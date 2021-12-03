Centro Universitário reúne formação e prestação de serviços à comunidade

O Unesc tem cursos presenciais e a distância e planeja ampliar a oferta em 2022 Crédito: Unesc/Divulgação

Presente no Espírito Santo há 54 anos, o Unesc oferece cursos de graduação - presenciais e a distância -, de pós-graduação e de residência. A missão do Centro Universitário é possibilitar uma educação superior que visa, além de formação profissional e ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

Dos pilares que sustentam o Unesc, os serviços ofertados à população também têm importante contribuição. Segundo a instituição, são mais de 200 mil atendimentos anuais nas áreas médica, odontológica, jurídica, entre outras. Há ainda o hospital veterinário com assistência 24 horas para animais de pequeno e grande portes.

Com esse propósito, que reúne formação profissional e preocupação com a comunidade, o Unesc foi reconhecido no 18º Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina com o primeiro lugar na categoria “Ensino Superior Particular”.

Na pandemia, o Unesc não parou e logo nos primeiros dias foram criados comitês para traçar estratégias de proteção e organização das atividades acadêmicas. Segundo o reitor Pergentino de Vasconcelos Junior, os comitês foram importantes para monitorar os casos de Covid-19 na instituição e possibilitar as atividades acadêmicas com segurança.

“Com o apoio de alunos e professores, os laboratórios da instituição tornaram-se verdadeiras fábricas de álcool em gel, protetores faciais feitos em impressoras 3D e sabão ecológico, produzido a partir de óleo reutilizado. Todos esses itens foram utilizados tanto internamente quanto doados a outras instituições”, afirma o reitor.

O Unesc ainda incentivou a doação de sangue em Colatina e, por iniciativa dos colaboradores, conseguiu mais de 12 toneladas de alimentos. Os produtos alimentícios, somados a fraldas, brinquedos e caixas de leite arrecadados em um drive-thru, foram doados a famílias em situação de vulnerabilidade e a centros sociais.