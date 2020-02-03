Confusão em bloco parece notícia de outros carnavais. Até quando?

Confusão em baile clandestino na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Internet

Ninguém pode alegar que foi pego de surpresa. Apesar da clandestinidade, o evento não era nenhum segredo. Tanto que integrantes da prefeitura, da Polícia Militar e da associação de moradores do bairro reuniram-se por duas vezes, antes da festa, para definir ações e evitar possíveis prejuízos à coletividade. Não cola, portanto, a afirmação de que havia apenas uma “suspeita de que talvez acontecesse”, como disse um secretário de Vitória.

O primeiro erro foi permitir que o evento começasse com mobilização da Guarda Municipal e de policiamento aquém do necessário para controlar fluxo de pessoas, veículos de som e ambulantes. Depois que a multidão toma as ruas, é impossível dispersá-la sem transtornos.

O segundo equívoco foi subdimensionar a festa. O Triângulo das Bermudas é um tradicional reduto boêmio de Vitória, que ano após ano é palco de blocos de rua, legais ou ilegais. No ano passado, após outro evento sem autorização e saldo de depredação, a administração municipal solicitou investigação da Polícia Civil para identificar os organizadores e, assim, multá-los. O objetivo era punir para coibir novas ocorrências...

O terceiro desacerto, esse mais sutil, é não assegurar o acesso equânime da população a opções de lazer e cultura. Se dez mil pessoas comparecem a uma “festa”, sem qualquer estrutura para tal, é sinal claro de que há demanda reprimida.