Carteira de crédito rural de cooperativa no ES ultrapassa R$ 1 bilhão

A expectativa para o Plano Safra 2022/2023 é de manter o crescimento acima dos 40% ao ano. Crédito: Sicoob/Divulgação

Para produzir mais e com qualidade, é preciso investir. Por isso, com o atual desenvolvimento do agronegócio capixaba, muitos produtores rurais têm procurado parcerias com cooperativas por meio de análises de crédito para tirar alguns projetos do papel. O objetivo é garantir não só o aumento da produtividade, mas também a sustentabilidade e a segurança alimentar.

Segundo o gerente de crédito e agronegócio do Sicoob-ES, Eduardo Ton, com esses investimentos por parte dos produtores rurais, há estímulo para a economia regional, para a diversificação de negócios e também para a criação de emprego e renda. “É por isso que atuamos para facilitar a disponibilização desses recursos”, explica.

O resultado desse cenário foi um recorde na carteira de crédito rural do Sicoob, que ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em 2022. Essa quantia engloba mais de 8 mil operações ativas na instituição, que liberou quase R$ 208 milhões em atividades voltadas ao setor, apenas nos primeiros cinco meses deste ano.

“É um recurso nobre, subsidiado pelo governo federal, que busca atender às demandas dos nossos empreendedores para que eles possam continuar atuando de forma estratégica. Também aperfeiçoamos nossas soluções para que esses produtores rurais pudessem encontrar no Sicoob um parceiro para todas as suas necessidades, desde o custeio, investimento, comercialização e industrialização”, destaca.

O gerente ainda explica que a evolução da carteira rural está relacionada à valorização dos produtos agrícolas. Isso aumenta o interesse dos produtores em investir na produção e amplia a segurança da cooperativa na análise do crédito.

De acordo com o superintendente de operações e negócios, Alecsandro Casassi, essa marca também representa a expectativa do Sicoob com o desenvolvimento dos negócios dos produtores rurais associados e com o agronegócio capixaba. Além de demonstrar a relevância do setor para a economia da maioria das cidades.

Por meio desse trabalho de captação dos recursos para auxiliar o serviço das pessoas e empresas que atuam no campo, a expectativa para o Plano Safra 2022/2023 é de manter o crescimento acima dos 40% ao ano.

“Trabalhamos para acelerar ainda mais o nosso crescimento no agronegócio, por isso estimamos liberar novos recursos na ordem de R$ 1 bilhão para a safra 2022/2023, contemplando do pequeno ao grande produtor em toda a sua jornada, que inicia com investimentos em lavouras, a manutenção e a colheita, a armazenagem, comercialização e industrialização”, finaliza Alecsandro Casassi.

COMO TER ACESSO AO CRÉDITO?

Para ter acesso ao crédito, o produtor deve ser cooperado do Sicoob e atender a algumas normativas do Banco Central, como provar a posse da terra e estar com a tributação em dia (ITR). Os interessados podem se associar e obter mais informações nas agências da instituição financeira cooperativa e também no aplicativo e no site do Sicoob.

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