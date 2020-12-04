Sicoob ES aposta em agências inovadoras para desenvolvimento local

Lounge Findes: modelo inovador de agência no Sicoob ES Crédito: Divulgação/ Sicoob ES

Em três décadas de atuação no Espírito Santo, o Sicoob ES mostra que é possível crescer e contribuir com o desenvolvimento local por meio da união de pessoas e empresas em cooperativa. E um dos segredos disso é a busca pela inovação.

É o caso do Lounge Findes Sicoob. Localizada na Reta da Penha, a agência inovadora, que ocupa área de 250 metros quadrados, é destinada à promoção de negócios e ao atendimento consultivo.

O espaço colaborativo, concebido pela instituição financeira cooperativa, vai abrigar uma cafeteria, a Cafés Especiais do ES, e uma loja de chocolates artesanais, a Santo Cacau, ambas geridas pela Cooperativa Agroindustrial do Espírito Santo (Agroocop).

Outras agências de negócio seguem o mesmo modelo de atendimento, o que propicia o aumento de parcerias, a troca de experiências entre as organizações e a ampliação da rede de contatos entre empreendimentos.

Bento Venturim, presidente do Sicoob ES Crédito: Joacir Azeredo/ Divulgação Sicoob/ES

"As pessoas e empresas que buscam o Sicoob encontram segurança, parceria e apoio para que seus negócios avancem, produzindo renda, emprego e valor para o Estado. Esse foco é o que tem motivado a abertura de pontos de atendimento e soluções tecnológicas voltados à geração de negócio" Bento Venturim - Presidente do Sicoob ES

Esse avanço é acompanhado pelo investimento contínuo em tecnologia, o que tem propiciado um atendimento completo mesmo com as restrições impostas por conta da pandemia. A cooperativa investiu em seus canais virtuais de comunicação.

Principais canais de atendimento:

Aplicativo Sicoob (Play Store e App Store)

(Play Store e App Store) Internet Banking  www.sicoobes.com.br

 www.sicoobes.com.br WhatsApp  (61) 4000-1111

Aplicativo do Sicoob está disponível para Android e iOS Crédito: Divulgação/ Sicoob/ES

Mais de R$ 300 milhões gerados em lucros

Neste período de atividade no Estado, o Sicoob ES produz bons resultados que são distribuídos entre os associados e aplicados em investimentos para que a instituição continue crescendo junto com as localidades em que está inserida.

Somente em 2019, foram gerados R$ 327 milhões em sobras (lucro), sem contar outros recursos que giram em todo o ecossistema formado pela cooperativa, como empregos, impostos, crédito para novos negócios, apoios e patrocínios institucionais. Dinheiro que permaneceu em circulação na economia local, explica o presidente da instituição, Bento Venturim.

Ele destaca que esse caráter de atuação é o que tem atraído novas pessoas e empresas todos anos, assim como os diferenciais da cooperativa. No Sicoob, Venturim destaca, o cooperado é dono e usuário da instituição ao mesmo tempo.

"Possuímos melhores custos x benefícios quando comparados com o mercado bancário. Podemos destacar, ainda: a promoção do aumento da competição no setor, reduzindo os spreads e taxas para toda a sociedade; a participação direta dos cooperados no resultado e indiretamente na geração de riqueza local; e o aumento dos recursos que circulam nas cidades de atuação do Sicoob" Bento Venturim - Presidente do Sicoob ES

Saiba mais sobre o Sicoob:

O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do país. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, por meio do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).