Contorno do Mestre Álvaro: união das lideranças pelo desenvolvimento do ES

Findes destaca união de esforços para obra do Contorno do Mestre Álvaro, ligando Serra a Cariacica, que será entregue nesta sexta-feira (15) aos capixabas

A Findes agradece os esforços e a persistência da bancada federal capixaba para garantir a viabilização do Contorno do Mestre Álvaro. (Findes/Divulgação)

Esta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, entra para a história do Espírito Santo. Depois de mais de uma década aguardando a construção do Contorno do Mestre Álvaro, que vai ligar Cariacica a Serra, essa importante obra para a melhoria da infraestrutura do Estado será entregue aos capixabas.

Mais do que um novo projeto, o Brasil passa a contar com uma rodovia que vai fazer a diferença para a logística, para a competitividade das empresas e para a segurança viária de quem trafega por ela.

E isso só está sendo possível em virtude do empenho e do olhar estratégico da Bancada Federal Capixaba. Graças ao compromisso dos deputados federais e dos senadores do Espírito Santo com o desenvolvimento do Estado, estamos inaugurando uma das maiores obras de infraestrutura dos últimos anos.

Em especial, a partir de 2019, a mobilização dos nossos representantes federais e do Governo do Estado foi o que garantiu a execução desse projeto. Afinal, dos mais de R$ 500 milhões em recursos empregados no Contorno do Mestre Álvaro, cerca de 70% foram provenientes de emendas parlamentares.

Por isso, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) agradece os esforços e a persistência da bancada federal capixaba para garantir a viabilização dessa nova rodovia. Destaca ainda toda a articulação do Governo do Estado para destravar esse projeto que, há anos, é esperado pela população capixaba, e reconhece o trabalho do Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que viabilizou uma obra com grandes desafios, inclusive de engenharia.

Parabéns a todos que acreditaram e se dedicaram para fortalecer a infraestrutura do Estado.

