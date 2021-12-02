Clínica de diagnóstico carrega a inovação no DNA

Com um modelo de negócio que depende justamente da evolução tecnológica, inovar faz parte do DNA da Clínica Esplanada. De olho no futuro, a empresa está adequando uma das unidades para receber um equipamento com uma das tecnologias mais avançadas do mundo, a ressonância magnética Magnetom Sempra.
O equipamento é 100% digital e opera com inteligência artificial, o que possibilitará exames mais rápidos, com menos ruído e mais conforto para os pacientes, além de fornecer qualidade de imagem superior para o diagnóstico.
Na avaliação do médico e sócio da Esplanada, Vinicius França de Mendonça, só com inovação se garante a entrega de resultados com segurança para os médicos realizarem diagnósticos precisos.
“Investimos frequentemente em equipamentos e tecnologia. Com o avanço da ciência, melhorias na estrutura tornam-se essenciais para comportar as novidades oferecidas no mercado”, aponta.
Dr. Vinícius, como é mais conhecido, acrescenta que é importante ressaltar o fator humano, que faz diferença na execução do trabalho. “Investimos em profissionais capacitados para prestarem o melhor serviço.”
Perto de completar cinco décadas de existência, a Clínica Esplanada chega em 2021 em 1º lugar na categoria “Clínica de Diagnóstico por Imagem” do 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina.
E, se a pandemia criou desafios, a empresa soube driblá-los e enxergar que, mesmo neste momento delicado, os pacientes precisavam continuar tendo acesso aos diagnósticos, sempre com segurança.
A preocupação com os clientes também passa pela busca por uma relação próxima com os médicos, para entender a demanda exigida por eles.
“O objetivo é auxiliá-los na realização do melhor exame, assim como investimos também em uma comunicação clara para que o paciente compreenda e perceba nossas qualidades e benefícios”, finaliza.