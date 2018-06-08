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De 11 a 13 de junho

Viana abre 70 vagas para bolsas de graduação

Inscrições devem ser feitas na Agência de Emprego do município

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:32
Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana, por meio do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar), está com inscrições abertas quem quer concorrer a uma das 70 bolsas parciais para cursos de graduação. O convênio Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana (FESAV) garante um desconto de 61,4% na mensalidade.
As bolsas para os cursos de Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis são destinadas para moradores, servidores públicos municipais (efetivos, comissionados e contratados), funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar. É preciso ter Ensino Médio completo e disponibilidade para cursar a graduação no turno noturno.
Os interessados podem se inscrever no período de 11 e 13 de junho, das 8 às 17 horas, na Agência de Empregos de Viana, localizada na Avenida Jerônimo Leite, em Viana Sede, ao lado dos Correios). No dia 11, o atendimento será para servidores públicos municipais e funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar e, nos dias 12 e 13, as inscrições serão para moradores de Viana.
Para se inscrever, é necessário levar o comprovante de conclusão do Ensino Médio, e cópia simples dos seguintes documentos: RG, CPF e Título de Eleitor (documentos pessoais), comprovante de residência, bem como comprovante de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Viana e de situação ativa e regular do exercício da função (somente para servidores públicos) e comprovante de vínculo empregatício com a Empresa Conveniada ao Programa GERAR.
O resultado será disponibilizado no dia 18 de junho.
 
 

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