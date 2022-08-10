Cooperativa do ES investe em projetos sociais e de cultura

O Sicoob ES trabalha em projetos e ações que abrangem a população em áreas da saúde, socioambientalismo e educação Crédito: Divulgação/Sicoob ES

Falar de cooperativismo também é falar do coletivo e das ferramentas que promovem um impacto social genuíno. Afinal, a essência desse trabalho está diretamente ligada à transformação positiva dos locais em que as instituições estão situadas e, por consequência, ao reconhecimento da responsabilidade social do Sicoob ES.

É que defende o presidente do Sicoob ES, Bento Venturim. Segundo ele, pensar nessas iniciativas sociais é importante para concretizar ideais e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Além disso, ele afirma que é possível ajudar a sociedade em diversas áreas com iniciativas que visam ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

Por isso, instituições que desenvolvem trabalhos de responsabilidade social voltados para diversos públicos, como crianças, estudantes de escolas públicas em tempo integral, agricultores e idosos, estão entre os vencedores do 4º Edital de Projetos Sociais do Sicoob ES.

As sete cooperativas filiadas à central do Sicoob ES vão destinar, entre 2022 e 2023, cerca de R$ 2,7 milhões para 100 projetos sociais em 52 municípios, beneficiando aproximadamente 128 mil pessoas. Organizações dedicadas a ações de sustentabilidade, meio ambiente e inovação também foram contempladas na edição atual da seleção.

"Realizamos diversas atividades próprias, que chamamos de estruturantes, e apoiamos várias iniciativas, através dos nossos editais, porque queremos que as comunidades onde estamos presentes cresçam e se desenvolvam. Com toda esta atuação temos ampliando a participação também dos nossos voluntariados que atuam diretamente nas ações. Hoje, já temos mais de 722 voluntários cadastrados, o que representa 36% do quadro de colabores do Sicoob ES." Bento Venturim - Presidente do Sicoob ES

Para a superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Sicoob ES, Sandra Kwak, a iniciativa se propõe a fortalecer a atuação das entidades sem fins lucrativos que atuam em diversas áreas sociais. Além de reforçar os relacionamentos da cooperativa financeira com as comunidades em que atua.

Sandra explica que os recursos para o edital são provenientes do Fundo de Investimento Social (FIS), composto por 1% dos resultados gerados pelas cooperativas do Sicoob ES.

"O edital de Projetos Sociais do Sicoob cumpre algumas de nossas missões, como a de promover desenvolvimento socioeconômico e melhorar a qualidade de vida das pessoas", acrescenta.

PROJETOS SELECIONADOS

Entre os projetos selecionados para crianças, jovens e empreendedores está o "Casa de Passagem Santa Teresa de Calcutá", da Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, atendida pelo Sicoob Credirochas.

Há ainda o projeto "Crescer de Capacitação Profissional em Elétrica e Energia Solar Fotovoltaica", desenvolvido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores da Grande Goiabeiras, contemplados pelo Sicoob Sul-Serrano, e o "Água Limpa, Comunidade Saudável", da Associação dos Agricultores Familiares e Assalariados Rurais de Guaribu, em Muniz Freire.

Quando o enfoque é voltado para os pequenos, um dos projetos selecionados pelo Sicoob Coopermais foi "A Arte da Amamentação: Transformando Mulheres em Mães", da Fundação Clínica Carmem Lúcia, em Vila Velha.

Assim como o trabalho "Brinquedoteca: um espaço criativo para pessoas com deficiência", da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Lindenberg, que será atendido pelo Sicoob Norte.

Atividades de reabilitação de pessoas por meio da equoterapia também serão contempladas. O Clube do Cavalo de Alfredo Chaves receberá apoio do Sicoob Sul-Litorâneo para essa finalidade.

Já a Associação de Catadores Colatinenses de Materiais Recicláveis (Asccor), atendida pelo Sicoob Leste Capixaba, foi contemplada para incrementar o projeto "Coleta Seletiva: Uma ponte para sustentabilidade - Reciclando Lixo, Transformando Vidas".

Em Guaçuí, a Apae, que é atendida pelo Sicoob Sul, vai reforçar o projeto "Fisioterapia e reabilitação da pessoa com deficiência".

Bento Venturim diz que a proposta é ampliar o número de pessoas alcançadas pelas iniciativas da instituição Crédito: Joacir Azeredo/ Divulgação

SICOOB ES

Com atuação na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o Sicoob trabalha em diversos projetos e ações que abrangem toda a população nas áreas da saúde, socioambientalismo, educação, desenvolvimento sustentável, cidadania financeira, cooperativismo e empreendedorismo.