Conheça as vencedoras do 3° Prêmio Mulher ArcelorMittal

Uma noite para ficar na memória. Foi esse o sentimento das oito vencedoras da 3ª edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal, na unidade de Tubarão (ES), anunciadas em uma cerimônia que reuniu autoridades, gestoras públicas, representantes da ArcelorMittal, empreendedoras e empresárias, na noite desta quarta-feira (22). Além do Espírito Santo, o evento também foi realizado em Santa Catarina e, neste ano, chegou ao Ceará. Os respectivos resultados foram anunciados em três cerimônias de forma simultânea. Confira no final da reportagem as vencedoras do Espírito Santo de cada categoria.

Para o CEO ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, o prêmio promove o empoderamento feminino e permite que as iniciativas, tanto as premiadas, quanto as finalistas, inspirem outras mulheres na sociedade.

Jorge Oliveira ainda reforçou que a empresa está “determinada a ajudar na construção de um mundo mais diverso, equânime e inclusivo” e tem, até 2030, uma meta de ter, pelo menos, 25% de mulheres em cargos de alta liderança na empresa.

“Sabemos que o caminho pode ser longo e nem sempre fácil. Mas estamos firmes nesse propósito, comprometidos em enfrentar os desafios e superar as barreiras que ainda existem para que todas as pessoas, independentemente de gênero, tenham as mesmas oportunidades de sucesso e realização”, destacou.

No total, foram 498 projetos inscritos, um recorde para a premiação, e 77 finalistas, somando os três Estados participantes. No Espírito Santo, oito mulheres saíram premiadas e levaram para casa um cartão-presente no valor de R$ 5 mil, troféu, certificado e um pingente personalizado do Prêmio Mulher.

Além disso, todas as finalistas tiveram a oportunidade de participar de um treinamento exclusivo, com carga horária de 32 horas, realizados nos respectivos Estados, no período entre o anúncio das indicações e a premiação.

Confira abaixo o que dizem as vencedoras do Espírito Santo:

A reportagem "MulherES" de Mikaella Mozer Ferreira (co-autora) e Daiane Obolari dos Santos venceu a categoria "Imprensa". Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Imprensa Daiane Obolari explica que a série foi idealizada para ser veiculada na semana do Dia Internacional da Mulher de 2023. “Escolhemos três temas importantes do universo feminino para serem abordados: empreendedorismo, a força das mulheres nas periferias e combate a violência contra mulher”, ressaltou. Mikaella Mozer, a coo-autora da reportagem, ainda descreveu a emoção da vitória. “Sentimos surpresa total. Estamos no início da carreira e ganhar um prêmio como esse é muito inspirador para nós”, contou.

Júlia Gomes Fernandes P. Cabral foi a vencedora da categoria "Empresa Privada" com o projeto Implementação da Técnica Cirúrgica de “Crosslinking “ em crianças e adolescentes com Ceratocone. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Empresa Privada “Meu projeto foi sobre a implementação de uma técnica nova, uma cirurgia de Crosslinking com o objetivo de impedir a progressão de Ceratocone em crianças e adolescentes. A expectativa estava alta, mas não imaginava que ia ganhar. Foi tudo maravilhoso, fiquei muito feliz, muito honrada.”

Paula Rodrigues Bragança e Darlíane Fíorin (co-autora) venceram a categoria "Empresa Privada" com o projeto "Sair da agressão e ir para o amor com o livro-guia: Cadê o amor?". Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Empresa Privada “Meu projeto é uma autobiografia sobre amor-próprio e, depois que publiquei o livro, comecei a dar palestras e a participar de rodas de conversa sobre o tema. A mulher que aprende a se amar, não permite a violência. Fui finalista do Prêmio Mulher em 2022, enquanto estava iniciando o projeto. Coloquei em prática toda a qualificação que a ArcelorMittal me possibilitou naquela ocasião e, nesta edição, veio o resultado como vencedora. Sinto que esse prêmio é para todas nós mulheres”, destaca Paula.

Veronica Lopes de Jesus venceu a categoria "Terceiro Setor" com o Instituto Oportunidade Brasil. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Terceiro Setor “O Instituto Oportunidade Brasil atua com a inclusão de jovens negros em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio de ações para aumentar a diversidade e inclusão. Eu estava cansada de estar em ambientes que eu era a única negra. Tudo isso foi motivador para que a gente consiga fazer com que outras pessoas também tenham oportunidades. A educação mudou a minha vida.”

Mariana Lopes Teixeira foi a vencedora da categoria "Acadêmicas" com o projeto "Guia de Fontes de Mulheres do Espírito Santo". Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Acadêmicas “A partir do estudo global da mídia, o Global Media Monitoring Project, concluiu que a maioria das fontes utilizadas nos meios de comunicação são homens. Quando olhamos para mulheres negras ou indígenas, a porcentagem diminui ainda mais. Então, o guia de fontes veio na perspectiva de não só dar voz, mas também fazer com que mais mulheres sejam consultadas pelos jornalistas.”

Flávia Barros Ribeiro foi a vencedora da categoria "Empregadas ArcelorMittal Aços Planos", com o projeto "Entre Elas, mulheres que inspiram outras mulheres". Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Empregadas ArcelorMittal Aços Planos “‘O Entre Elas’ é uma roda de conversa que nasceu com o objetivo de reunir mulheres para falar dos papéis, responsabilidades, como é fazer parte da indústri, um segmento majoritariamente masculino. É assim que podemos tornar esse ambiente cada vez melhor, para que esse espaço esteja mais preparado para receber todas profissionais incríveis que estão por vir.”

Yngrid Pinto de Sousa é a responsável pela Comissão de Inovação e Tecnologia para pessoas com deficiência e venceu a categoria "Setor Público" com o projeto. Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

01 Setor Público “Esse projeto foi instalado na Câmara Municipal da Serra para trabalhar aplicativos, inovação e tecnologia que possam melhorar a vida das pessoas com deficiência (PCDs), a partir da experiência que tenho com meu irmão. Esse prêmio não é só para mim, é um prêmio que tem uma representação para as PCDs que, muitas vezes, estão invisíveis aos olhos da sociedade.”

Clicia Dora Rocha da Silva e Solange Drumond Lanna (co-autora) do projeto Casa Rosa venceram a categoria "Setor Público". Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

1º Setor Público “Nosso projeto está inserido em uma política pública dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e visa garantir o cuidado de mulheres e famílias em situação de violência. O SUS preconiza que trabalhemos na perspectiva da equidade. Quando vem uma empresa de grande porte e oferece uma chancela, reconhecendo esse trabalho, podemos dar um salto qualitativo”, afirma Solange.

Ao final, as vencedoras e finalistas do 3º Prêmio Mulher ArcelorMittal posaram juntas . Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

