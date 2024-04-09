Dia do aço reforça a importância do material para mercado capixaba

O dia do aço é comemorado em 9 de abril e busca reforçar a importância do material para a economia. Crédito: Cedisa/Divulgação

Se você olhar para o lado é bem capaz de encontrar um objeto feito de aço com facilidade. Se pensar em uma escala maior, é possível listar setores de negócios e áreas de produção que dependem diretamente do material. Ou seja, ele faz parte da nossa vida. Por isso, em 9 de abril é comemorado o Dia Nacional do Aço que busca reforçar essa importância para a sociedade moderna.

É o que afirma o gerente nacional de vendas da Cedisa, empresa referência no país no processamento e distribuição da liga metálica, Francisco Valadares. Segundo ele, além de ser um elemento fundamental para a construção do mundo que conhecemos, o aço também é um produto sustentável.

“Em um país como o nosso, que tem uma participação tão forte do aço na economia, falar desse material é também falar da vida das pessoas. Na Cedisa, aliás, nosso negócio é transformá-lo em solução tanto para obras complexas quanto para obras mais simples”, explica.

De acordo com Francisco, a empresa que completa 50 anos em 2025, começou como uma distribuidora de aço, mas hoje já se diferencia no mercado pelo amplo mix de produtos oferecidos.

Olhar para inovação e expansão de territórios

Isso só foi possível com investimentos em novos maquinários e um olhar atento para processos de inovação que permitiram a elaboração de negócios customizados de acordo com a demanda de cada cliente.

“Percebemos as demandas do mercado e criamos três linhas de atuação: uma focada na distribuição, a segunda em materiais de produção em série e a terceira em produtos de engenharia. Nessa, o projeto é feito a partir do que o cliente deseja”, reforça o diretor comercial da Cedisa, Silvino Canzian.

O diretor também ressalta que, atualmente, a empresa atende a todos os estados da federação, já que além do Espírito Santo, há filiais em Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e, mais recentemente, em Cuiabá.

Para 2024, a expectativa é de inaugurar um novo ponto em Fortaleza e reforçar a atuação no nordeste brasileiro.

A Cedisa é referência no país no processamento e distribuição da liga metálica Crédito: Cedisa/Divulgação

“Uma das coisas que a gente preza na Cedisa é a qualidade e a eficiência operacional. Estamos muito bem localizados geograficamente, perto de grandes fábricas o que nos ajuda a reduzir custos para competir em nível nacional com preços atrativos”, pontua.

Com orgulho de ser capixaba, a Cedisa também carrega a bandeira da sustentabilidade com investimentos no trato dos produtos e com o descarte feito da maneira correta para serem reaproveitados.

“Temos compromisso com resultado, trabalhando com equipes de alta performance e entregas campeãs. Somos uma empresa genuinamente capixaba que conta com equipe qualificada e que faz diferença na caminhada até mercados que antes eram inimagináveis”, finaliza o gerente nacional de vendas da Cedisa, Francisco Valadares.

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