Do campo à sua mesa: uma jornada de qualidade e sabor

Após um processo de produção rigoroso, tradição e qualidade se unem para levar até a casa dos brasileiros o Arroz Sepé

Arroz Sepé tem presença garantida nas refeições das famílias brasileiras. (Divulgação)

Para que o Arroz Sepé chegue até a sua mesa, são necessárias muitas etapas de produção. O grão nasce no campo e é selecionado e preparado para ir ao encontro das casas de milhares de brasileiros. Todos os anos, milhões de fardos do Arroz Sepé percorrem estradas pelo Brasil para alimentar outras milhões de famílias.

O primeiro passo é dado pelos agricultores, que com o apoio da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) realizam o cultivo do cereal em suas lavouras. Após a colheita, a cooperativa recebe esses grãos, armazena-os de forma correta e encaminha-os para a etapa de beneficiamento. Nessa fase, os grãos são descascados, selecionados, limpos, polidos, classificados e empacotados para seguir para diversos Estados do país.

No ano de 2022, a Cotrisel comercializou 4.825.263 fardos de arroz. Em 2021, foram 4.380.439 e, em 2020, 4.569.386. E para que o produto fique pronto para ser comercializado, a lavoura precisa alcançar a fase de colheita, que pode variar dependendo de diversos fatores, como o tipo de arroz cultivado, as condições climáticas, as condições do solo e as práticas agrícolas específicas.

“Em geral, o ciclo de cultivo do arroz compreende várias etapas, podendo levar de três a seis meses para sua colheita. Após ser colhido, o produto é entregue na cooperativa e passa pelo processo de armazenamento. A partir daí, fica estocado em nossas unidades e pode ser beneficiado de acordo com o número de vendas. O processo de beneficiamento garante a produção média de 15 mil fardos de Arroz Sepé diariamente”, explica o diretor financeiro e comercial da Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi.

Para ele, o diferencial da produção do Arroz Sepé é que os associados participam ativamente dos processos. “A produção visa não somente ao lucro, mas também ao crescimento de todos que fazem parte da cadeia produtiva. O Arroz Sepé alimenta muitas pessoas de Norte a Sul do país, sendo em forma de alimento ou de produção, destacando-se por contribuir de forma social para o desenvolvimento das localidades onde está presente”, afirma.

O trabalho desenvolvido pela Cotrisel é feito por muitas mãos. A cooperativa conta com mais de 7 mil associados. Um quadro de mais de 900 colaboradores contribui para que o Arroz Sepé saia do interior do Rio Grande do Sul para a mesa das famílias brasileiras.

Pedro Franceschi ressalta qualidade do Arroz Sepé, resultado de cuidado em todas as etapas de produção. (Divulgação)

Com o avanço da tecnologia, muitas novidades foram adquiridas para o setor. Ao longo deste ano, fizemos investimentos em robotizações que vão auxiliar nos processos, além de aumentar a capacidade produtiva. Pedro Milton Bolzan de Franceschi • Diretor financeiro e comercial da Cotrisel, fabricante do Arroz Sepé

Tradição

A Cotrisel surgiu na década de 1950, quando um grupo de agricultores de São Sepé/RS uniu-se em busca de uma nova alternativa para a comercialização de seus produtos. Localizada na região central do Rio Grande do Sul, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos pelas culturas na região e, com o destaque na produção de arroz, apostou no grão como seu principal produto.

Assim, na década de 1980, o Arroz Sepé passou a ser comercializado e distribuído pela cooperativa, que, ao longo dos anos, tem conquistado novos mercados, ampliado sua variedade de produtos e ganhado o espaço na mesa de milhões de brasileiros.

