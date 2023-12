Conteúdo de Marca

De Gusttavo Lima, Jorge & Mateus a Alok: P12 Guarapari prepara agenda especial para o verão

Além de reformas na área de embarque e desembarque, o P12 Guarapari também firmou parceria com uma empresa de transporte para melhorar o acesso ao local

Além de shows no verão, o beach club também terá programação especial para a virada de ano. (Philipe Guimarães/Divulgação)

A estação mais quente do ano pede por uma programação que faça a temperatura subir ainda mais. De Gusttavo Lima, MC Cabelinho a Alok, o beach club P12 Guarapari preparou uma temporada de shows especiais para o verão, começando já em dezembro. Para ficar ainda melhor, o espaço agora conta com uma área de embarque e desembarque a fim de melhorar a mobilidade no endereço. Ah, e uma parceria com uma empresa de transporte promete tornar ainda mais fácil o acesso para quem está saindo da Grande Vitória.

Um dos sócios do P12 Guarapari, Nelinho Miranda afirma estar muito empolgado e com boas expectativas para a temporada, já que a programação está recheada de grandes artistas para agradar a todos os públicos.

“Preparamos este verão com todo o carinho e atenção. Montamos uma grade de artista que estamos muito felizes, por exemplo, o Gusttavo Lima, que é uma grande satisfação, até mesmo como fã”, destaca.

Serão mais de 20 atrações no total. Nomes como Ana Castela, Thiaguinho, Major RD, Caio Luccas e Léo Santana prometem agitar Guarapari. Gusttavo Lima se apresenta no dia 29 de dezembro.

Na noite da virada, inclusive, o P12 Guarapari será comandado por Clayton & Romário e Mochakk, em uma festa open bar, open food e com café da manhã completo servido na manhã do dia 1º de janeiro.

“Seguimos moldando cada detalhe para boas experiências e memórias inesquecíveis. O nosso Réveillon, que foi tão elogiado pelo público, vem novamente com um serviço de primeira. Estamos ansiosos para receber a todos no P12 Guarapari. Dia 30 de dezembro damos o start e esperamos todos vocês”, destaca o outro sócio do beach club, Itagildo Marques.

Vale ressaltar que todos os ingressos para todas as atrações já estão disponíveis para compra no site clicando aqui. Para os shows do Sorriso Maroto, Jorge e Mateus e Baskhar, no dia 5 de janeiro, garanta já sua entrada clicando aqui.

Parceria com “Vou de Van”

Uma parceria com a empresa de transporte “Vou de Van” promete tornar o acesso ainda mais simples para o espaço. Serão oferecidos serviços de locomoção, partindo de diferentes pontos de sete municípios: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Vila Velha, Vitória e Serra.

Trecho do P12 Guarapari passou por reformas e agora conta com uma nova área de embarque e desembarque. (P12 Guarapari/Divulgação)

A partir de R$ 55, as viagens podem ser feitas em duas modalidades: standard ou black. Na primeira, os clientes embarcam e desembarcam em pontos marcados pela empresa. Já na segunda opção, é possível realizar esse processo direto de casa. Todos os veículos possuem ar condicionado e música por bluetooth. Confira mais detalhes clicando aqui.

Confira a programação completa de shows:

Mais de 20 atrações musicais devem comandar o verão em Guarapari. (Philipe Guimarães/Divulgação)

Endereço: Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES, 29208-720

Instagram: @p12guaraparioficial



