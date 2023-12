Conteúdo de Marca

Cooperativa apoia mais de 100 mil empreendedores no Espírito Santo

Com taxas atrativas e atendimento personalizado, Sicoob ES completa 35 anos sendo parceiro de negócios de destaque no Estado

Os sócios Heudes Vieira Cruz e Enrico Tonato viram o Mexicanto, trailer de comida mexicana, expandir a partir da parceria entre eles e o Sicoob ES. (Arquivo Pessoal)

O que é preciso para uma boa ideia sair do papel e se tornar um negócio de sucesso? A resposta de muitos empreendedores que viram suas iniciativas darem certo se resume a uma palavra: apoio. No Espírito Santo, mais de 100 mil microempreendedores se beneficiam da parceria com o Sicoob ES, um grupo empresarial formado por seis cooperativas singulares.

O sistema regional está completando 35 anos e se consolidou como a instituição financeira com maior rede no Espírito Santo, dispondo de 136 pontos de atendimento, além de oferecer diversas vantagens a seus associados, desde taxas atrativas ao atendimento personalizado.

“O Sicoob nasceu para resolver uma dor do pequeno empreendedor do agronegócio. Depois, fomos expandindo a nossa atuação para os demais setores. Isso nos tornou diferentes em essência, somos parceiros do empreendedor porque isso está na nossa natureza. E o fato de sermos capixabas, de termos nascido aqui e entender o capixaba, nos dá um diferencial em relação às demais instituições”, explica Alecsandro Casassi, diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES.

Por ser uma cooperativa, o Sicoob aposta em uma linha de crédito desburocratizada, com taxas mais atrativas e acessível, no qual ambas as partes são beneficiadas. O valor é creditado direto em conta corrente, com maior rapidez do que em sistemas convencionais.

Além da relação próxima e personalizada com associado, o Sicoob conta com a participação do cooperado nos resultados financeiros, decisões democráticas, envolvimento direto com projetos sociais nas comunidades e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.

O sistema possui, ainda, o programa “Associado ao Negócio” que, em parceria com o Sebrae e a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) busca formar os empreendedores para melhorar a gestão do seu negócio em diversas vertentes, como marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, compras, gestão de estoque, entre outros.

“O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa, isso significa que somos formados por pessoas e geridos democraticamente, com um propósito de crescer juntos. Queremos manter nosso ritmo, com responsabilidade financeira, atuação social, cuidando dos nossos colaboradores e dos nossos associados para que possamos continuar a atender todos os públicos, pessoas e empresas de qualquer segmento da economia, com o que fazemos de melhor: nos relacionar e oferecer oportunidades de crescimento e prosperidade”, destaca Casassi.

Parceria em todos os momentos

Empreendedores no ramo alimentício, os sócios Heudes Vieira Cruz e Enrico Tonato viram o Mexicanto, trailer de comida mexicana, expandir a partir da parceria entre eles e o Sicoob ES.

Depois de iniciar em uma kombi, a empresa se consolidou e hoje possui duas unidades, uma em Jardim da Penha (Vitória/ES) e outra em Itaparica (Vila Velha/ES).

“O Sicoob esteve junto a nós em todo o momento de expansão. Quando tivemos o primeiro ‘boom’, saindo de uma kombi, recorri ao Sicoob. Tivemos uma excelente linha de crédito. Em época de aperto, tive a ajuda do crédito especial prontamente. Agora, em uma segunda unidade, precisávamos de capital de giro e no outro dia já estava na conta”, elogia Heudes.

Para 2024, os empresários já planejam uma terceira unidade. “Com certeza, contarei de novo com o apoio do Sicoob”.

Alecsandro Casassi é diretor de Operações e Negócios do Sicoob Central ES. (Sicoob/Divulgação)

Maior grupo empresarial do ES

O Sicoob ES acaba de ocupar o posto de Maior Grupo Empresarial em atuação no Estado, de acordo com um dos principais rankings locais, o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Ano passado, o crescimento do indicador foi de 28% e, este ano, a instituição já teve 25% de aumento no terceiro trimestre, alcançando a marca de R$ 4 bilhões.

No ano passado, o Sicoob ES já havia sido reconhecido como a Melhor Empresa de Serviços Financeiros e Seguros e o Maior Grupo Empresarial do Estado, de acordo com o Patrimônio Líquido. A publicação é de responsabilidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), ligado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e analisa os balanços de empresas da indústria, de comércio, serviços e agronegócio.

Números do Sicoob ES

136 pontos de atendimento

710 mil associados



100 mil microempreendedores



R$ 20 bilhões em ativos no terceiro trimestre de 2023



