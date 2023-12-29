De Gusttavo Lima, Jorge & Mateus a Alok: P12 Guarapari prepara agenda especial para o verão

Além de shows no verão, o beach club também terá programação especial para a virada de ano Crédito: Philipe Guimarães/Divulgação

A estação mais quente do ano pede por uma programação que faça a temperatura subir ainda mais. De Gusttavo Lima, MC Cabelinho a Alok, o beach club P12 Guarapari preparou uma temporada de shows especiais para o verão, começando já em dezembro. Para ficar ainda melhor, o espaço agora conta com uma área de embarque e desembarque a fim de melhorar a mobilidade no endereço. Ah, e uma parceria com uma empresa de transporte promete tornar ainda mais fácil o acesso para quem está saindo da Grande Vitória.

Um dos sócios do P12 Guarapari, Nelinho Miranda afirma estar muito empolgado e com boas expectativas para a temporada, já que a programação está recheada de grandes artistas para agradar a todos os públicos.

“Preparamos este verão com todo o carinho e atenção. Montamos uma grade de artista que estamos muito felizes, por exemplo, o Gusttavo Lima, que é uma grande satisfação, até mesmo como fã”, destaca.

Serão mais de 20 atrações no total. Nomes como Ana Castela, Thiaguinho, Major RD, Caio Luccas e Léo Santana prometem agitar Guarapari. Gusttavo Lima se apresenta no dia 29 de dezembro.

Na noite da virada, inclusive, o P12 Guarapari será comandado por Clayton & Romário e Mochakk, em uma festa open bar, open food e com café da manhã completo servido na manhã do dia 1º de janeiro.

“Seguimos moldando cada detalhe para boas experiências e memórias inesquecíveis. O nosso Réveillon, que foi tão elogiado pelo público, vem novamente com um serviço de primeira. Estamos ansiosos para receber a todos no P12 Guarapari. Dia 30 de dezembro damos o start e esperamos todos vocês”, destaca o outro sócio do beach club, Itagildo Marques.

Vale ressaltar que todos os ingressos para todas as atrações já estão disponíveis para compra no site clicando aqui . Para os shows do Sorriso Maroto, Jorge e Mateus e Baskhar, no dia 5 de janeiro, garanta já sua entrada clicando aqui

Parceria com “Vou de Van”

Uma parceria com a empresa de transporte “Vou de Van” promete tornar o acesso ainda mais simples para o espaço. Serão oferecidos serviços de locomoção, partindo de diferentes pontos de sete municípios: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Vila Velha, Vitória e Serra.

Trecho do P12 Guarapari passou por reformas e agora conta com uma nova área de embarque e desembarque Crédito: P12 Guarapari/Divulgação

A partir de R$ 55, as viagens podem ser feitas em duas modalidades: standard ou black. Na primeira, os clientes embarcam e desembarcam em pontos marcados pela empresa. Já na segunda opção, é possível realizar esse processo direto de casa. Todos os veículos possuem ar condicionado e música por bluetooth. Confira mais detalhes clicando aqui.

Confira a programação completa de shows:

Mais de 20 atrações musicais devem comandar o verão em Guarapari Crédito: Philipe Guimarães/Divulgação