo de melhorar não apenas a mobilidade, mas também desenvolver a região, como é o caso da Serra, município que concentra o início das obras do trecho norte da rodovia, realizadas pela Eco101.

Os investimentos somam, aproximadamente, R$ 40 milhões e fazem parte do compromisso da empresa em modernizar a infraestrutura viária, gerar empregos e melhorar a segurança e a fluidez do trânsito, impulsionando também a economia das regiões, como explica o diretor-superintendente da Eco101, Roberto Amorim Junior.

“A partir de agora, contamos com duas frentes simultâneas de obras, sendo essa no trecho norte já iniciada e mais uma com serviços avançados no trecho sul, entre Guarapari e Anchieta. A duplicação do trecho norte é uma obra muito aguardada e com a conclusão dessas frentes, será possível sair da Serra até Anchieta com a pista 100% duplicada”, explica o diretor.

Benefícios que vão além da infraestrutura

Obra aguardada pela população local desafogará o tráfego e gerará mais de 500 empregos diretos e indiretos na região. (Mosaico Imagem)

Mais do que ser essencial para a mobilidade, a duplicação também tem impacto positivo na economia local com a criação de 500 empregos diretos e indiretos. Isso ajuda a impulsionar a região, beneficiando a comunidade local e promovendo o crescimento do setor de serviços.

O projeto inclui a construção de duas faixas em cada sentido da rodovia, separadas por barreiras de segurança e canteiros centrais, o que proporciona mais segurança para quem transita pelo trecho. Dois novos retornos também serão implantados para facilitar o acesso às comunidades de Cidade Nova da Serra e Calogi, o que vai evitar que os veículos precisem parar para seguir as viagens.

Impactos ambientais e cuidado com a fauna

Ao final da obra será possível sair da Serra até Anchieta com a pista 100% duplicada. (Gabriel Lordello/Mosaico Imagem)

A Eco101 reforça o compromisso com a sustentabilidade com o Programa de Proteção à Flora e à Fauna, que busca proteger os animais e a vegetação locais para garantir que espécies nativas sejam preservadas e realocadas antes do início das intervenções.

Também vale destacar que parte das mudas e raízes resgatadas será replantada em áreas florestais remanescentes, enquanto outra parte será destinada a viveiros florestais do Estado, onde ficarão até serem usadas no plantio compensatório.

"Nossa preocupação com o meio ambiente é constante. Realizamos o resgate de sementes e espécies de fauna em risco, trabalhando junto a veterinários para garantir a saúde dos animais resgatados", destaca Amorim Júnior.

Lançamento oficial e próximos passos

Eco101 libera ao tráfego mais um trecho duplicado entre Guarapari a Anchieta. (Divulgação/Eco101)

O evento de lançamento contou com a presença de autoridades e representantes do poder público e da sociedade que destacaram a relevância da duplicação para o desenvolvimento econômico e a segurança viária do Estado.

Além do trecho norte, a Eco101 já realiza obras de duplicação no sul da rodovia, entre Guarapari e Anchieta, com previsão de conclusão o final de 2024. Mesmo com processos de relicitação e repactuação em análise, a concessionária mantém o compromisso com os usuários, assegurando que as obras e serviços prestados sigam normalmente.

“Nós estamos atuando normalmente nas funções por todo o trecho da concessão. Nada foi pausado. Lembrando que temos todo o equipamento disponível para ajudar o usuário 24 horas por dia, sendo 12 guinchos leves e seis guinchos pesados, 12 bases de atendimento ao usuário ao longo da BR-101/ES/BA, 12 ambulâncias disponíveis, três veículos pipa, além de três veículos de apreensão de animais. Tudo isso pelas nossas sete praças de pedágio ao longo de todo o trecho, que é monitorado pelo nosso Centro de Controle Operacional”, finaliza o diretor-superintendente da Eco101.

