Avanço tecnológico e novo conceito de atendimento em hospital do ES

Equipe do Santa Rita em atividade: o hospital é pioneiro na implantação de diversos recursos de última geração Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

O ano de 2021 foi de grandes desafios mundiais, principalmente no setor hospitalar. No Hospital Santa Rita esses desafios foram intensos e levaram a novos investimentos e a um novo conceito de atendimento.

Para suprir a demanda que surgiu com a Covid-19 e oferecer maior segurança a todos, alas específicas para atendimento a pacientes com suspeita e/ou com a doença confirmada foram abertas, assim como um Pronto-Socorro exclusivo para casos de Covid e outro para atendimento às urgências e emergências gerais, cardiológicas, ortopédicas, cirúrgicas e pediátricas de pacientes sem suspeita de infecção pelo coronavírus.

Ainda em 2021 foram inaugurados o Complexo Cardioneurovascular e o Complexo de Diagnóstico Avançado, com equipamentos para tomografia com inteligência artificial. No Cardioneurovascular, o paciente conta com especialistas em cardiologia, neurologia e cirurgia vascular. Dessa forma, esclarece o cardiologista Renato Serpa, o paciente é avaliado, acompanhado e tratado de forma multiprofissional e plena em todos os momentos de sua doença no Pronto-Socorro, UTI Cardioneurovascular, Hemodinâmica, Centro Cirúrgico, apartamentos e consultórios. São especialidades afins atuando em conjunto para aumentar a eficiência e a humanização no tratamento.

“Além das intervenções já realizadas como angioplastias coronárias com stents no infarto agudo do miocárdio e abordagem do AVC, obstruções em vasos periféricos e aneurismas, o complexo também atende aos casos de cardiopatias congênitas e cardiopatias estruturais, com equipe multidisciplinar para oferecer o melhor e mais assertivo atendimento às anormalidades ou problemas nas válvulas, ou no músculo cardíaco”, pontua Renato Serpa.

Trata-se de um atendimento especializado e diferenciado que une experiência e tecnologia no tratamento das cardiopatias estruturais de forma cada vez menos invasiva e proporcionando recuperação mais precoce.

Já o Complexo de Diagnóstico Avançado é o local que reúne equipamentos de última geração e que possuem inteligência artificial para proporcionar o melhor e mais assertivo diagnóstico, agilizando a definição médica do tratamento a ser adotado.

Para o ano que se inicia, informa o diretor-geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, será inaugurado o Complexo Materno-Infantil Santa Rita. A previsão é para o primeiro semestre de 2022. Será um ambiente acolhedor, preparado para receber mães e bebês com todo conforto, tecnologia e profissionais qualificados para tornar a estada mais segura e confortável. Já no segundo semestre está prevista a inauguração do Complexo de Medicina Nuclear Santa Rita, com a incorporação do equipamento de Pet CT mais moderno do Estado, fora os procedimentos que já são realizados na área de medicina nuclear.

No novo Complexo Materno-Infantil, acrescenta o cardiologista Renato Serpa, o atendimento aos casos de cardiopatias congênitas reunirá especialistas capacitados para diagnosticar problemas estruturais no coração do bebê ainda no útero da mãe e realizar procedimentos intervencionistas e cirurgias logo nas primeiras horas após o parto para salvar a vida do bebê. “Teremos o primeiro Complexo Materno-Infantil de referência em alta complexidade cardiológica do Espírito Santo”, reforça o médico.

Referência em oncologia, o Santa Rita hoje é também um hospital geral com mais de 30 especialidades médicas Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

VOCAÇÃO NATURAL

A unidade hospitalar que nasceu com vocação natural para prestar atendimento oncológico, pois é fruto do esforço da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) para complementar o atendimento e o tratamento dos pacientes com câncer, hoje, além de ser referência e o maior complexo oncológico do Espírito Santo, é também um hospital geral com mais de 30 especialidades médicas.

O Santa Rita é pioneiro em avanços tecnológicos de última geração, com o primeiro Complexo de Medicina Robótica e Alta Tecnologia, onde estão o robô Da Vinci Xi (plataforma cirúrgica de última geração) e o microscópio neurocirúrgico Zeiss Kinevo 900 – Pacote Premium (o mais completo e moderno do mundo), além de ser o primeiro hospital capixaba a possuir software de inteligência artificial que auxilia a equipe médica nas avaliações de Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre outras importantes inovações.

Marilucia Dalla, presidente da Afecc, associação mantenedora do Santa Rita, acrescenta que o hospital se orgulha em ser uma unidade filantrópica altamente capacitada, com certificações como a ONA 3 e a Black Diamond (nível máximo da empresa 3M no processo de qualidade do Centro de Material e Esterilização), destinando mais de 70% de seu atendimento aos pacientes do SUS, único hospital habilitado, desde 2008, a realizar transplantes de medula óssea autólogo e, desde 2018, o alogênico no Espírito Santo.

"Implantamos um novo conceito hospitalar, em que o paciente está sempre no centro do cuidado e com todas as ações de infraestrutura e performance das equipes planejadas com foco na humanização" Marilucia Dalla - Presidente da Afecc, associação mantenedora do Hospital Santa Rita

Esse novo conceito de atendimento está também voltado aos serviços de hotelaria do hospital, onde o bem-estar do paciente é a palavra-chave. O objetivo, acrescenta Marilucia, “é proporcionar a melhor experiência enquanto o paciente estiver sob os nossos cuidados.”

Para que o conforto e o bem-estar sejam garantidos ao paciente, o Hospital Santa Rita conta, inclusive, com o serviço de concierge, profissional que oferece toda a atenção necessária ao paciente desde a recepção, ajudando no processo de internação, acomodação e durante o período em que ficar sob os cuidados hospitalares. É a chamada Hospitalidade Hospitalar.

E desde o mês de setembro, os colaboradores bilíngues do hospital passaram a ter identificação para facilitar o atendimento a pacientes internacionais. Nos crachás tem a bandeirinha identificando qual ou quais idiomas o funcionário fala. Mais tranquilidade e segurança para o paciente.

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