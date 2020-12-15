Sicoob ES mantém expansão e apoio aos associados

Agência do Sicoob ES em Vitória: cooperativa disponibilizou mais de R$ 3 bilhões para os associados em 2020 Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Em um ano de muitos desafios, o Sicoob ES consolida sua atuação como parceira da sociedade capixaba. As medidas para auxiliar as pessoas e empresas prejudicadas pela pandemia incluíram a prorrogação e a renegociação de dívidas e a liberação de novos créditos, além de linhas para empreendedores e para a manutenção de empregos.

Ao todo, são mais de R$ 3 bilhões disponibilizados em favor dos associados, segundo o presidente da instituição no Espírito Santo, Bento Venturim.

Mesmo em um ano atípico, a instituição também deu prosseguimento ao seu plano de expansão, com a abertura de novas agências estruturadas para a geração de negócios, com menos movimentação de dinheiro em espécie.

Até novembro, foram inaugurados novos pontos de atendimento em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Serra e Petrópolis (RJ).

Nós continuamos gerando bons resultados e, principalmente, conseguindo atender os nossos associados de forma plena. O nosso patrimônio líquido já soma mais de R$ 2 bilhões, administramos mais de R$ 10 bilhões em ativos e o número de associados ultrapassa os 390 mil, registrando uma média de cinco mil novos associados por mês, ressalta Bento Venturim.

A cooperativa ainda ampliou o investimento nos canais digitais, propiciando o atendimento de todas as demandas de forma virtual. Aplicativo Sicoob, internet banking e WhatsApp integram os canais, que ainda contam com uma assistente virtual para auxiliar os cooperados.

TENDÊNCIA

Acompanhando as tendências do mercado, foram disponibilizadas aos associados do Sicoob ES, em novembro, transações pelo Pix, novo meio de pagamentos, transferências e recebimentos, lançado pelo Banco Central.

Há mais de três décadas atuando no Estado, a instituição tem como um de seus focos principais a promoção da prosperidade regional por meio da união de pessoas e empresas em cooperativa.

Bento Venturim acredita que esse caráter de atuação é o que tem atraído novas pessoas e empresas todos anos, assim como os diferenciais da cooperativa, que incluem os custos competitivos e o relacionamento próximo e personalizado, além da participação dos cooperados nos resultados. Ainda há a promoção de competição no setor financeiro, o que contribui para diminuir taxas para toda a sociedade.

Bento Venturim destaca que a instituição tem atenção voltada ao atendimento das demandas do cooperado Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Nosso trabalho, focado no atendimento das demandas e na ampliação de soluções para o cooperado, fortalece a confiança nas nossas cooperativas, pontua o presidente.

As pessoas e empresas que buscam o Sicoob ES, diz Venturim, encontram segurança, parceria e apoio para que seus negócios avancem, produzindo renda, emprego e valor para o Estado.

Bento Venturim aponta ainda que o Sicoob ES é a instituição financeira genuinamente do povo capixaba, pois contribui diretamente para o desenvolvimento local desde 1989.