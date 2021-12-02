Clínica de diagnóstico carrega a inovação no DNA

Clínica Esplanada: investimento em tecnologia e foco na qualificação da equipe Crédito: Esplanada/Divulgação

Com um modelo de negócio que depende justamente da evolução tecnológica, inovar faz parte do DNA da Clínica Esplanada. De olho no futuro, a empresa está adequando uma das unidades para receber um equipamento com uma das tecnologias mais avançadas do mundo, a ressonância magnética Magnetom Sempra.

O equipamento é 100% digital e opera com inteligência artificial, o que possibilitará exames mais rápidos, com menos ruído e mais conforto para os pacientes, além de fornecer qualidade de imagem superior para o diagnóstico.

Na avaliação do médico e sócio da Esplanada, Vinicius França de Mendonça, só com inovação se garante a entrega de resultados com segurança para os médicos realizarem diagnósticos precisos.

“Investimos frequentemente em equipamentos e tecnologia. Com o avanço da ciência, melhorias na estrutura tornam-se essenciais para comportar as novidades oferecidas no mercado”, aponta.

Dr. Vinícius, como é mais conhecido, acrescenta que é importante ressaltar o fator humano, que faz diferença na execução do trabalho. “Investimos em profissionais capacitados para prestarem o melhor serviço.”

Perto de completar cinco décadas de existência, a Clínica Esplanada chega em 2021 em 1º lugar na categoria “Clínica de Diagnóstico por Imagem” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina.

E, se a pandemia criou desafios, a empresa soube driblá-los e enxergar que, mesmo neste momento delicado, os pacientes precisavam continuar tendo acesso aos diagnósticos, sempre com segurança.

A preocupação com os clientes também passa pela busca por uma relação próxima com os médicos, para entender a demanda exigida por eles.