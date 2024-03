Como a alimentação ajuda a potencializar cuidados estéticos

Segundo a nutricionista Jaylânne Lima, mais mulheres têm procurado se cuidar. No Dia da Mulher, a profissional dá algumas dicas de como potencializar os tratamentos estéticos com a alimentação

Cuidar do corpo é uma tendência que nunca sai de moda. Além dos procedimentos estéticos e a prática de exercícios físicos, fazer escolhas alimentares saudáveis é fundamental para que resultados sejam otimizados e a qualidade de vida seja alcançada. Para a nutricionista Jaylânne Lima, mais mulheres têm buscado se cuidar por meio de uma rotina equilibrada com foco na longevidade plena e por isso, no Dia Internacional da Mulher, a especialista listou alguns alimentos indispensáveis para potencializar esses efeitos.

De acordo com Jaylânne Lima, os cuidados de dentro para fora fazem toda a diferença. “É com a alimentação que garantimos a ingestão de carotenóides, flavonóides, probióticos e vitaminas, que axiliam na otimização dos resultados de procedimentos estéticos.”

A nutricionista, inclusive, chama esse efeito de In & Out, ou seja, dentro e fora, já que a atuação combinada entre processos internos e externos é que garantem a redução dos processos inflamatórios nos tratamentos estéticos corporais de celulite, flacidez e lipedema. “Não existe tratamento estético sem nutrição”, pontua.

Para auxiliar no processo de envelhecimento precoce e fortalecer a imunidade, a especialista também recomenda a ingestão de castanha do pará e frutos do mar, ricos em selênio.

Poderosas antioxidantes naturais, as frutas cítricas são ricas em vitamina C, essencial para conter danos causados por radicais livres, que são moléculas instáveis liberadas pelo nosso próprio organismo e que podem causar danos a células saudáveis. Ela está presente em alimentos como laranja, limão, acerola, frutas vermelhas, kiwis, brócolis e pimentão.

Falando em vitamina C, a vitamina E ajuda a potencializar sua ação e ainda contribui na redução de cicatrizes. De acordo com Jaylânne Lima, ela pode ser encontrada em em sementes, nozes, óleos vegetais e espinafre e também promove a hidratação e reduz os danos dos raios ultravioleta.

O que evitar?

De acordo com Jaylânne Lima, o consumo excessivo de açúcar pode resultar no surgimento de rugas e no aumento da flacidez corporal, já que ele danifica o colágeno e a elastina, presentes no organismo. Também vale evitar alimentos processados que podem prejudicar a saúde da pele.