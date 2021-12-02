Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Clínica de diagnóstico carrega a inovação no DNA

Esplanada está adequando uma de suas unidades para receber novo equipamento com uma das tecnologias mais avançadas do mundo

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:30

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:30

Clínica de diagnóstico por imagem Esplanada
Clínica Esplanada: investimento em tecnologia e foco na qualificação da equipe Crédito: Esplanada/Divulgação
Com um modelo de negócio que depende justamente da evolução tecnológica, inovar faz parte do DNA da Clínica Esplanada. De olho no futuro, a empresa está adequando uma das unidades para receber um equipamento com uma das tecnologias mais avançadas do mundo, a ressonância magnética Magnetom Sempra.
O equipamento é 100% digital e opera com inteligência artificial, o que possibilitará exames mais rápidos, com menos ruído e mais conforto para os pacientes, além de fornecer qualidade de imagem superior para o diagnóstico.
Na avaliação do médico e sócio da Esplanada, Vinicius França de Mendonça, só com inovação se garante a entrega de resultados com segurança para os médicos realizarem diagnósticos precisos.
“Investimos frequentemente em equipamentos e tecnologia. Com o avanço da ciência, melhorias na estrutura tornam-se essenciais para comportar as novidades oferecidas no mercado”, aponta.
Dr. Vinícius, como é mais conhecido, acrescenta que é importante ressaltar o fator humano, que faz diferença na execução do trabalho. “Investimos em profissionais capacitados para prestarem o melhor serviço.”
Perto de completar cinco décadas de existência, a Clínica Esplanada chega em 2021 em 1º lugar na categoria “Clínica de Diagnóstico por Imagem” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina.
E, se a pandemia criou desafios, a empresa soube driblá-los e enxergar que, mesmo neste momento delicado, os pacientes precisavam continuar tendo acesso aos diagnósticos, sempre com segurança.
A preocupação com os clientes também passa pela busca por uma relação próxima com os médicos, para entender a demanda exigida por eles.
“O objetivo é auxiliá-los na realização do melhor exame, assim como investimos também em uma comunicação clara para que o paciente compreenda e perceba nossas qualidades e benefícios”, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gazeta Empresarial Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados