Sicoob ES aposta em agências inovadoras para desenvolvimento local

Em três décadas de atuação no Espírito Santo, o Sicoob ES mostra que é possível crescer e contribuir com o desenvolvimento local por meio da união de pessoas e empresas em cooperativa. E um dos segredos disso é a busca pela inovação.
É o caso do Lounge Findes Sicoob. Localizada na Reta da Penha, a agência inovadora, que ocupa área de 250 metros quadrados, é destinada à promoção de negócios e ao atendimento consultivo.
O espaço colaborativo, concebido pela instituição financeira cooperativa, vai abrigar uma cafeteria, a Cafés Especiais do ES, e uma loja de chocolates artesanais, a Santo Cacau, ambas geridas pela Cooperativa Agroindustrial do Espírito Santo (Agroocop).
Outras agências de negócio seguem o mesmo modelo de atendimento, o que propicia o aumento de parcerias, a troca de experiências entre as organizações e a ampliação da rede de contatos entre empreendimentos.
"As pessoas e empresas que buscam o Sicoob encontram segurança, parceria e apoio para que seus negócios avancem, produzindo renda, emprego e valor para o Estado. Esse foco é o que tem motivado a abertura de pontos de atendimento e soluções tecnológicas voltados à geração de negócio"
Esse avanço é acompanhado pelo investimento contínuo em tecnologia, o que tem propiciado um atendimento completo mesmo com as restrições impostas por conta da pandemia. A cooperativa investiu em seus canais virtuais de comunicação.
Principais canais de atendimento:
- Aplicativo Sicoob (Play Store e App Store)
- Internet Banking www.sicoobes.com.br
- WhatsApp (61) 4000-1111
Mais de R$ 300 milhões gerados em lucros
Neste período de atividade no Estado, o Sicoob ES produz bons resultados que são distribuídos entre os associados e aplicados em investimentos para que a instituição continue crescendo junto com as localidades em que está inserida.
Somente em 2019, foram gerados R$ 327 milhões em sobras (lucro), sem contar outros recursos que giram em todo o ecossistema formado pela cooperativa, como empregos, impostos, crédito para novos negócios, apoios e patrocínios institucionais. Dinheiro que permaneceu em circulação na economia local, explica o presidente da instituição, Bento Venturim.
Ele destaca que esse caráter de atuação é o que tem atraído novas pessoas e empresas todos anos, assim como os diferenciais da cooperativa. No Sicoob, Venturim destaca, o cooperado é dono e usuário da instituição ao mesmo tempo.
"Possuímos melhores custos x benefícios quando comparados com o mercado bancário. Podemos destacar, ainda: a promoção do aumento da competição no setor, reduzindo os spreads e taxas para toda a sociedade; a participação direta dos cooperados no resultado e indiretamente na geração de riqueza local; e o aumento dos recursos que circulam nas cidades de atuação do Sicoob"
Saiba mais sobre o Sicoob:
O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do país. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, por meio do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
Com operação no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia, o Sicoob ES tem mais de 380 mil associados. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas. O sistema atua em todo o Brasil, com 3,4 mil unidades, e atende 5 milhões de associados.